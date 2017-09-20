Türkiye Kişisel Bilgisayar ve Tablet Pazarı Yavaş Başlangıcına Rağmen Hızlanma Evresinde

IDC'nin en son açıklanan rakamlarına göre Türkiye kişisel bilgisayar ve tablet pazarı -PCD- (masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, iş istasyonları ve tablet) 2017 yılının ikinci çeyreğini 879.450 adet ile kapattı. Global bilgi ve iletişim teknolojileri araştırma ve danışmanlık hizmetleri firması IDC'nin PCD pazar verilerine göre ikinci çeyrekte yıllık %8.9 oranında düşüş, fakat ilk çeyreğe oranla da %8.7 oranında artış gerçekleşti. Bazı büyük ihalelerin kapanması ve üretici firmaların çeyreğin sonunda yaptıkları yüklemeler de gerçekleşen adetlerin beklentinin yaklaşık %3 oranında yukarıda çıkmasını sağladı.

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"Önceki dönemlerden süregelen istikrarsızlığın getirdiği tedirginlik, döviz kuru oranlarındaki değişkenlik, çalkantılı makro ekonomik göstergeler ve belirsiz politik ortam ikinci çeyrekte de devam etti" diyor IDC kıdemli araştırma analisti Ayşe Kaptanoğlu. "16 Nisan'da gerçekleşen referandum hem kamu hem de özel sektörde- genel olarak tüm toplumda- belirsizlik ortamı oluşmasına sebep olduğundan birçok devlet ihalesi ve kurumsal projeler üçüncü ve dördüncü çeyreğe ertelendi. BT karar vericiler böyle bir ortam içerisinde yatırım yapma konusunda isteksiz davrandılar ve ortamın biraz daha istikrara kavuşmasını beklediler."

Tüketiciler de buna benzer bekle ve gör politikasını benimseyerek PC alımlarını ertelemeyi tercih ettiler. Politik durumların biraz daha netleşmesi, geleneksel okul sezonunun başlaması ve yıl sonu itibariyle kurumların BT bütçelerini harcama çabaları sayesinde yılın ilk yarısındaki bu yavaşlık, ikinci yarısında yerini hızlanmaya bırakacaktır.

"Her ne kadar Ramazan'ın getirdiği yavaşlığın etkisiyle ve yaz tatili sürecinde üçüncü çeyreğin ilk aylarının durgun geçeceğini göz önünde bulundursak da, okul sezonunun başlamış olması ve önceki çeyreklerden ertelenen ihalelerin de gerçekleşme beklentisini unutmamak lazım", diyor Ayşe Kaptanoğlu. "Üretici firmalar ürünlerin satışını arttırmak için alternatif yollar arıyorlar. Oyun bilgisayarları tüketici segmentine odaklanan firmalar için çok iyi bir seçenek olarak duruyor ve bu kategoride birçok güçlü konfigürasyona sahip cihazlar görüyoruz. Her ne kadar arttırılmış ve sanal gerçeklik -AR/VR- çok yeni teknolojiler olarak görülse de bu taraftaki merak ve istek oyun bilgisayarlarına olan talebi de arttırabilir. Tablet tarafı doyuma ulaşan bir pazar ve buradaki satışları teşvik eden ise giriş seviyesindeki uygun fiyatlı ürünler ve markalara olan bağlılık."

Ayrılabilir tablet tarafında, bu çeyrekte, yüklü miktarda eğitim sektöründe kullanılacak olan bir devlet ihalesi teslim edildi fakat aynı talep maalesef tüketici segmentinde görülememektedir. Tablet tarafında telekom kanalındaki kampanyalar pazarın büyümesini sağlamış ve aynı zamanda perakende sektöründe giriş seviyesinde birçok ürünle ilgili promosyonlar duyurulmuştur. Yine tablet için, kurumsal segmentte sadakat projeleri kapsamında birden çok projenin kapandığı görülmektedir.

Tablet pazarında Samsung'un %22.8 oranındaki pazar payı ile lider olduğu 2017 yılının ikinci çeyreğinde, Vestel %13.9 luk oran ile ikinci, Lenovo ise telekom ve perakende kanalındaki projeleri ile %8.9 pazar payı alarak üçüncü sırada yer almıştır.

PC pazarı ikinci ceyrek sonuçlarına göre Lenovo tüketici segmentindeki gücü ile %25.7 pazar payı alarak lider olurken, HP gerek kamu sektöründeki projeleriyle gerekse tüketici segmentindeki ürün gamı ile ikinci oldu. Asus ise %14.1 pazar payı alarak tüketici tarafındaki güçlü varlığını sürdürmektedir.

"Önümüzdeki dönemde, PC ve tablet üreticileri satış rakamlarına olduğu kadar karlılık konusuna da odaklanacaklar" diyor Ayse Kaptanoğlu. "Yeni nesil işlemcilerdeki maliyet artışı birçok üreticinin planlamalarında değişikliğe gitmesine sebep olacaktır. Telekom operatörleri gibi alternatif kanallar yeni promosyonlar ve ödeme seçenekleri sunduğu müddetçe daha yaygın hale gelebilir. Tablet pazarında ise maliyet hala önemli bir unsur ve bunu diğer markalar -Others- kategorisindeki konsolidasyon ile çok net görebiliyoruz."

IDC Hakkında

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