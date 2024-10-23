Foursquare Uygulaması Yakında Kapanıyor

Foursquare, klasik Şehir Rehberi uygulamasını çok yakında sonlandırma kararı aldı. Şirketin odağının, check-in uygulaması Swarm’a kaydığı görünüyor.

Kurucusu Dennis Crowley’nin açıklamasına göre, Foursquare Şehir Rehberi uygulaması 15 Aralık 2024‘te kapatılacak. Crowley, uygulamayla kişisel bir bağı olduğunu ve onu kendisinin geliştirdiğini söylüyor ve hatta “kurduğunuz şirketlere ve yarattığınız ürünlere aşık olmanın tehlikesi” hakkında yazabileceğini söyledi. Şirketin mali açıdan iyi durumda olduğunu ve 100 milyon dolarlık bir gelir elde ettiğini de vurguladı. Bu durum sadece yerel keşif uygulamasını etkiliyor ve Swarm çalışmaya devam edecek. Web sitesi de uygulamanın kapanmasından kısa bir süre sonra kapanacağı açıklandı.

Foursquare’in orijinal uygulaması, check-in’leri ve şehir rehberlerini bir araya getiriyordu. Foursquare 2009 yılında piyasaya sürüldü ve sık sık check-in yapan kullanıcılara prestijli bir unvan kazandıran “mayor” (başkan) sistemi gibi benzersiz özellikleriyle popülerlik kazandı. 2014’te Swarm’ın lansmanıyla birlikte şirket uygulamasını iki ayrı platforma böldü. Swarm check-in’ler için, Foursquare uygulaması ise keşif ve gezinme için kullanılıyordu. Şehir rehberi uygulamasının kapatılması kararı önemli bir haber gibi görünse de, Yelp ve Google’ın rekabeti göz önüne alındığında şaşırtıcı olduğu söylenemez.

Kullanılan ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla, Swarm uygulaması muhtemelen Foursquare’in özelliklerini yeniden entegre etmeyecek. Bu da şehir rehberi özelliğinin tamamen sonu ermesi anlamına gelebilir. Paylaşımın kendisi uygulamaya veda mesajlarıyla doluydu, ancak bazıları kafaları karışarak bunun bir şirket kapanışı olduğunu düşündü. Crowley’nin açıklamasına dayanarak, bunun şirketi değil, sadece uygulamanın kendisini yansıttığını varsayabiliriz.