World of Warships 2. Yaşını Kutluyor

Kaptanlar Eylül boyunca sürecek oyun içi etkinliklerle oyunun yeni yaşını kutlayacaklar

World of Warships 2. yaşlını kutlamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda oyunu her geçen gün daha da sahiplenen oyuncu topluluğu sayesinde World of Warships, 10 harita ve sadece Japonya ile A.B.D’yi kapsayan 90 gemilik filosundan 228 filolu, 10 uluslu, 30 haritalı bir oyuna evrilmeyi başardı.

Sponsorlu Bağlantılar...

Bu süre zarfında oyuna eklenen detaylar gemiler ve farklı savaş alanları ile sınırlı kalmadı elbette. Grafikleri neredeyse tamamen elden geçti ve iyileştirildi. Oyuna değişken hava dinamikleri eklenerek oyuncuların yağmurlu, rüzgarlı, ve sisli hava şartlarına uygun farklı oynanış taktikleri geliştirmeleri hedeflendi. Aynı zamanda PvP dışında gelen PvE modları ve klan fonksiyonları ile oyun zenginleştirildi.

World of Warships Baş Yapımcısı Arthur Plociennik konuyla ilgili düşüncelerini, “2 yıldır geliştirici ekibin ortaya koyduğu olağanüstü emek sayesinde bugün olduğumuz yerdeyiz. Oyuncularımızla ele ele vererek ve onlardan gelen geribildirimleri gece gündüz demeden oyuna eklemeye çalışarak oyunumuzu hep bir adım öteye taşımaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar World of Warships’e çok sayıda güncelleme ve iyileştirme geldi. Önümüzdeki günlerde de yepyeni sürprizlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz,” sözleriyle dile getirdi.

World of Warships 2. yılını Eylül boyunca bir dizi oyun içi etkinlikle kutluyor olacak.

World of Warships Hakkında

World of Warships, Wargaming’in “World of…” serisine eklenen en son ücretsiz online savaş oyunudur. World of Warships’te tarihin en bilindik savaş taşıtlarının da bulunduğu devasa bir filoya komuta edin, önemli teknoloji modüllerine seviye atlatın ve okyanuslara hükmetmeye hazırlanın.

Dört ayrı sınıfta gemi, sayısız güçlendirme ve stratejik olarak tasarlanmış haritalar sayesinde aksiyon asla bitmiyor ve her bir maç özgün bir deneyime dönüşüyor. World of Warships’te dümene geçen herkesi sayısız saatler boyu sürecek strateji, taktiğe dayalı oynanış ve nabız yükselten savaşlar bekliyor.

Resmi Web Sitesi:

http://worldofwarships.eu/

Wargaming Hakkında

Wargaming, ücretsiz devasa çevrimiçi pazarının liderlerinden biri olmanın yanı sıra ödüllü bir çevrimiçi oyun geliştiricisi ve yayıncısıdır. 1998 yılında özel bir şirket olarak kurulan Wargaming, piyasaya 10’dan fazla oyun sürmüştür. Wargaming şu anda, 20. yüzyıl savaş konseptini temel alan, zırhlı tankların başrolde olduğu World of Tanks, uçak savaşı simülasyonu World of Warplanes ve deniz savaşı simülasyonu World of Warships gibi takım bazlı çevrimiçi devasa savaş oyunları serisine odaklanmıştır. Wargaming, tüm seriyi (bu üç oyunu) bir araya getirerek online savaş evreninin merkezi hâline gelecek olan Wargaming.net servisini duyurmuştur.

Şirketin farklı platformlara sunduğu oyunlar arasında World of Tanks Xbox Versiyonu ve mobilde yer alan World of Tanks Blitz bulunmaktadır. 2014 ve 2015 yılında yayınlanan World of Tanks Xbox sürümleri, Xbox 360 ve Xbox One oyuncularına platformlar arası destansı tank savaşları yapma imkanı sunmaktadır. Bununla yetinmeyen Wargaming, World of Tanks’in PlayStation®4’e çıkışıyla birlikte konsoldaki gücünü daha da genişleteceğinin sinyallerini vermiştir. Mobil MMO oyunu World of Tanks Blitz ise Wargaming’in en bilinen takım bazlı askeri oyununu dünya genelindeki akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına açmıştır.