Apple Vision Pro İncelemesi: Teknoloji Boyut Değiştiriyor

Apple Vision Pro şimdiye kadarki en şık görünen sanal gerçeklik gözlüğü, ancak Apple’ın bu konuda şimdiye kadar bildiğimiz VR ile aynı kefeye konulmaktan çok daha büyük hedefleri var. Apple, Vision Pro’yu daha yakından çalışabileceğiniz ve etkileşimde bulunabileceğiniz yeni bir bilgisayar türü olarak satıyor. Ve açıkçası, şu anda 3.499 $’lık başlangıç fiyatını haklı çıkarmak için bu cihazın üst düzey bir bilgisayar olması gerekiyor.

Vision Pro’nun bilgisayar kadar iyi olup olmadığını anlayabilmek için MacBook ile rekabet edip edemediğini incelemekle başlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Daha sonra her şeyin nasıl yerine oturduğunu göreceğiz.

Vision Pro’ya Genel Bakış: Fiyatlandırma ve Özellikler

Vision Pro’nun 3.499 dolarlık fiyatı onun tanımlayıcı özelliği olmasa da, satın alıp almamayı değerlendirirken düşünülmesi gereken bir durumdur. 16 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve birden fazla işlemciye sahip en düşük maliyetli model, yeni ve fantastik bir görüntüye sahip olmasına rağmen aslında yalnızca modern bir bilgisayardır.

Apple’ın ekosistemi içinde ki Vision Pro, 16 GB RAM ve 256 GB SSD’ye sahip 13 inç 10 çekirdekli GPU M2 MacBook Air ile spesifik olarak oldukça iyi bir sıralamaya sahip. Bu bilgisayar 1.399 dolara satılıyor. 15 inçlik model için aynı konfigürasyon 1.499 dolardır.

Vision Pro, 13 veya 15 inç ekran yerine kullanıcının bakışını gösteren harici bir OLED ekran (EyeSight) ve her göz için bir tane olmak üzere iki dahili 4K ekran içeriyor. Ayrıca ikinci R1 yardımcı işlemcisine, 12 kameraya ve çok sayıda dahili ve harici sensöre sahip.

Fiyatlandırmayı özetlemek gerekirse, bu yüz bilgisayarının farklı işlemci seçenekleri yok, ancak birden fazla depolama seçeneği var. 256 GB’tan 512 GB’a geçmek 200 dolar, 1 TB’a ulaşmak ise 200 dolar daha fazla vermeniz gerekiyor.

Apple, teknik açıdan etkileyici iki adet 4K ekranı ve sensörleriyle övünebilir çünkü bunlar etkileyici bir sonuç sağlıyor. Vision Pro’nun insanların başına nasıl oturacağı ve rahat olup olmayacağı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Apple bunun için mobil uygulama ile kafanızı taratıp ona göre özelleştirip gönderiyor fakat bunu denemeden yani takıp hissetmeden iyi bir sonuç vereceği konusunda endişelerim var.

Gözleriniz ile Kontrol Edin

Vision Pro, el kumandalarıyla birlikte gelmiyor. Kontrol sizin ellerinizde ve gözlerinizde. İlgilendiğiniz şeye bakmak için gözlerinizi kullanırsınız ve ardından hafif bir kıstırma veya hafifçe vurma gibi el hareketleri seçecek veya kaydıracaktır. Dilerseniz pencereleri büyütebilir veya sanal klavyeyi kurcalayabilirsiniz.

Burada güzel olan her şeyi uzanmak zorunda olmamanız. Sadece ona bakarsınız ve ardından gözünüzü kısarsınız, hafifçe vurur veya kaydırırsınız. Göz takibi yeni bir teknoloji olmasa da hala gelişmekte olan bir teknolojidir.

Beynimin bağlantılarını yeniden yapılandırarak gözlerimin arayüzü kontrol eden uzuvlar olduğunu anlatmak birkaç dakikamı aldı, ama yine de bana doğal ve eğlenceli geldi. Bir ekrandan diğerine bakmak ve parmaklarınızı birleştirmek gerçekten hızlı. Bir teknoloji meraklısı olarak, bu girişimi ilk kez kullanmak ve bu kadar sorunsuz çalışmasını sağlamak beni gerçekten heyecanlandırdı.