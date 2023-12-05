Grand Theft Auto 6’nın ilk fragmanı: Oyuncuları Vice City’ye geri götürüyor

Rockstar Games nihayet resmi adı Grand Theft Auto VI olan Grand Theft Auto serisinin bir sonraki oyunun ilk fragmanını yayınladı . 2025’te çıkması planlanıyor ve oyuncuları Vice City‘ye geri götürecek.

GTA 6 Fragmanı İzle

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90 saniyenin biraz üzerinde süren fragman, ana karakterlerden biri olan Lucia’nın “kötü şans” nedeniyle hapishanede olduğunu söylemesiyle başlıyor. Daha sonra Vice City’ye, oyuncuların keşfedebileceği çevre bölgelere ve içindeki insanlara bir göz atıyoruz. Fragman, buranın insanların aşırı derecede yaşadığı ve parti yapmayı sevdiği bir şehir olduğunu ve bazen suç faaliyetlerine sürüklendiğini açıkça ortaya koyuyor. Fragman ilerledikçe daha da yoğunlaşıyor; Lucia ve ortağının polislerden kaçtığını ve bir mağazayı soyduğunu görüyoruz.

Bunca yıl süren söylentiler ve sızıntılardan sonra nihayet GTA 6’yı çalışırken net bir şekilde görebilmek güzel . Gördüklerimiz bu söylentilerle örtüşüyor ve oyunla ilgili Eylül 2022’de çıkan sızıntılardan bile daha iyi görünüyor. Rockstar, bu açıklamayla birlikte yine de büyük sızıntılardan kurtulamadı çünkü fragmanı sızdırıldıktan hemen sonra X’te (eski adıyla Twitter) yayınladı.

GTA 6 hakkında bilmediğimiz pek çok şey var ama Rockstar’ın bunu açıklamak için çok zamanı var. Fragmanın sonu oyunun 2025’te çıkacağını doğruluyor, bu da bir sonraki Grand Theft Auto oyununun çıkışına iki yıldan az bir süre kaldığı anlamına geliyor. Bu, tüm zamanların en büyük video oyunu yayınlarından biri olmasa bile, bu güçlü açıklamanın heyecanı daha da artıracağını tahmin ediyorum.