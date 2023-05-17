Elon Musk yeni Tesla otomobilin üretileceğini duyurdu

Elektrikli otomobil üretici Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk hissedarlar ile yaptığı toplantı sonucunda yeni bir elektrikli otomobil üretiminde olduğunu duyurdu. Tesla elektrikli otomobiller arasında özellikleri ile en ilgi çeken otomobillerden biri. Tesla’nın gelişmiş versiyonları yakında piyasaya çıkacak gibi gözüküyor.

Elon Musk yaptığı açıklamada yeni bir ürün geliştirmekte olduğumuzu belirtmek istiyorum dedi ve sözlerine devam etti “Üretim hattında iki yeni ürün olduğunu ve hem ürünlerin tasarımı hem de üretim tekniklerinin sektörde mevcut olan her şeyden çok daha üstün olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Musk’ın konuşurken ekranda karartı şeklinde bir araç göründü. Bu aracın, Musk’ın 2020’de bahsettiği 25.000 dolarlık hatchback olması muhtemel. Musk sahnede aracı “inşa etmekle” neyi kastettiğini netleştirmedi. Muhtemelen seri üretim hacmine sahip bir araçtan ziyade bir prototip inşa ediliyor olabilir.

Tesla daha önce Mart ayındaki Yatırımcı Günü’nde iki yeni modelin tanıtımını yapmış, Tesla’nın tüm ürün gamını ve iki aracın ana hatlarını gösteren bir fotoğraf sergilemişti. Araçlardan biri minibüs, diğeri ise sedan ya da hatchback boyutlarında görünüyordu. Her ikisinin de çok daha yüksek hacimlerde satılan daha uygun fiyatlı araçlar olması bekleniyor.

Musk, “Elon’un tahmini, bu iki modelin bir araya gelmesiyle muhtemelen yılda 5 milyondan fazla birim üreteceğimiz yönünde” dedi.

KAYNAK: techcrunch