Apple iOS 18.1 in Çıkış Tarihini Doğruladı

Apple uyumlu iPhone modelleri için iOS 18.1’i, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1 ile birlikte 28 Ekim Pazartesi günü yayınlanacağını doğruladı.

Apple, iOS 18.1 çıkış tarihini, yeni işitme sağlığı özelliklerine erken erişim sağlanan bazı medya kuruluşlarına doğruladı. Bugün daha erken saatlerde, iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1’in yayın adayı sürümlerini yayınlayarak beta test dönemini resmen sonlandırdı.

iOS 18.1, en yeni AirPods Pro 2’ye işitme koruması, işitme testi ve işitme cihazı dahil olmak üzere çeşitli işitme sağlığı özelliklerini getirecek. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Apple’ın reçetesiz işitme cihazı yazılımı için pazarlama izni verdi ve böylece kulaklıklar, hafif ila orta derecede işitme kaybı algılanan kişiler için bir işitme cihazına dönüştürüldü.

iOS 18.1, Eylül ayında çıkan iOS 18.0’dan sonraki ilk güncelleme olacak. Bu güncelleme, iPhone 15 Pro telefonlarda ve iPhone 16 serisinde ilk Apple Intelligence özelliklerini nihayet etkinleştirecek. Herhangi bir metni özetlemek, yeniden yazmak ve düzeltmek için yazma araçları olacak. Siri yeni bir parlama animasyonu ve Siri’ye yazarak komut verme için yeni bir kısayol (ekranın altına çift dokunma) alacak. Ayrıca, akıllı asistan Apple’ın büyük dil modelini kullanarak, özellikle tökezlediğinizde veya baştan başladığınızda daha karmaşık sorguları anlayabilecek.

Yapay zeka ayrıca bildirimlerinizi özetleyecek ve Mesajlar ve Mail gibi uygulamalarda bağlama uygun yanıtlar sunacak. Fotoğraflar uygulaması doğal dil araması ve basit komutlarla animasyonlu slayt gösterileri oluşturma yeteneği kazanacak. Fotoğraflar’daki Temizleme özelliği, arka planı sorunsuz bir şekilde değiştirirken istenmeyen nesneleri görüntülerden kaldıracak.

İlk aşamada gelecek diğer Apple Intelligence özellikleri arasında kaydedilen telefon görüşmelerinin transkriptlerini oluşturma, Safari’de web makalelerinin özetleri, Kesintileri Azalt adlı yeni bir Odak modu ve daha fazlası yer alıyor. Daha sonra gelecek özellikler arasında uygulamalar arasında karmaşık eylemler gerçekleştirebilme yeteneği ile önemli bir Siri güncellemesi, Image Playground olarak adlandırılan yapay zeka görüntü oluşturma, komutlardan yeni emoji oluşturma (Genmoji) ve Siri’de ChatGPT entegrasyonu bulunuyor.

Eğer Apple Intelligence veya yeni AirPods işitme sağlığı özellikleri ilginizi çekmiyorsa bile iOS 18.1, bazı iPhone 16 kullanıcılarının şikayet ettiği ani donma ve yeniden başlatma sorunları gibi kullanım kalitesini düşüren sorunların iyileştirmesi için bile güncelleyebilirsiniz.