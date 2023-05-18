GTA Vice City telefonda nasıl hile yapılır?

GTA Vice City ilk olarak 2003 yılında PC için çıktı ve bu oyun 2012 yılında Android kullanıcıları için de çıktı. Oyun severler bulundukları her yerde oyun oynamak istiyorlar. GTA herkes tarafından sevilen çok iyi oyunlardan biri. Sizler için GTA City Android hile kodlarını derledik…

Birçok oyun popüler hale geliyor ancak GTA Vice City’nin diğer oyunlardan daha fazla hayran kitlesi ver. Çünkü GTA Vice herhangi bir Android cihazında oynayabileceğiniz harika bir oyun. Çünkü GTA Vice City, herhangi bir düşük seviye Android cihazda çalışabilir, 1 GB RAM ve 1 Ghz işlemci bile bu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor.

Şimdi gelelim hileleri nereye yazacağınıza;

Android sürümü ile Windows Sürümü arasında karşılaştırma yaparsak, tüm GTA Vice City hileleri farklı çalışır. Örneğin PC sürümünde Panzer yazarsak Tank, Android’de Panzer yazarsak klasik araba alırız. Yani GTA Vice City PC ile GTA Vice City Android hileleri arasında fark var.

Hile kodlarını Android’de kullanmak için Google Playstore’dan Hacker’ın klavye Uygulamasını yükleyin. Hacker’ın klavyesini kurduktan sonra, sadece bu klavye uygulamasını açın ve burada ayarları yapmamız gerekiyor. Klavyeyi Etkinleştir , Giriş Dilleri , Giriş Yöntemini Ayarla ve ayarlara tıklayarak adımları takip etmeniz ve bazı değişiklikler yapmanız yeterlidir .

Hacker’ın klavye ayarlarında, Klavyeyi etkinleştir’e ve ardından yalnızca Hacker Klavyesini Etkinleştir’e tıklayın. Şimdi Giriş Dilleri’ne tıklayın ve İngilizce’yi seçin.

Giriş Yöntemini Ayarla’ya tıklayın ve Hacker’s keyboard öğesini seçin . Bu seçenek, oyun oynarken Google Klavye yerine bilgisayar korsanının klavyesini etkinleştirir. Ayarlar Hile kodlarını San andreas’a girin Son seçenekte, ayarlara tıklayın ve Kalıcı Bildirim Kullan’ı bulun ve etkinleştirin. Bu önemli bir adımdır, Kalıcı Kullan bildirimi, GTA Vice City oynarken bir klavyeyi kolayca kullanabilmeniz ve Hile kodlarını girebilmeniz için Hacker’ın klavyesini (yapışkan simge) durum çubuğuna ekleyecektir.

Tüm Hacker’ın klavye ayarları yapıldı ve Şimdi Vice City Oyununuzu açın, durum çubuğunu aşağı sürükleyin ve Hacker’ın klavye yapışkan bildirimine tıklayın ve oyun içi klavye açılacak ve oynarken hile kodlarını girebilirsiniz.

İşte yazacağınız ingilizce hileler;

PRECIOUSPROTECTION – Tam zırh

PANZER – Bir tank (Rhino) yaratın/Klasik bir Araba yaratın

SEAWAYS – Arabaları Su Üzerinde Sürmek

AIRSHIP – Tekneler Uçabilir

COMEFLYWITHME – Uçan arabalar

BIGBANG – Tüm arabaları patlat

GETTHEREAMAZINGLYFAST – Bir Hotring Yarışçısı Oluşturun

GETTHEREVERYFASTINDEED – Bir Hotring Yarışçısı Oluşturun

BETTERTHANWALKING – Golf arabası oluşturun

THUGSTOOLS – Silah Seti (Temel Silahları Alın)

PROFESSIONALTOOLS – Silah Seti 2 (Hafif Silahlar Alın)

NUTTERTOOLS – Silah Seti 3 (Ağır silahlar edinin)

GRIPISEVERYTHING – Mükemmel Tutuş

LEAVEMEALONE – Aranıyor seviyesini azalt

ONSPEED – Hız modu

BOOOOOORING – Yavaş mod

ALOVELYDAY – Güneşli/Temiz hava