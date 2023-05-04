Google Chrome yer imlerini yedekleme ve geri yükleme yöntemi

Google Chrome yer imlerini (yer işaretleri) nasıl yedekleyeceğinizi ve geri yükleyeceğinizi biliyor musunuz? İhtiyacınız olması durumunda belirli bir makaleye geri dönmek için yer imi özelliğini kullanma alışkanlığınız var mı? Ancak bazen yer imlerini başka bir tarayıcıya aktarmamız ve kaydetmemiz gerekir, aksi takdirde yanlışlıkla tüm yer imlerini kaybedersiniz.

Yer imleri (yer işaretleri), devamlı ziyaret ettiğiniz web sitelerinizi tek bir yerde düzenlemek, o sitelere hemen ulaşmanızı sağlayan önemli bir özelliktir.

Google Chrome, kullanıcılara Google Chrome Yer İşaretlerini Yedekleme ve Geri Yükleme için kolay bir yol sunar ve sık ziyaret edilen sitelerin koleksiyonunu Yer İşareti Yöneticisi aracıyla kolayca yedekleyebilirsiniz. Peki bu özelliği nasıl kullanacaksınız, yedeklemeleri nasıl yapacaksınız?

Öncelikle Google Chrome’u açın, ekranınızın en sağ üst tarafında bulunan üç noktadan oluşan simgeye tıklayın. Ardından, “Yer İşaretleri” yazan yere gidin ve aynı düğme kümesini basılı tutarken bir sonraki listeden “Yer İşareti Yöneticisi”ni seçin.

Üç noktadan oluşan simgeye yeniden dokunun. ” Yer İmlerini Dışa Aktar ” seçeneğini seçin. Bu özellik yer işaretlerinizi yedeklemenize yardımcı olacak ve onları bir dosya halinde kaydedecek. Gelin daha detaylı bu özellikleri inceleyelim.

Google Chrome’da Yer İmleri Nasıl Yedeklenir?

Adım 1. Chrome’u açın ve ekranın sağ köşesindeki üç noktayı (menü) tıklayın. Yer İmlerine ve ardından Yer İmleri Yöneticisine gidin veya Ctrl+Shift+O tuşlarına basın. Yer İşareti Yöneticisi seçeneğine tıklayın.

Yine, üç noktayı (menü) tıklayın ve Yer imlerini dışa aktar seçeneklerini seçin. Size güvenle saklayabileceğiniz html dosyasını verecektir. Tüm yer imlerinizi içerir, istediğiniz yere indirmeniz yeterlidir.

Google Chrome’da Yer İşaretlerini Geri Yükleme

Chrome’a ​​gidin ve aynı üç nokta simgesine (menü) dokunun. Açılır menüden Yer İşaretleri’ni ve ardından ” Yer İşaretlerini ve Ayarları İçe Aktar ” öğesini seçin. Sizden bir dosya seçmeniz ve daha önce kaydettiğiniz HTML dosyasını seçmeniz istenecektir. Bu yer imlerini görüntüleyebilmek için “Yer İmi Çubuğunu Göster” seçeneğini açın ve “Bitti”ye basın.