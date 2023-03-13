ChatGPT ile Yeni Bing Yapay Zekayı Nasıl Kullanacağınızı Öğrenin

Yeni Bing yapay zekasını ChatGPT ile kullanın

Şubat 2023’ten itibaren, Microsoft ChatGPT etkinliğinin ardından Microsoft’un arama motoru yetenekli bir konuşma motoruna dönüştürüldü. Bu chatbot teknolojisi, hem Microsoft’un tarayıcısı Edge hem de Bing ile birleştirilecek. Hatta ChatGPT’nin ücretli sürümü olan ChatGPT Plus da mevcut.

Bu, kullanıcıların daha uygun sonuçlar almak için arama motoruyla sohbet edebildiği yeni bir çağın başlangıcı olabilir. Yeni bir şey olduğundan, yeni Bing AI’yi ChatGPT ile nasıl kullanacağınızı merak ediyor olmalısınız. İşte sorunuzun cevabı.

ChatGPT ile yeni Bing yapay zekasına nasıl erişilir?

ChatGPT işlevine sahip yeni Bing AI’ye Microsoft’un Edge tarayıcısından erişilebilir. Veya kullanıcılar Edge web tarayıcısının Bing uygulaması veya mobil uygulama sürümünü deneyebilir. Hala yeni Bing AI’a erişememeniz durumunda, bekleme listesine katılmanız gerekecektir. Bekleme listesine katılmak için diğer adımları izleyin:

Microsoft Edge’e gidin > başlat düğmesine dokunun > ‘Edge’ yazın > ‘Enter’a basın www.bing.com/new adresine yönlendirileceksiniz.

‘Bekleme listesine katıl’ seçeneğine dokunun

Eğer sorarsa Microsoft hesabınızın e-postasını ve şifresini girin

İşte bu kadar, şimdi tek yapmanız gereken Microsoft’un yanıtını beklemek.

Bu erişim alma sürecini hızlandırmak istiyorsanız, şunları yapmalısınız:

Microsoft Store’dan Microsoft Edge uygulamasını indirin

Varsayılan tarayıcınızı Microsoft Edge olarak ayarlayın

ChatGPT ile yeni Bing AI nasıl kullanılır?

Bing AI yi yeni yapay zeka ile kullanmaya başladığınızda farkı fark edeceksiniz. Sonuçları bir bağlantı listesi biçiminde değil, Sohbet biçiminde alırsınız. ChatBot ile daha fazla görüşme yaparak sonuçları daha da hassaslaştırabilirsiniz.

Not: Birçok kullanıcı, Bing ChatBot’u kullanırken bazı rahatsız edici davranışlar fark etmiştir. Bu nedenle Microsoft, oturum başına sohbetlere ve günlük sohbetlere şimdilik bazı sınırlamalar getirdi. Son sınırlar, günde 120 sohbet ve oturum başına 10 sohbettir. Bing ChatBot’u kullanırken bunu aklınızda bulundurun.

Bing ChatBot’ta arama işlemi için genel adımlar aşağıda verilmiştir. Yeni Bing yapay zekasını ChatGPT ile nasıl kullanacağınızı öğrenmek için aşağıda belirtilen talimatları izleyin :

Yeni ChatGPT’ye erişiminiz varsa, www.bing.com‘a gidin > şimdi sorunuzu arama çubuğuna yazabilirsiniz. Örneğin: Yeni bir şehre seyahat ediyorsanız, ‘Jaipur’un başlıca turistik yerleri’ diye sorabilirsiniz.

ChatBot, sorunuzu birkaç web sitesi bağlantısı listelemek yerine bir sohbet biçiminde yanıtlayacaktır.

Sohbet formatını göremiyorsanız, ekranın üst kısmında bulunan ‘Sohbet’ seçeneğine dokunmalısınız. Bing, sohbet moduna geçeceksiniz

Kullanıcılar bir soru sorduğunda, Bing yanıtlar ve canlı olarak sohbete yazar. İşiniz bittiğinde, ‘Yanıt vermeyi durdur’ seçeneğine dokunabilirsiniz ve yanıt vermeyi durduracaktır.

Kullanıcı, yanıtın sonunda ChatBot’un yanıtları seçtiği dipnot referanslarını görebilir.

Sizi meşgul etmek için, Bing size daha fazla yardımcı olacak ilgili sorgular önerir ve daha fazla bilgi edinmek isteyip istemedikleri veya bu kadarının yeterli olup olmadığı kullanıcıya bağlıdır.

Mobil cihazlarda Bing ChatBot nasıl kullanılır?

22 Şubat 2023’ten sonra yeni Bing ChatBot, hem Android hem de iOS Bing, Skype ve Edge uygulamalarında kullanılabilir. En yeni özelliklerini kullanmak için yine de yeni Bing’e erişmeniz gerekecek. Bunun için yukarıda belirtilen bekleme sürecini kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak

Yeni ChatBot özelliği, arama motoru pazarına yeni bir boyut getirdi. Bing, yalnızca Google’a karşı rekabet etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla keşif için alan açıyor çünkü ChatGPT tüm interneti parmaklarının ucunda tutuyor, sizden tek yapmanız gereken soru sormak. Google’ın önümüzdeki dönemde neler sunacağını bilmiyoruz, ancak şimdilik Bing ChatBot’un sunabileceği heyecan verici bir şey var. Artık yeni Bing yapay zekasını ChatGPT ile nasıl kullanacağınızı bildiğinizi umuyoruz.