App Store Bağlantı Sorunlarını Düzeltin

App Store’u iPhone veya iPad’de kullanıyorsanız, zaman zaman App Store’u açtığınızda tipik App Store seçenekleri yerine “App Store’a Bağlanamıyor” yazan bir hata mesajı gördüğünüz bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

App Store’a bağlanamamanın iPad ve iPhone’daki uygulama indirmelerini, uygulama güncellemelerini ve diğer tüm App Store etkinliklerini engelleyebileceğinden sinir bozucu olabilir.

Bu kılavuz, “App Store’a Bağlanılamıyor” iPhone ve iPad hata mesajını çözmek ve düzeltmek için sorun giderme yöntemlerini inceleyecektir.

İPhone ve iPad’de App Store Bağlantı Hatalarını Düzeltmek İçin 7 İpucu

‘App Store’a bağlanılamıyor’ mesajı veya App Store’un boş ekran olarak göründüğü bir sorun yaşıyorsanız, aşağıdaki sorun giderme yöntemleri sorunu çözmenize yardımcı olacaktır.

1: Yeniden Bağlanmayı Deneyin

Tipik olarak, “App Store’a Bağlanılamıyor” hata mesajını gördüğünüzde, bir “Yeniden Dene” düğmesi de görürsünüz.

Bu nedenle, yapmanız gereken ilk şey Yeniden Dene düğmesine dokunmak ve bunun iPhone veya iPad’i App Store’a bağlayıp bağlamadığını görmek. Hatta bazen bağlantıda bir gecikme veya bağlantıda kendi kendine hızla çözülen bir hıçkırık olduğu için birkaç kez dokunmayı deneyebilirsiniz.

2: Etkin İnternet Bağlantısını Onaylayın

App Store’a bağlanmak için aktif bir internet bağlantısı gerekir. Bu nedenle, iPhone veya iPad’inizin internete wi-fi, hücresel, Bluetooth üzerinden kişisel erişim noktası veya ethernet aracılığıyla bağlı olduğunu doğrulamak isteyeceksiniz.

Web siteleri, sosyal ağlar, mesajlar vb. Gibi diğer çevrimiçi hizmetlere erişebiliyorsanız, cihaz çevrimiçidir.

3: App Store’dan Çıkın ve Yeniden Başlatın

Bazen App Store’dan çıkmaya ve yeniden başlatmaya zorlamak, ona bağlanmayla ilgili sorunları çözebilir.

Bu nedenle, App Store’dan çıkın ve onu yeniden başlatın.

4: Tarih ve Saatin Doğru Olduğundan Emin Olun

Bazen bir iPhone veya iPad yanlış bir tarih veya saat bildirebilir ve bu da App Store’a bağlanma sorunları da dahil olmak üzere her türlü garip hataya yol açabilir. Bu genellikle, cihazların pili yüzde sıfıra düştüğünde ve bir süre kapalı kaldığında meydana gelir, ancak başka durumlarda da veya birisinin saati veya tarihi manuel olarak değiştirmesi durumunda da olabilir.

Tarih ve saatin doğru ve doğru olduğundan emin olmak istersiniz.

Ayarlar> Genel> Tarih ve Saat‘e gidin ve tarih ve saatin doğru ayarlandığından ve gerektiği gibi ayarlandığından emin olun.

Bu, çok sık ortaya çıkmayan bir sorundur, ancak App Store’un ürününü kesmesi durumunda çalışmasını engelleyecektir.

5: iPad veya iPhone’u yeniden başlatın

Cihazınız çevrimiçiyse, tarih ve saat doğruysa, App Store çevrimiçiyse ve hala sorun yaşıyorsanız iPad veya iPhone’u yeniden başlatmayı deneyin.

Bir cihazın nasıl yeniden başlatılacağı modele göre farklılık gösterir:

İPhone 8, X, XR, XS, 11, 11 Pro ve daha yenisi ile iPad Pro ve Face ID’li daha yenisi için; Sesi Aç düğmesine basın, ardından Sesi Kısma düğmesine basın, ardından ekranda Apple logosunu görene kadar Güç düğmesini basılı tutun

Basılabilir Ana Ekran düğmesi olan iPhone ve iPad modelleri için: Ekranda Apple logosu görene kadar Güç ve Ana Ekran düğmesini basılı tutun