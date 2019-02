General Mobile’ın Sevgililer Günü Kampanyası

14 Şubat’a sayılı günler kala Türkiye’nin en çok tercih edilen yerli akıllı telefon markası General Mobile, henüz hediyesine karar veremeyenler için 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala General Mobile, GM 9 Pro, GM 8 ve GM 8 Go modellerinde 500 TL’ye varan indirim fırsatı sunuyor.

General Mobile’ın en yeni yıldızı, segmentinin en iyi kamerasına sahip olan* GM 9 Pro tam da en sevdiğinize göre bir hediye. 3800 mAh pili ile yüksek pil kapasitesi GM 9 Pro ayrıca, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile göz dolduruyor. Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler GM 9 Pro’ya 2.199 yerine 1.699 TL’ye sahip olabilecekler.

Fotoğraf çekmeyi severlerin gözdesi GM 8 Android One, ‘Google Fotoğraflar’ uygulaması ile sunduğu yüksek kalitede, ücretsiz ve sınırsız olarak güvenli depolama alanıyla sevdikleriniz için en ideal hediye seçeneği oluyor. Fotoğraf tutkunlarına 13 MP flaşlı ön kamerası ile yüksek kalitede selfie deneyimi de yaşatan GM 8 Android One hem ön hem arka kamerasında kullanabilen ‘portre modu (bokeh) ile fotoğraflara sanatsal bir dokunuş katabiliyor. Sevdiklerini GM 8 Android One ile mutlu etmek isteyenler ise akıllı telefona 1.299 TL yerine 999 TL’ye ulaşabilecekler.

14 Şubat’ta sevdiklerinizi mutlu edecek en güzel hediyelerden biri Google’ın ‘Android Go’ versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan GM 8 Go olacak. Sadeleştirilmiş kullanımı kolay uygulamalar ile akıllı telefona ilk adım konseptinde pazara sunulan GM 8 Go modeli, 3500 mAh pili, az enerji tüketimi ile ortalamanın çok üstünde bekleme süresi ve başarılı kamerası ile dikkat çekiyor. GM 8 Go’yu sevdiğine armağan etmek isteyen kullanıcılar telefona 899 TL yerine 799 TL’ye sahip olabilecekler.

Basın bülteni