World of Tanks Konsol Sürümlerine Yeni Savaş Hikayeleri Ekliyor

Deniz Aslanı Operasyonu ve Kennedy Savaşı ile alternatif tarihte yeni yolculuklara çıkmaya hazır mısınız?

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Wargaming bugün yaptığı bir açıklamayla geçtiğimiz günlerde World of Tanks konsol sürümlerine gelen Savaş Hikayeleri moduna yeni bir öykünün eklendiğini açıkladı. Oyunun PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, Xbox One and Xbox 360 sürümlerine dün akşam gelen bir güncellemeyle eklenen yeni hikaye Deniz Aslanı Operasyonu , oyuncuları alternatif tarihte bir yolculuğa çıkaracak. Deniz Aslanı Operasyonu’nu takiben Ekim ayında gelmesi planlanan bir diğer alternatif öykü ise Kennedy Savaşı.

Deniz Aslanı Operasyonu’nda oyuncular Alman istilasına karşı mücadele eden İngiliz güçleri rolündeler. 3 bölümden oluşan bu hikayede oyuncular önce güçlü Alman tanklarına karşı Cromwell Direniş tankını yönetecekler, ardından düşman hava üslerini ele geçirecek ve son olarak da Londra’yı almaya çalışan Almanları püskürtecekler.

Ekim’de gelmesi planlanan Kennedy Savaşı ise Sovyetler Birliği ve A.B.D güçleri arasında 1962 yılında yaşanmış gerçek bir olaya kurgusal bir tank hikayesi ekliyor. Sovyetlerin Amerika sınırına yığdığı nükleer silahlar nedeniyle çıkan krizde tankçılar bu duruma bir çözüm getirmeye çalışacak ve dünyanın kaderini belirleyecekler.

Şu anda Savaş Hikayeleri modunda yer alan tüm öyküleri başarıyla bitiren konsol oyuncularını ilave Xbox başarıları ve PlayStation®4 ödülleri bekliyor. Ayrıca hikayeleri başarıyla bir kez bitirdikten sonra hangarınızdaki dilediğiniz tankla yeniden oynamanız mümkün.

World of Tanks konsol sürümü ve Savaş Hikayeleri ile ilgili daha fazla bilgi için Console.worldoftanks.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

World of Tanks Console - War Stories: Operation Sealion Video

Wargaming Hakkında

Wargaming, ücretsiz devasa çevrimiçi pazarının liderlerinden biri olmanın yanı sıra ödüllü bir çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. 1998 yılında özel bir şirket olarak kurulan Wargaming, piyasaya 10’dan fazla oyun sürmüştür. Wargaming şu anda, 20. yüzyıl savaş konseptini temel alan, zırhlı tankların başrolde olduğu World of Tanks, uçak savaşı simülasyonu World of Warplanes ve deniz savaşı simülasyonu World of Warships gibi takım bazlı çevrimiçi devasa savaş oyunları serisine odaklanmıştır. Wargaming, tüm seriyi (bu üç oyunu) bir araya getirerek online savaş evreninin merkezi hâline gelecek olan Wargaming.net servisini duyurmuştur.

World of Tanks Xbox sürümü ve World of Tanks’in mobil sürümü olan World of Tanks Blitz, şirketin çoklu platform desteğini hedefleyen stratejine uygun olarak çıkış yapmıştır. Bu oyunlardan World of Tanks Blitz, mobile platformların yanında, Windows 10 ve Mac OS X ile çapraz uyumludur. 2014 ve 2015’te yayınlanan World of Tanks Xbox sürümü ise epik tank savaşlarını konsol oyuncularının beğenisine sunmuş, Xbox 360 ve Xbox One kullanıcılarının beraberce er meydanlarına inmesine fırsat vermiştir. 2016’da yayınlanan World of Tanks PlayStation®4 sürümüyle şirket, konsoldaki ilerleyişini sürdürmektedir.

Resmi web sitesi:

www.wargaming.com