Youtube yasaklara başladı! Reklam engelleyici kullananlar dikkat

Youtube dünyanın dört bir yanından en fazla izlenen bir platform. Ancak Google’ın reklam engelleyici özelliği sayesinde kullanıcılar reklamları görmeden videolarını izliyordu. İsteyen kullanıcılar zaten youtube premium kullandıklarında reklamları izlemiyorlardı. Para ödemek istemeyenler ise reklam engelleyici uzantısını kullanıyorlardı. Google bu özellikle ilgili bir adım attı ve kullanıcılar şikayet etmeye başladı.

Google’ın tarayıcıda reklam engelleme uzantısının etkin olup olmadığını belirleyen yeni bir sistemi test ettiği bildiriliyor. Bilgisayarınızda bir reklam engelleyici varsa, YouTube bunu algılayacak ve video izlemenize izin vermeyecek.

Reklam engelleyici kullananların karşısına uyarı ekranı çıkıyor. Burada kullanıcılara reklam engelleyiciyi devre dışı bırakma veya reklamsız videolar izlemek için YouTube Premium aboneliğine geçme seçenekleri sunuluyor. Aksi taktirde video izlemeye devam edemeyeceksiniz.

REKLAM ENGELLEYİCİ NASIL DEVRE DIŞI BIRAKILIR?

Bilgisayarınızda Chrome’u açın. Reklamların engellendiği, güvendiğiniz bir sayfaya gidin. Web adresinin solundaki Kilit veya Bilgi simgesini tıklayın. “Reklamların” sağındaki Oklar’ı tıklayın. Bu sitede her zaman izin ver’i seçin. Web sayfasını yeniden yükleyin.