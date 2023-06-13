İnternet olmadan ücretsiz mesaj nasıl gönderilir?

İnternet olmadan ücretsiz mesaj gönderip alabileceğinizi biliyor muydunuz? Dünyada en çok tercih edilen anlık mesajlaşma uygulaması olan whatsapp gibi birçok uygulama internetiniz varsa kullanacağınız muhteşem bir uygulama olabilir ama internetiniz yoksa maalesef kullanmanız mümkün olmayacaktır. Ancak internet bağlantısı olmadan sohbet etmenize veya metin göndermenize izin veren birçok Android Uygulama var.

İşte çevrimdışı sohbet etmenize izin veren en iyi 4 Android uygulaması;

FireChat, The Several Mesh, Zombie Chat, Signal Offline

Tüm bu uygulamalar Google PlayStore’da ücretsiz olduğunu unutmayın. FireChat bu uygulamalar arasında en iyisi ve en güveniliri. Şimdi sizlere internetsiz mesajlaşmanın detaylarını anlatacağız.

Google Play’den FireChat’i yükleyin. Uygulamayı İndirin ve sonraki adımları izleyin. Basit ayrıntıları girerek hesap oluşturun. Tam adınızı girin ve ihtiyacınız olduğunda kolayca hatırlayabilmeniz için basit bir kullanıcı adı oluşturun. E-posta Adresi, hesap güvenliğiniz için çok gereklidir. Ayrıca, oturum açma sürecinde takıldığınızda Hesabınızı Kurtarmanın tek yolu budur. Bu nedenle, tüm orijinal ayrıntıları ve E-posta adresini girdiğinizden emin olun. Bundan sonra, posta kutusunu kontrol edin ve FireChat’ten alınan E-postayı onaylayın.

Telefon numarası, e-posta veya kullanıcı adı ile herhangi birini kullanarak hesabınızda oturum açın. Arkadaşlarınızı davet edin ve çevrimdışı sohbete başlayın.