İnternetten anket doldurarak nasıl para kazanılır?

Ekonomik şartlarda boğuşan çoğu insan kendine ek iş aramaya başladı. Ek işi artık oturduğun yerden yapmak bile mümkün. Nasıl olacak bu dediğinizi duyar gibiyiz? İnternetten para kazanmak aslında kolay. Bunun yolu anket doldurmak. Ama doğru ve güvenilir sitelerle çalışmanız gerekiyor. Yoksa para kazanayım derken dolandırılabilirsiniz.

Ürünlerin ve verdikleri hizmetin geri dönüşünü almak için çoğu marka ve şirketler anketler oluşturuyor. Bu anketler sonucunda şirketler performanslarını değerlendirirken sizlerinde para kazanmanıza vesile oluyor. Ödenen para doldurulan anket sayısına ve anketlerin sürelerine göre değişkenlik gösteriyor. Tabi ki çok uçuk rakamlar ödenmiyor. Anket siteleri size para kazandırıyor ama internette yazan rakamlar gibi bir durum söz konusu değil. Günde ortalama 4-5 saatinizi bu anket doldurma işine ayırırsanız ayda 200- 250 dolar arası bir para kazanabilirsiniz. Firmalara, anket sürelerine göre rakamlar değişkenlik gösterebiliyor. 10 dakika süren bir anket formunun ardından 5 dolar kazanabilir veya 20 dakika süren anket formunun ardından 3 dolar kazanabilirsiniz. Fazla süre ödenen rakam az diyebilirsiniz ancak bu tamamen sizin şansınıza kalmış bir durum.

Sizler için bir kaç site önereceğiz. Ancak Türkçe siteler para yerine ödül vermeyi tercih ediyor. Haris Polls, ZoomPanel, Opinion Place, Survey Spot, Opinion Outpost, CVS Advisor ve Survey Savvy adlı firmalardan anket doldurarak para kazanabilirsiniz. Ancak önemli bir konuda uyarmak isteriz ki ankete başlamadan önce mutlaka Türkiye’ye ödemeleri olup olmadığını kontrol edin. Listede sundukları ödeme yapılacak ülkeler devamlı güncelleniyor. Siteler genellikle PayPal üzerinden ödeme seçenekleri oluyor. Çoğu site ödemeleri 15 gün içerisinde talep etmeniz durumunda yapıyor.

Yapancı sitelere üye olmak için birinci seviye ingilizceniz olması yeterli olacaktır. Üyeliği yaparken mutlaka doğru bilgileri verin. Firmalar mailinize iş gönderirken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizden faydalanıyor. Soruları mutlaka okuyarak cevap verin. Firmalar sağlama yapmak için verdiğiniz cevaplara göre sorular sorup sizi kontrol ediyor. Ancak unutmayın ki bu anket sitelerine kişisel verilerinizi kayıt etmeleri için izin vermiş oluyorsunuz.

Anket doldurmak başta sıkıcı gibi gelebilir ancak para kazanmaya başladıkça daha eğlenceli hale gelecektir. Şimdiden bol kazançlar diliyoruz.