2019’da Kullanılan En Kötü 25 Parola

Şifre yöneticisi yazılım geliştiricisi SplashData , yıl boyunca kullanılan en kötü 100 şifrenin yıllık listesini yayınladı. Listede 2019 yılının en kötü şifreleri bulunuyor.

Peki bu ne anlama geliyor? Hemen söyleyelim, listede bulunan şifrelerden birisini kullanıyorsanız hemen değiştirmelisiniz. Çünkü bu şifreler kötü niyetliler tarafından sürekli olarak denenen şifrelerdir. Dünyanın en güvenli sistemine de sahip olsanız şifreniz ele geçirilirse bütün önlemler boşa çıkabiliyor.

Bu gibi listelerin en çok kullanılanlarından birisi, İngilizce dilinde şifre anlamına gelen “password”. Tabi “muz” ve “ejderha” gibi fantastik şifrelerde şaşırtıyor.

SplashData CEO’su Morgan Slain bir basın açıklamasında, “Bu listeyi her yıl yayınlayarak umudumuz, insanları çevrimiçi ortamda kendilerini korumaya yönelik adımlar atmaya ikna etmektir.Yıllar boyunca insanların daha karmaşık parolalara geçmeye başladığını söyleyebiliriz, ancak bilgisayar korsanları basit alfasayısal kalıpları anlayabileceğinden hala yeterince ilerlemiyorlar.”

İşte en çok kullanılan 25 kötü şifre:

Şifreler İngilizce’den çevrilmiştir.

123456

123456789

qwerty

parola

1234567

12345678

12345

seni seviyorum

111111

123123

abc123

qwerty123

1q2w3e4r

yönetim

qwertyuiop

654321

555555

güzel

7777777

Hoşgeldiniz

888888

prenses

Ejderha

şifre1

123qwe

Gelecek yıl şifrelerinizin listeyi oluşturmasını önlemek istiyorsanız, Norton Security aşağıdakileri yapmanızı önerir:

Kişisel bilgileri kullanma

Parolalarınızda adınızı veya aile üyelerinin veya evcil hayvanların adlarını kullanmayın. Adresiniz, telefon numaranız veya doğum günleriniz gibi numaraları da kullanmayın. Bunlar herkese açık olarak, doldurduğunuz formlarda veya sosyal medya profillerinde bulunabilir ve bilgisayar korsanlarına kolayca erişilebilir.

Gerçek kelimeler kullanma

Parola kırma araçları, saldırganların parolanızı tahmin etmelerine yardımcı olur. Bu programlar, bir eşleşme bulunana kadar sözlükteki her sözcüğü, harf ve sayı kombinasyonlarını işleyebilir. Sözlükten gerçek sözcükler veya uygun isimler veya isimler kullanmaktan kaçının.

Bunun yerine özel karakterler kullanın. Büyük ve küçük harfleri rakamlarla ve “&” veya “$” gibi özel karakterlerle birleştirerek, şifrenizin karmaşıklığını artırabilir ve birinin hesabınıza girme olasılığını azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

Daha uzun şifreler oluşturun

Şifre ne kadar uzun olursa, kırılması o kadar zor olabilir. En az 10 karakter deneyin.

Hatırlaması kolay ifadeleri değiştirme

Bir ipucu, bir şarkıdaki bir satır gibi bir parola düşünmek ve daha sonra, her harfin ilk harfini kullanmak, bazı harflerin yerine sayı koymaktır. Örneğin: “Duvarda 100 Şişe Bira” “10oBb0tW” olabilir.

Onları yazma

Şifreleri klavyenizin altına gizlemek veya monitörünüze göndermek için günaha karşı koyun. Bilgisayar korsanlarının çöplükle dolaşarak çöplerle dolaşarak şifre aldığı hikayeleri kesinlikle gerçektir.

Şifrenizi herkese açık bir ortama yazdığınızda, kimsenin omzunuzu izlemediğinden veya bakmadığından emin olun.

Parolaları güvenli bir şekilde saklamanın ve hatırlamanın bir yolu, kullanıcı adı ve parola listenizi şifrelenmiş biçimde tutan bir araç kullanmaktır. Şifre yöneticisi adı verilen bu araçlardan bazıları, bazı web sitelerindeki bilgileri sizin için otomatik olarak doldurarak bile yardımcı olacaktır.

Parolaları düzenli olarak değiştirme

Çevrimiçi finansal hesaplarınızın şifreleri her ay veya iki ayda bir değiştirilmelidir. Bilgisayar oturum açma parolaları en az üç ayda bir değiştirilmelidir. Aynı şifreyi daha uzun süre kullanmak, veri ihlali olması durumunda bilgilerinizi riske atabilir.

Farklı hesaplarda farklı şifreler kullanma

Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmayın. Bir bilgisayar korsanı çatlarsa, diğer hesaplarda bu şifre ile korunan tüm bilgiler de tehlikeye girebilir. Benzersiz ve güçlü şifreler oluşturmanıza yardımcı olması için Norton Identity Safe gibi bir şifre üreticisi kullanın.

Kontrol etmediğiniz cihazlara veya ağlara şifre yazmayın

Şifrenizi asla başka bir kişinin bilgisayarına girmeyin. Bilginiz olmadan saklanabilir.

Cihazlarınızı herkese açık Kablosuz ağda kullanırken, çevrimiçi bankacılık veya alışveriş gibi hesabınıza giriş yapmanızı gerektiren web sitelerini ziyaret etmekten kaçınmalısınız. Güvenli olmayan bir genel ağdaysanız, şifrelenmemiş verileriniz yakındaki bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir. Kendinizi bu tehditlerden korumak için, herkese açık bir Wi-Fi bağlantısındayken Norton Secure VPN gibi bir sanal özel ağ (VPN) kullanmanız gerekir.

Norton ayrıca kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanmasını önerir.

İki faktörlü kimlik doğrulama veya 2FA, hesap şifrenize ikinci bir güvenlik katmanı ekleyen kimliğinizi doğrulama yöntemidir. İki faktörlü kimlik doğrulama türleri aşağıdakilerden herhangi birini içerebilir:

Bildiğiniz bir şey: bir PIN numarası, şifre veya desen

Sahip olduğunuz bir şey: ATM veya kredi kartı, cep telefonu veya güvenlik belirteci

Olduğunuz bir şey: parmak iziniz, sesiniz veya yüzünüz gibi biyometrik bir kimlik doğrulama şekli