Can Manay’ın Telefon Numarasını Arayanlar Set Gezisi Kazandı

Fi dizisinde son yayınlanan bölümlerinde Can Manay’ın telefonu açıkça ekran gösterilmişti. Kurgusal karakterin telefonunu arayanlar ise Vodafone tarafından Fi dizisinin setine gezi kazandılar.

Fi dizisini severler Vodafone Red ile Can Manay’ın Ofisine Bağlandı

Vodafone Red’in katkılarıyla ekranlara gelen, yılın online dizisi “Fi”nin 5. bölümü Vodafone teknolojisiyle interaktif bir seyir deneyimine dönüştü. Duru ve Can Manay’ın kahvaltı sahnesinde belirtilen telefon numarasını arayan izleyiciler doğrudan Can Manay’ın ofisine bağlanarak seti ziyaret etme şansı yakaladı. İlk 1 saatte 1.000’e yakın arama alınırken, ilk 5 günde ise toplam 10 binden fazla arama alındı.

Vodafone Red, Türkiye’nin ilk online dizisi “Fi” sponsorluğu kapsamında izleyicilere sıradışı bir ekran deneyimi yaşattı. Dizinin 21 Nisan Cuma günü yayınlanan 5. bölümünde, Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Duru ile Ozan Güven’in oynadığı Can Manay’ın kahvaltı sahnesi Vodafone’un teknolojisiyle interaktif bir seyir keyfine dönüştü.

Duru’nun uyanıp karşısında Can Manay’ın hazırladığı kahvaltıyı gördüğü sahnede belirtilen telefon numarası, Türkiye’nin ilk bulut santral platformuyla gerçek bir sesli yanıt sistemi haline getirildi. Böylece, numarayı arayan izleyiciler doğrudan Can Manay’ın ofisine bağlanarak, sistem akışında yer alan yönlendirmelerle, seçtikleri konulara ilişkin Can Manay’ın asistanının ağzından yorumları dinlediler. Ardından izleyiciler, Can Manay’ı ofisinde ziyaret etmek üzere Vodafone Türkiye’nin Twitter hesabına davet edildiler.

Dizinin ikinci seti olan 4.-5.-6. bölümlerin yayınlandığı 21 Nisan akşamı ilk 1 saatte 1.000’e yakın arama alınırken, ilk 5 günde ise toplam 10 binden fazla arama alındı.

“Fi” dizisine entegre edilen bulut santral platformu, Vodafone’un kurumsal çözüm ortağı FGS ile hayata geçirildi. Sistem, gelişmiş bir telefon santralinin tüm özelliklerini içeriyor. Mobil ve dahili numara ayrımı olmaksızın doğrudan ve ücretsiz erişim olanağı sağlayan sistem, kolay erişilebilir yapısıyla müşteri memnuniyetini artırıyor.