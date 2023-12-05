Google’ın sohbet robotu Gemini ertelendi

Google’ın yeni nesil sohbet robotu Gemini’nin lansmanını gelecek yılın başına ertelediği bildirildi

Google LLC’nin yeni nesil üretken yapay zeka modeli Gemini’nin çıkışını ertelediği ve en az Ocak ayına kadar gizli tutacağı bildirildi.

Gemini’nin Google tarafından şimdiye kadar geliştirilen en güçlü konuşma yapay zekası olduğu söyleniyor. Birden fazla veri türünü işleyebilen çok modlu bir AI sohbet robotu olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bir taslak ve yazılı açıklamanın birleşimine dayanarak, bir web sitesinin tamamı da dahil olmak üzere metin, resim ve diğer içerik türlerini anlama ve oluşturma yeteneğine sahip olduğu da söyleniyor.

Google bu heyecan verici geliştirmeyi bu hafta tüm dünyaya duyurmayı planlıyordu. Ancak The Information’daki bir raporda iki isimsiz kaynağın Gemini’nin çıkışının bu hafta gerçekleşmeyeceğini söylediği belirtiliyor. Bunun yerine, herkesin onu çalışırken görebilmek için gelecek yılın başlarına kadar beklemesi gerekecek.

Google Gemini’nin Ertelenme sebebi

Google’ın Kaliforniya, New York ve Washington’da gerçekleşecek bir dizi lansman etkinliği planladığı bildirildi, ancak bunların tümü Gemini’nin İngilizce olmayan isteklere doğru şekilde yanıt verme kabiliyetine ilişkin endişeler nedeniyle iptal edildi.

The Information‘ın kaynaklarına göre Google İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai, lansmanı erteleme kararını kendisi aldı. Bunun nedeni küresel desteğin Gemini’nin ana özelliklerinden biri olması gerektiğidir. Sonuçta Google, efsanevi ChatGPT sohbet robotuna güç veren OpenAI’nin GPT-4 modelinin yeteneklerini üstüne çıkacağını düşünüyor.

Gemini’nin, rakibinden çok daha fazla bilgi işlem gücü kullanması nedeniyle özel testlerde GPT-4’ü güçlü bir şekilde geride bıraktığı söyleniyor.

Google Gemini ile neler yapılabilecek

Substack Inc. tarafından işletilen araştırma firması SemiAnalysis Ağustos ayındaki bir blog yazısında Gemini’nin erişebildiği muazzam bilgi işlem gücü sayesinde “OpenAI modelini sudan çıkarmaya” hazır göründüğünü söyledi. Google, Google Cloud platformu aracılığıyla çok daha fazla üst düzey yapay zeka hızlandırıcıyı kullanabildiği için Gemini, FLOPS olarak bilinen bilgisayar hesaplamalarıyla ilgili performans ölçümünde GPT-4’ü geride bıraktı.

Google’ın başkan yardımcısı ve Bard ile Google Asistan’ın yöneticisi Sissie Hsiao, aynı ay Business Insider’a “Oldukça şaşırtıcı şeyler gördüm” dedi . “Mesela, bir pasta pişirmeye çalışıyorum, bana üç katmanlı bir pastanın nasıl buzlanacağına ilişkin adımları gösteren üç resim çizin ve Gemini aslında bu görüntüleri yaratacak. Bunlar tamamen yeni resimler, sadece internetten alınan resimler değil.”

Google, Gemini üzerinde çalıştığını ilk kez mayıs ayında düzenlediği yıllık I/O geliştirici konferansında duyurmuştu . O dönemde şirket, yeni modelin daha önceki hiçbir modelde görülmemiş “etkileyici multimodal yetenekler” gösterdiğini söylemişti. Pek çok veri ve girdiyi anlama yeteneğinin yanı sıra son derece geliştirici dostu da olacak. Şirket, geliştiricilerin Gemini’yi doğrudan üçüncü taraf uygulamalarına entegre etmek için kullanabilecekleri bir uygulama programlama arayüzü veya API oluşturuyor.

Hiç şüphe yok ki Google, Microsoft’un ChatGPT’yi Bing arama motoru, Windows 11 ve Office uygulamaları paketiyle entegre etmesine benzer şekilde, Gemini’yi Arama ve Çalışma Alanı gibi kendi hizmetleriyle entegre etmenin bir yolunu arayacaktır .

Constellation Research Inc.’den Holger Mueller, gecikmenin bize, Google’ın Bard’ı ilk kez piyasaya sürdüğü geçen baharda yaptığı hatalardan muhtemelen ders çıkardığını ve hala düzeltilmesi gereken bazı güvenilirlik sorunları varken onu aceleye getirmekten suçlu olduğunu gösterdiğini söyledi. . Buna ek olarak, yapay zeka endüstrisindeki baş rakibi OpenAI etrafında yaşanan yönetim kurulu dramıyla birlikte şirketin artık hızlı hareket etme baskısının azaldığını söyledi.

Mueller, “İngilizcenin ötesinde güçlü bir desteğin olmayışı aslında Gemini’nin lansmanını ertelemek için iyi bir neden” dedi. “Eğer Google, Gemini’nin en başından itibaren gerçek anlamda küresel bir teklif olduğunu iddia etmek istiyorsa, doğru şekilde çalışması gerekiyor. Her ne kadar artık bazı şeyleri geri çekmiş olsa da Google, Gemini’nin çoklu dil desteğiyle piyasaya sürüldüğünde gerçekten parladığından emin olmak için daha da fazla baskı altında olacak.”

Google’ın mevcut en iyi üretken yapay zeka teklifi Bard olarak adlandırılıyor, ancak bazı etkileyici başarılar göstermiş olmasına rağmen ChatGPT ile aynı düzeyde tüketici farkındalığı elde etmekte zorlandı.