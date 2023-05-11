B sınıfı ehliyeti olanlar motor kullanabilecek mi?

Gençler tarafından çoğunlukla tercih edilen motorlar için yeni bir adım atıldı. Motor kullanmak için ehliyet almak gerekiyordu ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 125 CC’ye kadarki motorların kullanımı ile ilgili önemli açıklama yaptı.

B sınıfı ehliyetle 50 CC’ye kadar motorlar zaten kullanılabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu oran 125 CC’ye yükseltildi. Artık 125 CC’ye kadar olan motorlar için ehliyet almaya gerek kalmayacak. Çünkü B sınıfı ehliyetler kullanılabilecek. 125 CC ve üzeri motorlar için motor ehliyeti almanız gerekecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “125 CC altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı. Şehir içi kullanılan motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız. Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 CC altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar. Ek bir dersle bunu sağlayabilecekler, ayrı bir motor ehliyeti almaya gerekmeyecek.” dedi.

MOTOR EHLİYETİ ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER? GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

İlk öncelikle bir sürücü kursuna kayıt yaptırmanız gerekiyor. Sürücü kurslarında belirli bir süre eğitimler alınıyor ve ardından sınava tabi tutuluyorsunuz. Sınav da başarılı olduktan sonra uygulamalı sınava tabi olacaksınız. Parkur alanında ve trafiğe açık alanda motorsikleti kullanmanız istenecektir. Geçerli not aldığınız da trafik şubeden ehliyetinizi alabileceksiniz.

Kursa kayıt yaptırdığınızda istenecek belgeler;

Kimlik fotokopisi, Sürücü belgesi varsa fotokopisi, Sağlık raporu, Öğrenci belgesi ya da varsa mezuniyet diploması, Adli sicil kaydı, Son 6 ay içinde çekilmiş iki biyometrik fotoğraf, 18 yaşını doldurmamış olanlar için veli muvafakatnamesi

M ve A1 sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin 16 yaşını doldurmuş olması gerekir.

A2 sınıfı ehliyet almak isteyenlerden 18 yaşını doldurması beklenir.

A sınıfı ehliyet alacak vatandaşlar en az 24 yaşında olmalıdır.

18 yaşını doldurmamış sürücü adayları, veli/vasi muvafakatnamesi teslim etmelidir.

Ehliyet almasına engel olabilecek suçları işlememiş olmalıdır.

2023 yılının motosiklet ehliyetlerinin harç ücretleri tabloda belirtilmiştir. Motosiklet ehliyeti fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.