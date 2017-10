Twitter’dan markalara ideo Web Sitesi Kartı

Bugün, Twitter olarak Video Web Sitesi Kartı’nı tanıtıyoruz. Bu yaratıcı format, markalara Twitter’da videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor.

Kullanıcılar, markalardan her geçen gün daha fazla kişiselleştirilmiş etkileşimler bekliyor. Biz de Twitter olarak, markalardan, dijital dönüşüm yolunun çeşitli aşamalarında tüketicilere daha sorunsuz kullanıcı deneyimi sağlamak istediklerini duyuyoruz. Bugün, Twitter’da markaların yayınladığı videoyu izleyerek ilgili konu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya anında harekete geçmek için kullanıcıları markanın web sitesine çekmeyi başaran yepyeni bir format olan Video Web Sitesi Kartı’nı tanıtıyoruz. Bu yaratıcı format, markalara Twitter’da videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor. Hayranların ilgisi video ile sona ermeden web sitesine yöneliyor.

Bir marka, kullanıcıları Twitter’da yayınladığı yaratıcı bir videonun gücüyle web sitesine çeken Video Web Sitesi Kartı’nı, First View’ün yüksek erişimi ile birleştirmek isteyebilir. Bu doğrultuda, bu birleşme bir ürün lansmanını duyurmak, gezginleri bahsi geçen tatil lokasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için yönlendirmek veya yeni bir video oyunun satışlarını artırmak üzere oyun oynamaya davet etmek için kullanılabilir. Video Web Sitesi Kartı, tüketicinin içerikle etkileşime geçmesi, içerik hakkında daha fazla bilgi alması ve bundan diledikleri şekilde faydalanması önünde bulunan engelleri kaldırıyor.

Şirketler kullanıcıları videonun gücüyle web sitesine çeken Video Web Sitesi Kartı ile şunları yapabilir:

• Nitelikli tüketicileri cezbedebilir:

Şirketler, markalarının değerini, ürününü veya hizmetini sergileyen 360 derece otomatik oynayan videolar ile nitelikli tüketicileri cezbedebilir. Beta sürümünde incelediğimizde, Video Web Sitesi Kartı mobil video reklamlar söz konusu olduğunda sektöre kıyasla 2 kat daha fazla tıklanma oranı elde etti.

Gupta Media (@GuptaMedia), hip-hop sanatçısı Aminé’in (@heyamine) ilk albümü “Good For You” için dijital akış oluşturmak adına, Video Web Sitesi Kartı’nı kullanan Republic Records (@RepublicRecords) da dahil olmak üzere birçok beta müşterisi ile ortaklık kurdu.

“Video Web Sitesi Kartı, Aminé’in müzik videosundaki göz alıcı klipleri kullanıcı zaman çizelgelerinde dikkat çekmek ve bunları şarkıları tam olarak dinleyebilecekleri Spotify’a bağlamak için kullanmamıza izin verdi. Spotify için tıklama başına 0,04 ABD dolar maliyetle 53,000 tıklama elde ettik ve bonus olarak 303,000 video görüntüleme aldık. Bu gibi kampanyalardan elde edilen başarıya dayanarak, mümkün olduğunca ileriye doğru, bu reklamları stratejimize dahil etmeyi umuyoruz “dedi.

— Aaron Bogucki, VP of Digital Media, Republic Records

• Marka etkileşimini video bittikten sonra da devam ettirir:

Daha fazla bilgi almak veya harekete geçmek üzere tüketicilerinizi web sitenize yönlendirecek yaratıcı tasarımlarla, etkileşimi videonun ötesine taşıyabilirsiniz. Örneğin, Bank of Amerika (@BofA), mobil bankacılık uygulamasının özelliklerini sergilemek için eğlenceli skeçler kullandı ve daha fazla bilgi isteyen kullanıcıları siteye yönlendirdi.

“Etkileşimin video ile sona ermiyor oluşuna bayıldık. Bank of America aplikasyonunun avantajlarını sergileyebildik ve daha sonra ilgilenenlere akıllarındayken tıklayarak daha fazla bilgi edinme imkânı sağlayabildik. Kampanyalarımızla birlikte çoğalan binlerce ziyaretçiyi sitemize götürmeyi başardık. ”

— Chris Smith, SVP, Kurumsal Sosyal Medya Pazarlaması

Müşterilerin ilgilerini canlı tutabilir:

Müşteriler beklerken onların ilgilerini canlı tutabilirsiniz. Mobilde video, ekranın üst kısmına oynamaya devam eder ve bu esnada web sitesi altta yüklenir. Bu deneyimi birleştirerek, siteyi daha yüklenirken hızla terk eden kullanıcı sayısının önemli ölçüde azaldığını gördük. Hatta beta katılımcıları, sektör standartlarının üstüne çıkarak kullanıcıyı muhafaza etme oranlarında ortalama %60’lık bir artışa tanık oldular.

Jaguar USA (@JaguarUSA), yeni araba modeli F-TYPE’ın zarif tasarımını konu edinen bir video ile kullanıcılarının ilgisini çekmek için bu formatı kullandı ve kullanıcıları sonrasında web sitelerinde konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye davet etti.

Video Web Sitesi Kartı, yeni 2018 Jaguar F-TYPE modelini görsel olarak sergilememize, özelliklerini keşfetmek ve kendi tasarımlarını başlatmak için kullanıcıları siteye yönlendirmemize olanak sağladı. Site yüklenirken kullanıcının videoyu izlemeye devam etmesine imkan veren deneyim, sabit bir görsel kullanımına kıyasla web sitemize % 25 oranında daha verimli bir ziyaretçi trafiğinin ulaşmasını sağladı.”

— Brady Fain, Sosyal Medya Uzmanı, Jaguar Land Rover Kuzey Amerika

(Source: 1.Twitter internal data; eMarketer video ad CTR benchmark on mobile, Q2 2017; 2. Twitter internal data; Doubleclick ‘The Need for Mobile Speed’ 2016, comparing % of users who dwell > 3 seconds after a page starts loading)

Video Web Sitesi Kartı, otomatik oynatma videosu, kişiselleştirilebilir bir başlık ve büyük bir hedef sekmesi ile eşleştirilmiş olan hedef URL’yi içeriyor.

Reklamcılar, optimizasyon amacıyla bu özelliği; video görüntülemeleri, web sitesi tıklamaları veya bilinirlik hedefleri için çalıştırmak arasında seçimi kendileri yapabiliyor. Örneğin bir film stüdyosu yeni bir film piyasaya sürmek istediğinde, ilk hedefi filmin bilinirliğini artırmaksa, Video Web Sitesi Kartı’nı fragman görüntülemeleri için optimize edebilir. Daha sonra kampanya ilerleyip film gösterime girdiğinde ve asıl hedef bilet satışlarını artırmak olduğunda da, bu sefer özelliği, web sitesi tıklamaları için optimize edebilir.

Video Web Kartı artık tüm dünyadaki reklamcılar tarafından kullanılabilir. Daha fazla bilgi edinmek ve bugün başlamak için Yardım Merkezimizi ziyaret edin veya hesap ekibinize ads.twitter.com adresinden ulaşın.