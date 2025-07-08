İnternet Tarihinin En Pahalı Alan Adı: Bir Servet Değerindeki Dijital Arsalar

Sizce internet tarihindeki en pahalı alan adı (domain) hangisi? Cevabı vermeden önce iyi düşünün!

Dijital Dünyanın Altın Değerindeki Arsaları: Domainler

Dijital dünyanın arsaları olarak kabul edilen alan adları, günümüzde hala akıl almaz fiyatlara alıcı bulabiliyor. Özellikle kısa, akılda kalıcı, markalaşmaya uygun ve büyük sektörlerle ilişkili olanlar, adeta bir servet değerinde. Birçok yüksek profilli domain satışı gizli tutulsa da, halka açıklanan bazı rakamlar ve resmi dosyalar, doğru bir alan adının ne kadar değerli olabileceğini gözler önüne seriyor.

90 Milyon Dolarlık Efsane: LasVegas.com’un Hikayesi

Yıllarca dilden dile dolaşan bir efsane vardı. Domain yatırımcısı George Kirikos’un 2005’te ortaya çıkardığı bilgiye göre, Vegas.com şirketi, LasVegas.com alan adını tam 90 milyon dolarlık devasa bir anlaşmayla satın almıştı. Bu, tarihin en büyük yapılandırılmış domain alımlarından biriydi. Anlaşma, 12 milyon dolarlık bir peşin ödeme ve 2040 yılına kadar uzanan 35 yıllık bir ödeme takvimini içeriyordu.

Ödeme planı ise şu şekildeydi:

İlk 36 ay boyunca ayda $83,000

Sonraki 60 ay boyunca ayda $125,000

Sonraki 36 ay boyunca ayda $208,000

Vegas.com, Haziran 2016’da domaini kullanmayı bırakıp ödemeleri durdurma seçeneğine sahipti. Ancak bunu yapmadılar. Bu karar, LasVegas.com’un turizm ve seyahat bilgileri için ne kadar kritik ve değerli bir portal olduğunu kanıtlar nitelikteydi.

Asıl Rekor Sahibi: Dudak Uçuklatan 872 Milyon Dolarlık Değerleme

LasVegas.com anlaşması uzun süre en pahalı satışlardan biri olarak kabul edilse de, halka açık resmi belgelere göre gerçek rekortmen bambaşka bir isim: Cars.com. 2015 yılında bir şirket işlemi sırasında bu alan adına tam 872 milyon dolar değer biçildi! Bu bir doğrudan satış değil, Gannett Co. şirketinin bölünmesi sırasında ortaya çıkan bir değerlemeydi ve rakamlar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunulan dosyalarda açıkça belirtilmişti.

Buz Dağının Görünen Yüzü: Diğer Milyon Dolarlık Satışlar

Unutmamak gerekir ki, domain satışları genellikle gizli anlaşmalarla gerçekleşir. Bu yüzden kamuoyuna yansımayan çok daha büyük satışlar olabilir. Aşağıda, halka açıklanmış diğer multi-milyon dolarlık domain satışlarından bazılarını bulabilirsiniz: