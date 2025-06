ChatGPT Arama Motorunu Varsayılan Arama Seçeneğiniz Yapın

ChatGPT Araması, Diğer Arama Motorlarını Unutturur mu?

ChatGPT uzun süredir kişiselleştirilmiş cevaplarıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Artık, gerçek zamanlı web tarayıp güncel bilgi sunabilen bir arama motoru özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Bu yenilik, Google, Bing, DuckDuckGo gibi devlerle rekabete girecek düzeyde ciddi bir alternatif olma potansiyeli taşıyor.

Peki ChatGPT aramasını bu kadar özel kılan ne? Neden bu kadar iddialı?

Bu yazımızda ChatGPT’nin yeni arama motoru özelliğini detaylıca inceleyecek, artılarını ve eksik kalabileceği yönleri birlikte değerlendireceğiz.

ChatGPT Arama Motorunu Farklı Kılan Nedir?

Zor sorulara bile hızlı ve net yanıtlar verir.

Cevaplar konuşma diline yakın, sade ve anlaşılır olur.

Farklı kaynaklara gitmenize gerek kalmaz; bilgiye doğrudan ChatGPT üzerinden ulaşırsınız.

Görsel arama yapabilir, tam olarak aradığınız görselleri seçebilirsiniz.

Verilen yanıtların altında ilgili web bağlantıları yer alır; doğrulama şansınız olur.

Kaynakların tümünü topluca görebilirsiniz.

ChatGPT Arama Motoru Ücretsiz mi?

ChatGPT hesabınız varsa bu arama özelliğinden faydalanabilirsiniz. Ancak küçük bir detay var: Şu anda yalnızca Plus ve Team kullanıcılarına açık. İlerleyen dönemde ücretsiz sürüm kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

ChatGPT Arama Motoru Nasıl Kurulur?

Google yerine ChatGPT aramasını varsayılan hale getirmek oldukça kolay. Şimdilik yalnızca Google Chrome eklentisi üzerinden kullanılabiliyor. Ancak, Chrome altyapısını kullanan tarayıcılarda (Opera, Edge vb.) da rahatlıkla çalışıyor.

Yapmanız Gerekenler:

🔹 Adım 1: Öncelikle bir ChatGPT hesabı oluşturun.

🔹 Adım 2: ChatGPT Arama Eklentisi sayfasına gidin.

🔹 Adım 3: “Chrome’a Ekle” butonuna tıklayın. Diğer tarayıcılarda ekstra izin istenebilir.

🔹 Adım 4: Artık Google’a bir sorgu yazdığınızda, ekranın sağ kısmında ChatGPT arama sonuçları da gösterilecek.

🔹 Eğer Plus ya da Team kullanıcısıysanız, arayüzde mavi bir küre simgesi göreceksiniz.

ChatGPT Arama Motoru Nasıl Kaldırılır?

Google Chrome’da herhangi bir eklentiyi kaldırmak ne kadar kolaysa, ChatGPT aramasını kaldırmak da o kadar basit.

Kaldırma Adımları:

Sağ üst köşedeki Eklentiler simgesine tıklayın.

Listeden ChatGPT Search eklentisini bulun ve üç nokta simgesine basın.

“Chrome’dan Kaldır” seçeneğine tıklayın.

📌 Not: Bazı kullanıcılar kaldırma işleminden sonra Google aramasının hala değişmiş kaldığını bildiriyor. Bu durumda sayfayı yenileyerek klasik Google görünümüne geri dönebilirsiniz.

ChatGPT, Google’ın Yerini Alabilir mi?

Kabul edelim, Google bize sorgulara dair hızlı ve isabetli sonuçlar sunuyor. Ancak bazı alışkanlıklar kolay değişmiyor. İşte bazı kullanıcıların neden Google’dan vazgeçmekte zorlandığını gösteren detaylar:

Kullanıcı arayüzü alıştığımız kadar sezgisel değil.

Her arama için ChatGPT arayüzüne yönlendirilmek kafa karıştırıcı olabiliyor.

Sonuçlar biraz gecikmeli görünüyor.

Yan panelde her arama için ayrı başlıklar oluşuyor ve bu, karışıklık yaratabiliyor.

Bazı gelişmiş arama komutları henüz desteklenmiyor.

Örnek: Sadece YouTube’da “origami bumerang” nasıl yapılır diye aramak için normalde

how to make an origami boomerang “youtube” yazardık. Bu tarz filtreleme henüz mümkün değil.

Sonuç: Denemeye Değer mi?

ChatGPT’nin arama motoru özelliği henüz gelişiminin erken aşamalarında. Ancak sunulan potansiyel oldukça yüksek. Özellikle yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş yanıtları tercih edenler için heyecan verici bir alternatif.

Eğer siz de yeni deneyimlere açıksanız, ChatGPT Search eklentisini denemenizi kesinlikle öneriyoruz. Görüşlerinizi ve deneyimlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz!