Game of Thrones: Kingsroad Çıkış Tarihi Açıklandı – Westeros’a Dönüş Başlıyor!

HBO’nun A Song of Ice and Fire serisini televizyona uyarlamasıyla birlikte Game of Thrones, dünya çapında büyük bir etki yaratarak adeta bir fenomene dönüştü. Uzun yıllar boyunca milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi ne yazık ki final sezonuyla birçok hayranını hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak Westeros’a duyulan özlem bitmiyor! Beklenen yeni oyun Game of Thrones: Kingsroad ile bu destansı evrene bir kez daha adım atma zamanı geldi.

Ve sonunda, Game of Thrones: Kingsroad çıkış tarihi resmen açıklandı.

Game of Thrones: Kingsroad Ne Zaman Çıkacak?

Game of Thrones: Kingsroad, 21 Mayıs 2025 tarihinde PC, Android ve iOS platformları için çıkış yapacak. Aksiyon ve rol yapma (RPG) türünde geliştirilen bu yeni yapım, orijinal hikâyeyi farklı bir bakış açısından ele alacak: Westeros’un sıradan bir kuzeyli savaşçısının gözünden.

Bu kez taht kavgalarının değil, hayatta kalma ve birlik olma mücadelesinin tam ortasında olacağız.

Oyunun Hikâyesi: Gece Nöbetçileri, Jon Snow ve Gelecek Tehdit

Kingsroad’un hikâyesi, Jon Snow’un Duvar’ın ötesinden döndükten sonra Gece Nöbetçileri’nin lideri olmasının hemen sonrasını konu alıyor. Oyuncular, Jon Snow tarafından bizzat görevlendirilerek Westeros’un güçlü hanelerinden müttefikler toplamakla sorumlu olacaklar.

Amaç açık: Gece Kralı ve onun ölüler ordusuna karşı birleşmek.

Oyunda Jon Snow’un yanı sıra, Ramsay Bolton, Varys ve Olenna Tyrell gibi tanıdık yüzler de yer alacak. Her biri, Westeros’un kaderine yön verecek kararlar ve olaylarda rol oynayacak.

Game of Thrones: Kingsroad Oynanış Detayları – Ejderhalar, Boss Savaşları ve Daha Fazlası

Bu epik rol yapma oyununda sizi bolca aksiyon bekliyor. Boss savaşlarında ejderhalarla, efsanevi yaratıklarla – hatta tek boynuzlu atlarla – yüzleşeceksiniz. Elbette Ak Yürüyücüler (White Walkers) gibi ikonik düşmanlarla da karşılaşmanız kaçınılmaz.

Game of Thrones: Kingsroad, tüm platformlarda çapraz oynama (cross-play) desteği sunacak. Yani ister mobil ister bilgisayarda oynayın, arkadaşlarınızla aynı dünyada savaşabileceksiniz.

Game of Thrones Evrenine Dönmeye Hazır mısın?

Game of Thrones: Kingsroad, hem dizinin hayranlarına hem de RPG severlere hitap edecek potansiyele sahip. Oyunun anlatımı, evreni ve oynanışı ile Westeros’un o karanlık atmosferini yeniden yaşamak isteyen herkes için büyük bir fırsat sunuyor.