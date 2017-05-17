Telefon fiyatlarındaki artış dur durak demeden yükseliyor. Telefon satışları ise yükselen fiyatlara rağmen sürekli yüksekte seyretmesi ise herhangi bir indirime sebep olmuyor. Büyük markalar fiyat …Devamı »
2. El iPhone 7 Fiyatları 2017 Güncel
Telefon fiyatlarındaki artış dur durak demeden yükseliyor. Telefon satışları ise yükselen fiyatlara …
Turkcell ve Huawei 5G Testlerini Devam Ettiriyor
Turkcell ve Huawei işbirliklerini derinleştiriyor, yerli teknoloji ile üretime odaklanıyor 4.5G ve 5…
WanaCrypt0r Virüsü Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor
Küresel ransomware saldırısı yani WanaCrypt0r Virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor. Crytoplecker virüsle…
Mercedes’ten Aksaray’a yeni AR-GE Merkezi: Tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacak
Aksaray dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri olacak, dünyaya teknoloji ve mühendislik sunacak A…
Turkcell, 540 milyon TL yatırımla perakende sektörüne damga vuracak dönüşümü başlattı
Turkcell yeni mağazalarıyla alışveriş deneyimini geleceğe taşıyor Turkcell başlattığı yeni perakende…
Mayıs, 2017
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16 Mayıs
2. El iPhone 7 Fiyatları 2017 Güncel
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15 Mayıs
Turkcell ve Huawei 5G Testlerini Devam Ettiriyor
Turkcell ve Huawei işbirliklerini derinleştiriyor, yerli teknoloji ile üretime odaklanıyor 4.5G ve 5G teknolojileri geliştirme amacıyla 2015 yılından beri birlikte çalışan Turkcell ve Huawei, bir …Devamı »
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12 Mayıs
WanaCrypt0r Virüsü Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor
Küresel ransomware saldırısı yani WanaCrypt0r Virüsü tüm dünyayı tehdit ediyor. Crytoplecker virüslerinin bir türü olan şantaj virüslerinin son versiyonu olan yazılım, önceki sürümlerde olduğu gibi …Devamı »
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12 Mayıs
Mercedes’ten Aksaray’a yeni AR-GE Merkezi: Tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacak
Aksaray dünyanın sayılı AR-GE merkezlerinden biri olacak, dünyaya teknoloji ve mühendislik sunacak Aksaray’da 2018 yılında kurulacak yeni AR-GE Merkezi, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik …Devamı »
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10 Mayıs
Turkcell, 540 milyon TL yatırımla perakende sektörüne damga vuracak dönüşümü başlattı
Turkcell yeni mağazalarıyla alışveriş deneyimini geleceğe taşıyor Turkcell başlattığı yeni perakende dönüşüm projesiyle müşterilerine geleceğin alışveriş deneyimini bugünden sunmaya başlıyor. İlk olarak 73 mağazada hayata …Devamı »
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9 Mayıs
Arçelik ve LG Ortalığı Ürün Gamına Ticari Klimaları da Ekledi
Arçelik A.Ş. ile LG Electronics Inc. Ortaklığında İkinci Dönem Başlıyor Arçelik A.Ş.-LG Electronics Inc. ortaklık anlaşmasının 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasının ardından, yeni dönemde Arçelik-LG …Devamı »
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7 Mayıs
Galaxy Note 5 için indirim bekleyenlere müjde Galaxy Note 7R geliyor
Galaxy Note 7 faciası hem yeni Note serisi bekleyenleri hem de Note 5’in fiyatının düşmesini bekleyenleri üzmüştü. Özellikle büyük firmalar Galaxy Note 5 fiyatını aynı rakamda …Devamı »
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4 Mayıs
Turkcell 2 Saat Boyunca Şebeke Sorunu Yaşadı 4 Mayıs 2017
Cep telefonu kullanıcıları 4 Mayıs 2017 akşamında kötü bir sürpriz bekliyordu. Yaklaşık saat 19:00 ile 20:50 arasında internete bağlanılamadı. 532 nolu müşteri hizmetleri hattına ise …Devamı »
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4 Mayıs
Turkcell’den peşin fiyatına 24 ay taksitli Lenovo K6 Note
Turkcell, teknoloji tutkunlarına sunduğu cazip kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsamında tasarım ve performansa önem veren kullanıcılara hitap eden Turkcell, Lenovo K6 Note ve …Devamı »
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3 Mayıs
Turkcell Massive MIMO ile Şebekesinde 5G Testlerine Başladı
‘Massive MIMO’ teknolojisi Türkiye’de ilk kez canlı şebekede test edildi. Turkcell Şebekesini Bugünden 5G’ye Hazırlıyor Güçlü 4.5G altyapısıyla müşterilerine eşsiz bir deneyim sunan Turkcell, şebekesini …Devamı »