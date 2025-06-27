Yeni Nesil Elektrikli SUV Xiaomi YU7 Tanıtıldı: İşte Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Gelişmiş özellikler ve iddialı fiyat politikası, Xiaomi’ye pazarda avantaj sağlayabilir mi?

Xiaomi, Pekin’de düzenlenen büyük “Human x Car x Home” etkinliğinde yeni elektrikli SUV modeli YU7’yi resmi olarak tanıttı. Bu model, Xiaomi’nin ilk otomobili SU7’den sonra geliştirdiği ikinci araç olma özelliğini taşıyor. Orta boy SUV segmentinde yer alan YU7; Tesla Model Y, BYD Sealion ve Porsche Macan gibi güçlü rakiplere doğrudan meydan okuyor. Etkinlik boyunca Xiaomi, YU7 ile Model Y’yi sık sık kıyaslayarak üstün yönlerini vurguladı.

Üç Farklı Donanım Seviyesi ve Göz Alıcı Renk Seçenekleri

YU7; standart, Pro ve Max olmak üzere üç farklı donanım paketiyle satışa sunulacak. Kullanıcılar toplamda dokuz farklı renk seçeneği arasından tercihte bulunabilecek. Xiaomi, bu modelin uzun yıllar estetik anlamda geçerliliğini koruyacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Özellikle Zümrüt Yeşili gibi bazı renkler, araca oldukça şık bir hava katıyor.

Performans: SUV Segmentinde Hız Tutkunlarına Hitap Ediyor

YU7, segmentine göre oldukça yüksek performans değerlerine sahip. Standart model 315 beygir gücünde ve 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5.88 saniyede ulaşıyor. Ancak asıl dikkat çeken versiyon YU7 Max. Tam 681 beygir gücündeki bu model, sadece 3.23 saniyede 100 km/s hıza ulaşarak performans SUV’ları arasında öne çıkıyor.

Teknik Özellikler Karşılaştırması

Model Güç Tork Menzil (CLTC) 0-100 km/s Aktarma YU7 315 hp 528 Nm 835 km 5.88 sn Arkadan itişli (RWD) YU7 Pro 489 hp 690 Nm 770 km 4.27 sn Dört çeker (AWD) YU7 Max 681 hp 866 Nm 760 km 3.23 sn Dört çeker (AWD)

Şarj Teknolojisi ve Batarya Özellikleri

Standart ve Pro modeller 96.7 kWh batarya kapasitesine sahipken, Max versiyonunda bu değer 101.7 kWh. Xiaomi, standart modelin 835 km menzil sunduğunu ve bunun sınıfındaki en uzun menzil olduğunu iddia ediyor. Ancak bu veriler Çin merkezli CLTC ölçüm standardına göre, dolayısıyla Avrupa’da yaygın olarak kullanılan WLTP’ye göre daha iyimser olabilir.

Öte yandan, YU7 Max modeli 800V mimaride geliştirildiği için süper hızlı şarj desteğine sahip. Yeterince güçlü bir şarj cihazıyla sadece 12 dakikada %10’dan %80’e şarj olabiliyor. Alternatif olarak, 15 dakikada yaklaşık 620 km menzil kazanmak da mümkün.

İç Tasarım: Teknoloji ve Konforun Buluşması

Kabin içinde en çok dikkat çeken detay, 16.1 inçlik devasa dokunmatik bilgi-eğlence ekranı. Bu sistem, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ile çalışıyor ve Xiaomi’ye göre sadece 1.35 saniyede açılabiliyor.

Güvenlik konusunda ise YU7 oldukça iddialı. Araçta LiDAR, kamera ve sensör desteği yer alıyor. Bu donanımlar NVIDIA’nın Drive Thor platformu tarafından yönetiliyor ve araçta Seviye 2+ otonom sürüş özellikleri mevcut.

Pazar Yarışı: Rekabetin Tam Ortasında

Elektrikli kompakt ve orta boy SUV segmenti son derece rekabetçi. Tesla ve BYD gibi güçlü markaların yanı sıra BMW, Audi, Deepal ve Xpeng gibi Çinli üreticiler de bu alanda ciddi pay sahibi. Xiaomi’nin bu alana girişi, tüketiciler için daha fazla seçenek anlamına geliyor.

Fiyatlar ve Satış Durumu

YU7 şu an için yalnızca Çin’de ön siparişe açık. Fiyatlar ise şöyle:

YU7 : 253.000 RMB (yaklaşık 1.400.000 TL)

YU7 Pro : 279.900 RMB (yaklaşık 1.560.000 TL)

YU7 Max: 329.900 RMB (yaklaşık 1.850.000 TL)

Xiaomi’nin bu modeli ilerleyen dönemde Singapur’a da getirmeyi planladığı belirtiliyor. Eğer Türkiye veya diğer pazarlara da gelirse, Tesla Model Y’ye yakın bir fiyatlandırma görebiliriz.