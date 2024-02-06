Android Telefonlarda FaceTime Nasıl Kullanılır

Android telefon kullanıcılarının yıllardır talep ettiği FaceTime’ı, Apple nihayet Android kullanıcılarınında kullanılabilmesine olanak sağladı.

FaceTime uygulamasını Google Play Store’dan Android telefonunuza indirmek kadar basit değil ancak görüntülü arama işlevi mevcut. Size nasıl çalıştığını anlatacağız.

Aslında FaceTime’ı aynı Apple da olduğu gibi basit kullanamıyoruz, daha doğrusu Android lerde aramayı başlatamıyoruz fakat iPhone, iPad veya Mac kullanan biri tarafından davet edilirseniz FaceTime görüşmesine katılabilirsiniz.

Android telefon kullananların tam hayal ettiği gibi olmayabilir ama şu an için kullanılabilecek en iyi yol bu.

Android’de FaceTime Nasıl Yapılır?

Android’de FaceTime’ı kullanmak için desteklenen bir tarayıcıya ( Google Chrome gibi ) ve iPhone, iPad veya macOS cihazı olan bir tanıdığınıza ihtiyacınız olacaktır.

iPhone veya iPad kullanıcısı ( iOS 15 , iPadOS 15 veya üzeri) FaceTime uygulamasını açması ve “Bağlantı Yarat”ı seçmesi gerekiyor.

Daha sonra alttaki resimde gördüğünüz gibi bir ekran çıkacak. Burada kopyala alanına basınız.

Daha sonra bağlantıyı whatsapp vb şekilde alttaki resimdeki gibi paylaşabilirler.

Mac’te, macOS 12 Monterey veya daha yenisini çalıştırdıkları sürece FaceTime uygulamasının üst kısmında “Bağlantı Oluştur” düğmesini bulabilirler.

Daha sonra herhangi bir mesajlaşma platformunu kullanarak FaceTime bağlantısını sizinle paylaşabilirler.

Bağlantıyı Android telefonunuzda veya tabletinizde Google Chrome veya Microsoft Edge’de açın. Ocak 2024 itibarıyla desteklenen tek Android tarayıcıları bunlardır.

Adınızı kutuya girin ve “Devam”a dokunun.

Daha sonra alttaki resimde gördüğünüz alanda ki “Katıl”ı seçin.

Size bağlantıyı gönderen iPhone, iPad veya Mac sahibi kişinin katılma isteğinizi kabul etmesi gerekir.

İçeri girdiğinizde ekranın üst kısmında tipik video konferans kontrollerini göreceksiniz.

Bunlar arasında videoyu tam ekran yapmak, mikrofonunuzun sesini kapatmak, videonuzu göstermek veya gizlemek, kamerayı çevirmek ve daha fazlası yer alıyor.

Artık Android cihazınızda FaceTime görüşmesinin temel sürümündesiniz! İşiniz bittiğinde araç çubuğunu tekrar açmak için ekrana dokunun ve “Ayrıl”ı seçin.

Tamamen tarayıcı üzerinden çalışmasına rağmen kalitesi gerçekten çok iyi.

Android telefonlarda FaceTime kullanımı, Apple uygulamasında olduğu gibi kullanışlı mı diye sorarsanın tabi ki değil ama yine de gayet yeterli bir çözüm.