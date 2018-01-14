En İyi Ücretsiz PDF Düzenleyicileri

Bu ücretsiz programlar ve çevrimiçi araçlar ile PDF‘nizde değişiklikleri kolayca yapın.

PDF’deki metni düzenlemenizi, aynı zamanda kendi metninizi eklemenizi, resimleri değiştirmenizi veya kendi grafiklerini eklemenizi, adınızı imzalamanızı, formları doldurmanızı vb. Sağlayan gerçekten ücretsiz bir PDF düzenleyicisi bulmak kolay değildir.

Bunların bir kısmı doğrudan web tarayıcınızda çalışan çevrimiçi PDF düzenleyicisidir, böylece tüm yapmanız gereken PDF dosyanızı web sitesine yüklemek, istediğiniz değişiklikleri yapmak ve daha sonra bilgisayarınıza geri kaydetmektir. Bu hızlı bir yoldur, ancak çoğu kez çevrimiçi bir editör, genelde çok daha geniş bir yetenek yelpazesine sahip olan masaüstü eşdeğeri gibi tamamen özellikli değildir.

Bu ücretsiz PDF düzenleyicilerinin tümü aynı özellikleri desteklemez ve bazıları yapabileceğiniz şeylerle sınırlıdır, aynı PDF’yi birden fazla araçta işleyebileceğinizi unutmayın. Örneğin, PDF metnini düzenlemek (eğer desteklenirse) için bir tane kullanın ve aynı PDF’yi, o programda desteklenen, bir form düzenlemek, bir görüntüyü güncellemek veya bir sayfayı kaldırmak gibi desteklenen bir şey yapmak için farklı bir düzenleyiciye yerleştirin.

Önemli:

Eğer zaten Microsoft Word 2016 veya 2013’e sahipseniz, şu anda kullanımınıza hazır mükemmel bir PDF düzenleyiciniz olduğu için aşağıdaki önerilen tüm programları atlayın. Herhangi bir Word belgesi gibi dosyayı açmanız yeterlidir. Farklı kaydet seçimi yaparak PDF’i seçin. Bu kadar basit.

Sejda PDF Editör

Sejda PDF Editor, filigranı eklemeden PDF’de mevcut metinleri düzenlemenizi sağlayan, gördüğüm çok az sayıda PDF editöründen biridir . Çoğu editör, yalnızca kendiniz eklediğiniz metni düzenleyecek veya metin düzenlemeyi destekleyecek, ancak her yere filigran atacaktır.

Artı, bu araç tamamen web tarayıcınızda çalışabilir, bu nedenle herhangi bir programı indirmek zorunda kalmadan gitmek gerçekten kolaydır. Bununla birlikte, isterseniz masaüstü sürümünü elde edebilirsiniz.

Özellikler:

Mevcut metni düzenleyebilir ve özel metin ekleyebilir

Online düzenleyici, diğer web sitelerinden PDF’ler yüklemenizi sağlar

Köprü eklemeyi destekler

İmza aracı içeriyor

PDF’ye boş sayfalar eklemenize izin verir

PDF’ten sayfaları kaldırabilir

Sayfanın parçalarını beyazlatmayı destekler

PDF’ye resim ve şekil ekleyebilir

Eksileri:

Her saat üç PDF’de kullanılabilir

200 sayfadan az olan PDF’lerle sınırlı

50 MB’den daha büyük PDF’leri düzenlemez

İşletim Sistemi: Windows, macOS ve Linux

https://www.sejda.com/pdf-editor

Inkscape

Inkscape son derece popüler bir ücretsiz resim görüntüleyici ve editördür. Ücretli alanları da bulunmaktadır.

Özellikler:

PDF metnini düzenleyebilir

Grafikleri idare etmeyi destekler

Bir sürü resim düzenleme araçları içerir

Eksileri:

İşletim Sistemi : Windows, macOS ve Linux

https://inkscape.org/en/

PDFescape Online PDF Editörü

PDFescape, birçok özellik içeren harika bir çevrimiçi PDF düzenleyicisidir. PDF, 100 sayfa veya 10 MB boyutunu aşmadığı sürece% 100 ücretsizdir.

Özellikler:

Web tarayıcınız üzerinden çevrimiçi çalışır

Bir sürü araç sağlanmıştır

Kendi metin ve resimlerinizi eklemenizi sağlar

PDF sayfalarını silebilir ve ekleyebilir

Eksileri:

Varolan metni düzenleyemiyorum

Büyük PDF’leri düzenlemez

İşletim Sistemi : Herhangi bir işletim sistemi

https://www.pdfescape.com/windows/

PDF-XChange Editörü

PDF-XChange Editör’de gerçekten harika bazı PDF düzenleme özellikleri vardır, ancak bunların hepsi ücretsiz değildir. Ücretsiz olmayan bir özellik kullanırsanız, PDF her sayfada bir filigranla birlikte kaydeder.

Bununla birlikte, yalnızca ücretsiz özelliklere bağlı kalırsanız, dosyaya bir miktar düzenleme yapabilir ve tekrar bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Özellikler:

PDF’deki metni tanımlamak için OCR’yi kullanır

Çeşitli şekiller ve resimler içe aktarabilir

PDF’ye QR kodları eklemeyi destekler

Taşınabilir bir sürümü var

Eksileri:

Birçok özellik lisans gerektirir

İşletim Sistemi : Windows

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

Listemize harika özelliklerde PDF programları geldikçe eklemesini yapacağız.