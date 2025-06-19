Honor 400 Pro İncelemesi: Yarı Yapay Zekâ Ürünlü Bir Akıllı Telefon Deneyimi

Honor 400 Pro, uygun fiyatlı amiral gemisi arayanlar için güçlü işlemci, büyük batarya ve yapay zekâ destekli özellikler sunuyor. AI ile video üretimi ve sahte arama tespitiyle rakiplerinden sıyrılıyor.

💡 Honor 400 Pro: Uygun Fiyat, Maksimum Performans

Honor 400 Pro, selefi 200 Pro’nun üzerine koyarak “fiyat-performans” iddiasını daha da güçlendiriyor. 2024’ün amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3, daha yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran, 200MP ana kamera ve devasa 6.000mAh batarya ile öne çıkıyor.

Ayrıca IP68/69 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip, bu fiyat seviyesindeki telefonlarda nadir rastlanan bir özellik.

Yenilenen MagicOS 9.0 arayüzü (Android 15) ile birlikte gelen yeni AI özellikleri, özellikle “Fotoğraftan Videoya” özelliği sayesinde, galerinizdeki herhangi bir fotoğrafı 5 saniyelik bir klibe dönüştürebiliyor.

🎁 Ekstra Avantajlar

Honor Magic7 Pro’dan gelen “AI Deepfake Detection” özelliği, telefon görüşmelerinde sahte sesleri tespit edebiliyor.

512 GB’lık versiyonu bu gün itibari ile 36.000 TL fiyat etiketine sahip ve fiyat performans olarak bu oldukça iyi.

📱 Teknik Özellikler

Özellik Detaylar İşletim Sistemi Android 15 + MagicOS 9.0 İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ekran 6.7 inç AMOLED (2.800 x 1.280 px), 120Hz Kamera (Arka) 200MP (ana) + 50MP (telefoto, 3x optik zoom) + 12MP (ultra geniş) Kamera (Ön) 50MP selfie Batarya 6.000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj Ağırlık 205 gram Dayanıklılık IP68/IP69 sertifikalı Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C

📐 Tasarım: 2015 Ruhu Geri Döndü

Honor 400 Pro, klasik eğimli hatları, kavisli ekranı ve mat arka kapağıyla geçmişi anımsatıyor. Kamera modülü Huawei Pura 70’i andırsa da, daha belirgin ve büyük bir çıkıntıya sahip. 8.1 mm kalınlığında olan cihaz, kullanım sırasında elinizde güven verici bir his bırakıyor.

Kameraların yerleşimi ve ön kameranın hap şeklindeki kesimi dışında, tasarım oldukça nostaljik.

🔆 Ekran Kalitesi: Parlak, Ama Güneşte Zorlanıyor

6.7 inç AMOLED ekran, 2.800 x 1.280 çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı ile keskinlik ve akıcılığı bir arada sunuyor. Ancak ekranın maksimum parlaklığı, testlerimizde sadece 850 nit seviyelerinde kaldı. Güneş altında karanlık sahneleri görmekte zorlanabilirsiniz.

“Hyper-dynamic Colour Display Technology” sayesinde HDR benzeri bir görüntü deneyimi sunuluyor. YouTube gibi platformlarda bu özellik AI ile dinamik aralık artırımı yaparak videoları daha canlı hale getiriyor.

🎧 Ses Kalitesi: Denge Başarılı

Hoparlörler tek tarafa odaklı gibi görünse de ses dengesi başarılı. En iyi deneyim için kulaklık kullanımı öneriliyor — hem kalite hem de çevreye saygı açısından.

🧠 MagicOS 9.0 ile Yapay Zekâ Desteği

Honor, rakiplerinin birkaç jenerasyondur sunduğu AI özellikleriyle artık yarışa ortak oluyor:

AI Cutout: Fotoğraf içerisindeki objeyi kolayca taşıma

Fotoğraf içerisindeki objeyi kolayca taşıma AI Eraser 2.0: Geçen kişileri ve yansımaları kaldırma

Geçen kişileri ve yansımaları kaldırma AI Outpainting: Arka planı genişletme

Arka planı genişletme AI Upscale: Eski fotoğrafları netleştirme

Bunlara ek olarak, “Image to Video” özelliği ile galerinizdeki herhangi bir fotoğrafı, Google’ın Veo 2 altyapısını kullanarak 5 saniyelik MP4 videolara dönüştürebiliyorsunuz. İlk 2 ay boyunca ücretsiz olarak günde 10 defa kullanılabiliyor.

Ancak bu özelliğin 2 ay sonrası için nasıl bir ücretlendirme yapılacağı hâlâ belirsiz.

📷 Kamera Performansı

Honor 400 Pro’nun kamera dizilimi:

200MP ana sensör: f/1.9 diyafram, OIS+EIS desteği

f/1.9 diyafram, OIS+EIS desteği 50MP telefoto: f/2.4 diyafram, Sony IMX856 sensör, 3x optik zoom

f/2.4 diyafram, Sony IMX856 sensör, 3x optik zoom 12MP ultra geniş açı: 112° FOV

Yüksek çözünürlük, özellikle iyi ışıkta net sonuçlar veriyor. Portre modunda Harcourt filtrelerine ek olarak 6 yeni filtre daha sunulmuş.

Zoom performansı, 6x seviyesine kadar tatmin edici. Ancak 50x dijital zoom hâlâ oldukça yetersiz.

🧪 Performans ve Karşılaştırma

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle Honor 400 Pro, “amiral gemisi katili” segmentine oynuyor. Başlıca rakipleri arasında:

Poco F7 Ultra (daha güçlü yonga seti, daha keskin ekran)

(daha güçlü yonga seti, daha keskin ekran) Xiaomi 14T Pro (yakın fiyat, Leica destekli kamera)

(yakın fiyat, Leica destekli kamera) OPPO Reno13 Pro (portre odaklı performans)

(portre odaklı performans) Samsung Galaxy S24 FE (yüksek marka değeri)

Honor 400 Pro, bu rekabette fiyat-performans dengesini koruyarak öne çıkıyor.

🔋 Batarya ve Şarj Süresi

6.000mAh bataryası, PCMark testinde 15.5 saatlik kesintisiz kullanım süresi sundu. Bu testte ekran maksimum parlaklık ve yenileme hızında çalışıyordu.

100W kablolu şarj: 0’dan %50’ye 25 dakika, tam dolum 1 saat

0’dan %50’ye 25 dakika, tam dolum 1 saat 50W kablosuz şarj: Manyetik şarj aparatıyla destekleniyor

Bu batarya performansı ve hızlı şarj desteği, bu fiyat bandında nadir görülen detaylardan.

🧾 Sonuç: Daha Fazla Güç, Biraz Daha Fiyat

Honor 400 Pro, fiyat artışına rağmen, hala yüksek performans, uzun batarya ömrü ve özgün yapay zekâ özellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle AI ile video oluşturma ve deepfake çağrı tespiti gibi yenilikler, teknolojiye meraklı kullanıcılar için ciddi artılar sunuyor.

Not: Poco F7 Ultra daha güçlü bir performans sunsa da, Honor 400 Pro’nun uzun ömürlü bataryası ve AI özellikleri başka bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

🔚 Değerlendirme: 8/10

Kategori Puan Tasarım 7.5 Özellikler 8 Kullanım Kolaylığı 8 Performans 8 Fiyat/Performans 7.5

✅ Artıları:

Uzun batarya ömrü

Yüksek ekran kalitesi

Yapay zekâ destekli yeni özellikler

❌ Eksileri: