FaceTime Kullanarak Ekran Nasıl Paylaşılır

iPhone, iPad veya Mac’inizin ekranında gördüklerinizi uzaktaki bir arkadaşınızla paylaşmak isterseniz, yerleşik Ekran Paylaşma özelliği sayesinde artık FaceTime araması yapmak kadar kolay. Bunu nasıl yapabileceğinizi altta paylaşıyoruz.

Ekranınızı FaceTime ile paylaşmak için hem sizin hem de paylaşımda bulunacağınız kişinin iOS 15.1 veya sonraki bir sürümü (iPhone’da), iPadOS 15.1 (iPad’de) ya da macOS 12.1 veya sonraki bir sürümü (Mac’te) olması gerekir. FaceTime’ı kullanmak için bir Apple kimliğine de ihtiyacınız var.

Abonelik veya satın alma işlemi gerektiren uygulamalardaki içerikleri (Maç, Film vb. gibi) paylaşamayacağınızı unutmayın. (Apple bu tarz paylaşımlar için SharePlay’i kullanmanızı tavsiye ediyor.)

Herhangi bir sorununuzu giderme konusunda uzaktan yardıma ihtiyaç duyduğunuzda veya bilgileri diğer kişilere uzaktan sunmak istediğinizde FaceTime ile ekranınızı paylaşmak harika bir çözüm olacaktır. Ekranınızı paylaşırken bildirimler gizlenecektir. Ancak ekranınızda hassas bilgileriniz varsa ekran paylaşımı konusunda dikkatli olun çünkü karşı taraf bunu görebilir.

iPhone ve iPad için FaceTime’da Ekran Nasıl Paylaşılır?

Ekranınızı iPhone veya iPad’de paylaşmak için önce FaceTime uygulamasını çalıştırın ve FaceTime’ı olan başka birini arayın. Bağlandıktan sonra araç çubuğunda bulunan ve önünde bir insan silüetinin bulunduğu dikdörtgene benzeyen “Ekran Paylaşımı” düğmesine dokunun. Görüntülenen açılır pencerede “Ekranımı Paylaş”a dokunun.

Ekran paylaşımı başladığında FaceTime ekranınızda küçük bir pencereye küçülür ve uygulamaları başlatmak için iPhone veya iPad’inizi her zamanki gibi kullanabilirsiniz. Aramanın diğer tarafındaki kişi ekranınızda ne yaptığınızı görecektir (ancak ek video penceresini görmeyecektir).

Ekran paylaşımını durdurmak için video küçük resmine dokunarak FaceTime araç çubuğunu yeniden açın ve ekran paylaşımı düğmesine yeniden basın.

FaceTime aramasını tamamladığınızda “Sonlandır”a dokunun.

Mac için FaceTime’da Ekran Nasıl Paylaşılır

Ekranınızı Mac’te paylaşmak için FaceTime uygulamasını açın ve bir arama yapın. Bağlandıktan sonra ekranın üst kısmındaki menü çubuğundaki FaceTime simgesini tıklayın ve önünde bir kişinin bulunduğu dikdörtgene benzeyen ekran paylaşma düğmesini seçin.

Menü genişleyecek ve belirli bir pencereyi veya ekranın tamamını paylaşma seçeneğiniz olacak. Kullanmak istediğiniz seçeneği tıklayın.

“Pencere”yi seçerseniz FaceTime sizden paylaşmak istediğiniz Pencereyi tıklamanızı isteyecektir. “Ekran”ı seçerseniz, aramanın diğer tarafındaki kişi Mac’inizin masaüstünün tamamını görecektir.

Ekranınızı paylaşmayı durdurmak için menü çubuğunuzdaki (artık Ekran Paylaşımı simgesine benzeyen) FaceTime simgesini tekrar tıklayın ve “Ekran Paylaşımını Durdur”u seçin.

Ekran paylaşımını istediğiniz zaman devam ettirebilirsiniz. Aramanız bittiğinde FaceTime menüsünü tekrar açın ve bağlantıyı kesmek için kırmızı “X” düğmesine tıklayın.