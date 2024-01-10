Google İşletme Profili ile Oluşturulan Web Siteleri Kapanıyor

Google İşletme Profili kullanıcılarına yönelik önemli bir değişiklik duyuruldu. Mart 2024 itibarıyla, Google İşletme Profili ile oluşturulan web siteleri devre dışı bırakılacak ve bu web sitelerine yönlendirme 10 Haziran 2024’te son bulacak.

Değişikliklere İlişkin Temel Bilgiler:

Alan Adı Güncellemeleri: Mart ayında, “business.site” ve “negocio.site” gibi biten alan adları İşletme Profili web sitesi alanından kaldırılacak. İşletme sahiplerine, Google İşletme Profilini yeni bir web sitesine yönlendirmeleri önerilmektedir. İşletme Profili Etkilenmez: İşletme Profilinizdeki diğer bilgiler ve özellikler etkilenmeyecek. Müşteriler, Google İşletme Profili ile oluşturulan eski web sitenizi ziyaret ettiklerinde İşletme Profilinize yönlendirilecekler.

Yeni Web Sitesi Oluşturma ve Yönlendirme:

Eğer hâlâ bir web siteniz yoksa veya mevcut İşletme Profili web sitenizi güncellemek istiyorsanız, sektörün öncülerinden bulutwebsite.com ücretsiz olarak sitenizi taşıyor. Bulut Web Site hazır web sitelerine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İşletme Profilinizin Güçlü Yanları:

İşletme Profili, işletmenizi çeşitli yollarla sergileme ve tanıtma imkanı sunar. Bu özellikler arasında:

İşletme bilgilerini güncelleme ve düzenleme

Önemli güncellemeleri paylaşma

Sosyal medya bağlantılarını entegre etme

Müşterileri çekmek için görseller kullanma

Müşterilere iletişim kurma imkanı sunma

Web Sitesi Devre Dışı Olduğunda:

Google İşletme Profili ile oluşturulan web siteniz Mart 2024’te devre dışı bırakıldığında, müşteriler İşletme Profilinize yönlendirilecekler. Bu nedenle, işletme sahiplerinin sitelerini taşıması önerilmektedir.

Önemli Tarih:

10 Haziran 2024’e kadar müşteriler yalnızca İşletme Profiline yönlendirilecek. Bu tarihten sonra web sitenizi ziyaret etmek isteyen müşteriler “sayfa bulunamadı” hatasıyla karşılaşacaklar.

Reklam Kampanyası ve Üçüncü Taraf Alanları:

Eğer Google İşletme Profili ile oluşturulan web sitenizle bir reklam kampanyası yürütüyorsanız, reklamlarınızı 1 Mart 2024’ten önce farklı bir web sitesine yönlendirecek şekilde güncellemeniz önerilir. Ayrıca, üçüncü taraf alan adlarınızı yönetiyorsanız, bu alanları farklı bir web sitesine yönlendirmek için gerekli adımları atmanız önemlidir.

Daha Fazla Yardım ve İletişim:

Google İşletme Profili ile ilgili web sitelerinin devre dışı bırakılmasıyla ilgili daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa, Google’ın destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

Bu önemli değişikliklere uyum sağlamak, işletme sahiplerinin çevrimiçi varlıklarını güncel ve etkili tutmalarına yardımcı olacaktır.