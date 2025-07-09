Google’ın Yeni Yapay Zekası Veo 3 ile Video Oluşturma: Adım Adım Rehber (Ücretsiz Yöntemler Dahil)

Yapay zeka dünyasında heyecan verici bir gelişme yaşandı! Google’ın uzun zamandır beklenen video üretim modeli Veo 3, nihayet Türkiye’nin de dahil olduğu 158’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Artık sadece metin yazarak sinematik kalitede, sesli ve etkileyici videolar üretmek hayal değil.

Eğer bir Gemini Advanced, Pro veya Ultra abonesiyseniz, basit komutlarla diyaloglar ve ortam sesleri içeren yüksek kaliteli videoları dakikalar içinde oluşturabilirsiniz.

Bu rehberde, Google’ın bu güçlü yapay zeka modeline nasıl erişebileceğinizi ve onu kullanarak nasıl videolar üretebileceğinizi farklı yöntemlerle anlatacağız.

Google Veo 3 Kullanmak İçin Gereksinimler

Şu an için Google Veo 3, ağırlıklı olarak ücretli abonelik planları üzerinden sunulmaktadır. Ayda yaklaşık $19’dan başlayan Gemini Advanced, Pro veya Ultra planlarından birine abone olarak günde üç adede kadar video oluşturma hakkına sahip olabilirsiniz.

Ancak hepsi bu kadar değil. Veo 3 modeline API aracılığıyla farklı platformlar üzerinden de erişmek mümkün:

Canva: Popüler tasarım platformu Canva, yakın zamanda Veo 3’ü kendi sistemine entegre etti.

Popüler tasarım platformu Canva, yakın zamanda Veo 3’ü kendi sistemine entegre etti. Vertex AI: Geliştiriciler, Google Cloud’un Vertex AI platformu üzerinden Veo 3’e erişebilirler.

İyi haber ise, Google Cloud’un ücretsiz deneme sürümüne kaydolarak Google Veo 3’ü 3 ay boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz. Gelin bu yöntemlerin detaylarına bakalım.

Google Veo 3 ile Video Oluşturmanın 3 Yolu

Yöntem Platform Erişim Türü Avantajları Dezavantajları 1. Google Gemini Gemini Uygulaması (Android/iOS) veya gemini.google.com Ücretli (Gemini Advanced, Pro, Ultra; 30 günlük deneme mevcut) – Kullanımı çok kolay

– Sesli ve sinematik videolar

– Dünya genelinde erişim – Deneme sonrası ücretli

– Günde 3 video limiti

– Videolarda filigran var 2. Google Cloud Vertex AI cloud.google.com (Vertex AI altındaki Media Studio) Ücretsiz ($300 kredi, 90 gün geçerli) – Ücretsiz deneme imkanı

– Filigransız videolar

– API üzerinden erişim – Teknik kurulum bilgisi gerektirir

– Geçerli bir ödeme yöntemi gerekli

– Videolar 8 saniye ile sınırlı 3. Canva Entegrasyonu Canva.com (Canva Pro altındaki AI Video aracı) Ücretli (Canva Pro aboneliği gerektirir) – Popüler bir platforma entegre

– Basit ve hızlı iş akışı – Sınırlı özelleştirme

– Sadece Canva Pro kullanıcılarına özel

Bu, Veo 3’ü kullanmanın en doğrudan ve kolay yoludur. Henüz abone değilseniz, Google AI Pro planının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolarak Veo 3 ve diğer yapay zeka özelliklerine erişebilirsiniz.

Mobil Cihazlarda:

Uygulamayı İndirin: Google Play Store veya Apple App Store’dan ücretsiz Google Gemini uygulamasını indirin. Modeli Seçin ve Komut Girin: Uygulamayı açın, “video” modelini seçin ve oluşturmak istediğiniz videoyu anlatan bir metin komutu (prompt) girin. Örneğin: “Gün batımında İstanbul Boğazı’nda uçan bir martının hiper-gerçekçi videosu.” Videoyu Oluşturun: Komutunuzun karmaşıklığına bağlı olarak Veo 3, videonuzu birkaç dakika içinde hazırlayacaktır. İndirin: Oluşturulan videoyu açın ve indirme butonuna tıklayarak cihazınıza kaydedin.

Masaüstü Bilgisayarda:

Web Sitesine Gidin: Tarayıcınızdan gemini.google.com adresini ziyaret edin. Komut Girin: Video modelini seçin ve hayalinizdeki videoyu tarif eden komutunuzu yazın. İndirin: Video oluşturulduktan sonra indirme ikonuna tıklayarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Yöntem 2: Ücretsiz Google Veo 3 Nasıl Kullanılır? (Abonelik Gerekmez)

Gemini abonesi değilseniz ama Veo 3’ü test etmek istiyorsanız, Google Cloud size harika bir fırsat sunuyor. Bu yöntem biraz daha teknik olsa da, 3 ay boyunca ücretsiz kullanım imkanı sağlar.

Google Cloud’a Gidin: cloud.google.com adresini ziyaret edin ve ücretsiz deneme sürümü için kaydolun. Bu deneme sürümü, size 90 gün boyunca geçerli $300 değerinde ücretsiz kredi tanımlayacaktır. Kaydı Tamamlayın: Kayıt sırasında geçerli bir kredi kartı bilgisi girmeniz istenir. Merak etmeyin, siz manuel olarak ücretli bir plana geçiş yapmadığınız sürece sizden herhangi bir ücret tahsil edilmez. Vertex AI’a Erişin: Google Cloud panelinde Vertex AI hizmetini bulun. Ardından kenar çubuğundan Media Studio‘ya gidin ve Veo 3 modelini seçin. Videoyu Oluşturun: Tıpkı Gemini uygulamasında olduğu gibi, buraya da metin komutunuzu yazarak sesli ve filigransız 8 saniyelik videolar oluşturabilirsiniz. İndirin: Oluşturduğunuz videoları kolayca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yöntem 3: Canva Kullanarak Google Veo 3 Videoları Oluşturma

Eğer bir Canva Pro abonesiyseniz, Veo 3’ün gücünü doğrudan Canva arayüzünde kullanabilirsiniz.

Canva hesabınıza giriş yapın. Üst menüden “Yapay Zeka” seçeneğine, ardından “Video oluştur” aracına tıklayın. Komutunuzu girerek videonuzu oluşturun. Bu entegrasyon, özellikle mevcut tasarımlarınıza hızlıca yapay zeka videoları eklemek için idealdir.

Google Veo 3, metinden video üretimi konusunda test ettiğim en başarılı modellerden biri. Özellikle fizik kurallarına uyumu ve sesin görüntüyle senkronizasyonu gibi konularda rakiplerinden daha iyi sonuçlar verebiliyor. Eğer bir Gemini abonesiyseniz, bu harika aracı hemen denemeye başlayabilirsiniz. Ücretsiz bir deneyim arıyorsanız, Google Vertex AI’ın sunduğu deneme kredileri kaçırılmayacak bir fırsat.

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