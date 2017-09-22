Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji lisesi Tink açıldı Türkiye Tink ile tanışıyor!

Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji lisesi Tink, Sancaktepe’deki kampüsünde eğitim ve öğretim hayatına başladı. Tink’te standart Anadolu Lisesi eğitiminin yanı sıra, dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi dersler veriliyor. Okulun açılış töreninde söz alan Tink Teknoloji ve İnsan Okulları’nın kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli, “Geleceğin ihtiyaçlarını analiz ederek hazırlanmış müfredatımızla farklı meslek gruplarında başarılı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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Okulların açıldığı 18 Eylül’de, bu yıl bazı öğrenciler yaşıtlarından farklı olarak, dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, siber güvenlik gibi derslerle tanıştı. Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji lisesi Tink, Sancaktepe’deki kampüsünde eğitim öğretim hayatına başladı.

Tink Teknoloji ve İnsan Okulları’nın kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli’nin ev sahipliğinde 20 Eylül günü düzenlenen resmi açılışa, eğitim sektörünün ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Tören sırasında, gelecek yıl kapılarını açacak Ayazağa’daki kampüsün imza töreni de gerçekleştirildi.

Zeynep Dereli: Tink mezunları yüksek dijital zekaya sahip olacak

Açılışta bir konuşma yapan Zeynep Dereli, Tink’in geleceğin ihtiyaçlarını analiz ederek hazırlanan müfredatıyla farklı meslek gruplarında başarılı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. Okulun her öğrencisini çok iyi seviyede teknoloji okur-yazarı olarak donatmak ve öğrencilerin tercih ettikleri en iyi üniversiteye girebilmelerini sağlamak misyonuyla kurulduklarını ifade eden Dereli, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bir zamanlar yalnızca IQ konuşulurdu ve başarının buna bağlı olduğu düşünülürdü. Sonradan EQ’yu keşfettik ve başarı için IQ’dan daha değerli ve belirleyici olduğunu öğrendik. Tink yeni nesil eğitiminde ise, IQ ve EQ’nun yanı sıra DQ (Dijital zeka) da veriliyor. Mezunlarımız bu yetkinliklerin tamamını alıyor. Gelecek 20 yılda DQ’su düşük bireyler ve toplumların fakirleşeceğini düşünüyorum. Tink mezunları hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar, yüksek DQ’ları olan başarılı bireyler olacak.’’

Bu dersler yalnızca Tink’te var!

Hem zeki ve yetkin hem de sosyal öğrenciler yetiştirmeyi amaçlayan Tink, teknoloji eğitimi verirken eş zamanlı olarak yaratıcılığı, girişimciliği ve sosyalliği ön planda tutuyor. Analitik düşünme yetisine sahip öğrencilerin sosyal hayatta daha başarılı olacağına inanan Tink’in eğitim sisteminde, Anadolu Lisesi müfredatına ek olarak; proje yönetimi, girişimcilik, Java ile programlama, C# ile programlama, Python ile programlama, Android Studio ile mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri, dijital okur-yazarlık gibi derslere yer veriliyor.

Üniversite başarısı için özel çalışma programı

Üniversite başarısı için öğrencilerine hazırlık sınıfından itibaren destek olan Tink’in eğitim sistemi dahilinde öğrenciler, 11. sınıfa geldiklerinde üniversiteye giriş sürecine tabi olacak. Tink yetkilileri, teknoloji okur-yazarlığı yüksek, üniversiteye mükemmel hazırlanmış, girişimci ruhu gelişmiş ve tüm sektörlerde büyük önem kazanan endüstri 4.0’a hazır mezunlar vermeyi hedeflediklerine dikkat çekiyor.

Tink hakkında:

Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı lisesi olan Tink Teknoloji ve İnsan Okulları, bir buçuk senelik altyapı çalışması sonrasında, Eylül 2017’de İstanbul Sancaktepe Kampüsü’nde eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Tink; yetkin öğretmen kadrosu, teknolojik donanımı ve kişiye özel müfredatıyla öğrencilerini 21. yüzyıl yeterlilikleri ile donatmayı, Türkiye’nin önde gelen kurumlarında iş deneyimi ile tanışma fırsatı sağlamayı ve üniversite başarısını hedeflemektedir. Bu doğrultuda Türkiye’de ilk defa bir lisede, müfredata ek olarak; dijital okur-yazarlık, farklı programlama dillerinde kodlama, mobil uygulama geliştirme, donanım üretim yetkinlikleri, siber güvenlik, veri tabanı programlama, tasarım yetkinlikleri ve proje yönetimi gibi dersler verilmeye başlanmıştır. Tink’in 2018 - 2019’da açılacak Ayazağa Kampüsü için de hazırlıklar sürdürülmektedir.