Facebook Profilinizi Kimin Takip Ettiğini Nasıl Görebilirsiniz?

Hepimiz Facebook gönderilerimizin daha fazla görüntülenmesini istiyoruz, ancak yalnızca doğru kişilerden takip edilmeyi tercih ediyoruz. Birisinin sizi Facebook’ta takip ettiğinden endişeleniyorsanız veya sadece sizi kimin kontrol ettiğini bilmek istiyorsanız, bunu öğrenmenin bir yolu var.

Facebook Profilimi Kimlerin Görüntülediğini Görebilir miyim?

Facebook profilinizi kimlerin görüntülediğini kontrol edemezsiniz, çünkü Facebook bunu direk görüntüleyebileceğiniz bir liste vermiyor. Profil sayfanıza sizin haberiniz olmadan herkes masaüstü veya mobil cihazdan erişebilir.

Üçüncü taraf uygulamalar bile Facebook profilinizi kimin takip ettiğini bulmanıza yardımcı olamaz. Bunun nedeni, Facebook’un profil ziyaret verilerinizi kimseye açıklamamasıdır. Profilinizi ziyaret eden herkesi size gösterdiğini iddia eden bir uygulamayla karşılaşırsanız, bu uygulama muhtemelen kötü amaçlıdır ve kişisel verilerinizi çalmaya çalışmaktadır.

Ne yazık ki tüm bunlar, Facebook’ta sizi kontrol eden herkesin basit bir listesini bulamayacağınız anlamına geliyor. Ancak bunun yerine ziyaretçiler hakkında fikir edinmek için kullanabileceğiniz bazı kurnaz geçici çözümler var.

Facebook Hikayenizi Kimlerin İzlediğini Görebilirsiniz

Facebook profilinizi kimlerin görüntülediğini kontrol etmenin bir yolu olmasa da, hesabınızda bir Facebook Hikayesi yayınlayabilir ve kimlerin izlediğini öğrenebilirsiniz. Birisi profilinizi görüntülerse ve sonunda Hikayenize tıklarsa veya dokunursa, onu Hikaye kitle listenizde görürsünüz.

Bunu yapmak için masaüstünüzde veya mobil cihazınızda Facebook’u başlatın. Ardından “Hikaye Oluştur”u seçin;

İstediğiniz içeriği Hikayenize ekleyin ve yayınlayın. Muhtemelen insanlar Hikayenizi izlemeye başlayana kadar bir süre beklemeniz gerekecektir. Kimin izlediğini görmek için; Bir süre geçtikten sonra Facebook’u açın, “Hikayeniz”i seçin; ve “Görüntüleyenler”i seçin. Böylece profilinizi kontrol eden kişiler hakkında bilgi edinebileceksiniz.

Facebook aynı zamanda Hikayenizi arkadaşlarınıza kendi Haber Kaynaklarında da gösterecektir; dolayısıyla bu listedeki kişilerden bazıları profil sayfanızı ziyaret etmemiş olabilir ancak yine de platformda yaptıklarınızı izliyor olacaklardır.

Kendinizi Facebook’ta Stalk Yapanlardan Nasıl Korursunuz?

Facebook hesabınızı korumanın birkaç yolu bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında yayınlarınızın gizlilik ayarlarının değiştirilmesi, hesabınızın özel hale getirilmesi ve istenmeyen kullanıcıların profilinize erişmesinin engellenmesi bulunmaktadır.

Hesabınızı Özel Hale Getirin

Hesabınızı gizli yaparak yalnızca arkadaşlarınızın profil içeriğinizi görmesine izin vermiş olursunuz. Facebook’ta arkadaşınız olmayan herkes yalnızca profil resminizi, kapak fotoğrafınızı ve hakkımda bilgilerinizin bir kısmını görecektir. Facebook profilinizde bir rozet görüntüleyeceği için hesabınızı gizli yaptığınızı bilecekler.

Takipçileri Engelle

Profilinizi takip eden kişilerin farkındaysanız, onları Facebook hesabınızda engelleyebilirsiniz. Bunu yapmak, bu kişilerin platformdaki profilinize erişmesini engeller. Engellenen kişiler için aslında platformda yoksunuz.