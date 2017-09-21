Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılayı işbirliğinde şehit ailelerine 1 Milyon TL

TÜRKİYE VODAFONE VAKFI VE TÜRK KIZILAYI, 1 MİLYON TL’LİK EĞİTİM DESTEK FONUNUN İLK YARISINI ŞEHİT AİLELERİNE AKTARDI

Türkiye Vodafone Vakfı ve Türk Kızılayı işbirliğinde şehit ailelerinin çocuklarının okul başarılarını desteklemek üzere eğitim başarı bursu olarak ayrılan toplam 1 milyon TL’lik destek fonunun ilk bölümü şehit ailelerine aktarıldı. İlköğretim, lise ve üniversite çağındaki toplam 630 şehit çocuğunu kapsayan destek fonu, Türk Kızılayı’nın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü “Kızılay Kart” üzerinden ailelere ulaştırıldı.

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21 Eylül 2017 – Türkiye’nin öncelikli ihtiyaç haritası doğrultusunda sosyal projelere imza atan Türkiye Vodafone Vakfı, şehit ailelerine destek olmak üzere oluşturduğu toplam 5 milyon TL’lik “Şehit Ailelerine Destek Fonu’nun” eğitim için ayırdığı 1 milyon TL’lik bölümünün ilk yarısını şehit ailelerine aktardı. Türkiye Vodafone Vakfı tarafından şehit çocuklarının okul başarılarını desteklemek üzere tahsis edilen 1 milyon TL’lik eğitim başarı bursunun ilk bölümü, Türk Kızılayı’nın Halkbank işbirliğiyle yürüttüğü “Kızılay Kart” üzerinden şehit ailelerine ulaştırıldı. Bursun geri kalan bölümü ise 2017-18 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında aktarılacak.

Bir ülkenin geleceğini o ülkenin çocuklarının belirlediğini ifade eden Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye’de yaşanan vahim terör olaylarının geride bıraktığı şehit çocuklarına sahip çıkmak hepimizin görevi. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, şehit ailelerinin geleceğine katkı sağlayabilmek için 5 milyon TL’lik ‘Şehit Ailelerine Destek Fonu’ ayırdık. Bu fonun 1 milyon TL’lik bölümünü yeni başlayan 2017-18 eğitim ve öğretim yılında şehit çocuklarının eğitimini desteklemek üzere kullanacağız. Türk Kızılayı işbirliğinde eğitim başarı bursu olarak vereceğimiz bu fon ile 630 şehit çocuğunun 1 yıllık eğitim ihtiyacına destek olacağız. İki bölüm halinde sunacağımız bu desteğin ilk yarısını yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken iş ortağımız Türk Kızılayı aracılığıyla şehit ailelerine aktardık. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, ülkemizin toplumsal ihtiyaçlarına yanıt verecek projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Türk Kızılayı’nın bundan 150 yıl önce hasta ve yaralı askerlere yardım etmek amacıyla kurulduğunu hatırlatan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise şöyle konuştu:

“Türk Kızılayı ile Mehmetçiğin ilişkisi çok farklıdır. Her cephede Türk Askerinin yanında olan Türk Kızılayı, cephe gerisinde de Mehmetçiğimizin bizlere emaneti olan evlatlarına 150 yıldır gözü gibi bakmıştır. Gerek terörle mücadele sırasında, gerekse hain 15 Temmuz kalkışmasını bastırmak için canını ortaya koyan şehitlerimizin emanetleri de bizim için en değerli varlıklardır. Bu anlamda, onların hayatlarının daha az sıkıntılı sürdürülebilmesi için Türkiye Vodafone Vakfı ile yaptığımız işbirliğine büyük bir önem veriyorum. Bu işbirliği sayesinde şehit çocukları olan evlatlarımız, eğitim dönemine daha rahat hazırlanacaklardır. Bu durum bizim için en büyük mutluluktur.”

Toplam 630 öğrenciye eğitim başarı bursu

Bir yılda 1 milyon TL olarak belirlenen eğitim başarı bursu, Temmuz 2015 - Temmuz 2017döneminde şehit vermiş ailelerin çocuklarını kapsıyor. Eğitim başarı bursları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan veriler doğrultusunda belirlenen 630 şehit çocuğuna okul seviyelerine göre oluşturulan ihtiyaç haritası doğrultusunda Türk Kızılayı liderliğinde dağıtılıyor. Buna göre, Türkiye’nin 81 ilinde ilköğretim çağındaki 258 öğrenci için yıllık 1.000 TL, lise çağındaki 174 öğrenci için yıllık 1.300 TL, üniversite çağındaki 198öğrenci için ise yıllık 2.600 TL burs verilecek. Eğitim başarı bursundan yararlanan şehit çocuklarının yaş aralığı 6-25 arasında değişirken, en fazla burs verilen yaş aralığı 48öğrenci ile “19 yaş” grubu, en az burs verilen yaş aralığı ise 10 öğrenci ile “24 yaş” grubu oldu.