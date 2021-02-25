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IoT pazarı 2021’de 520 milyar dolarlık hacme ulaşacak
Pandeminin beraberinde getirdiği ekonomik dalgalanmalar, maliyet tasarrufunu şirketlerin gündemine taşıyor. Bu durum, IoT yatırımlarına olan yönelimi artırıyor. Küresel IoT pazarının 2021 yılında 520 milyar dolara …Devamı »
Realme’den Çift Platform Çift Amiral Gemisi atağı
Yepyeni GT serisini MWC Shangai öncesinde tanıtan realme, aynı zamanda orta-üst düzey pazarı hedefleyen “Çift Platform Çift Amiral Gemisi” stratejisini duyurdu Dünyanın en hızlı büyüyen …Devamı »
Samsung Galaxy İndirim Günleri başladı
Büyük fırsatlarla dolu Samsung Galaxy Günleri başladı 28 Şubat tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung mağazalarından Galaxy S20 Serisi, Galaxy A Serisi, Galaxy tabletler …Devamı »
HUAWEI, inovasyon liderliğinin kanıtı Mate X2’yi tanıttı
Huawei, teknolojik inovasyon ve araştırmaya sürekli yatırım yapmaya dayalı uzun vadeli stratejisini sürdürüyor. Yeni nesil katlanabilir amiral gemisi telefonu Huawei Mate X2, sektörü ileriye taşıyan …Devamı »
Boğaziçi Ventures’tan Barakatech’e 500.000 USD yatırım!
Türkiye’de SuperApp ekosisteminin öncülerinden olan ve şirketlere SuperApp platformu ve API pazaryeri sunan Barakatech, Boğaziçi Ventures’tan 500.000 USD yatırım aldı. Türkiye’de 2019 yılında yapılan 94 …Devamı »
Airbus 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı
Airbus 2021 kılavuzu yayınladı Airbus SE (borsa sembolü: AIR) 2020 yılı finansal rakamlarını açıkladı ve 2021 öngörülerini paylaştı. Airbus CEO Guillaume Faury, “2020 rakamları Airbus’ın, …Devamı »
FPS oyunu Warface Yeniden Türkiye’ye geliyor
Uluslararası yayıncı ve oyun geliştiricisi MY.GAMES, dünya çapında 100 milyondan fazla kayıtlı oyuncuya sahip Warface’in Türkiye sunucularını resmi olarak açtığını duyurdu. Aksiyon dolu modern çevrimiçi …Devamı »
Boğaziçi Ventures’tan Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım
Boğaziçi Ventures’tan Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım! Oyun sektöründe “hypercasual” türünde başarısını ispat etmiş Fiber Games, şirket değerlemesi 30 milyon TL’ye ulaşan bu yatırım …Devamı »
Akıllı Saat Teknolojisi Liderlerinden Amazfit Resmi Olarak Türkiye’de
Akıllı saat, bileklik teknolojilerindeki uzmanlığıyla tanınan ve TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dahil olmak üzere spor ve …Devamı »