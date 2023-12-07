iPhone 16’nın Çıkış Tarihi ve Özellikleri: Şu Ana Kadar Öğrendiğimiz Her Şey

iPhone 15’in çıkmasıyla dikkatimizi Apple’ın yakında çıkacak olan iPhone 16’sına çevirebiliriz. Bu yeni serinin 2024’ün sonlarında duyurulması bekleniyor. Öne çıkan modellerinden biri iPhone Ultra modeli olabilir. Şu ana kadar iPhone 16 hakkında duyduklarımızı aşağıda sizlerle paylaşacağız.

Apple kaç çeşit iPhone modelini piyasaya sürecek?

Apple’ın 2024 iPhone 16 modelleri için toplam beş farklı modeli içeren üç farklı seriyi tanıtması bekleniyor:

iPhone 16

iPhone 16 Artı

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Ultra

Mark Gurman, Şubat 2023 Power On bülteninde bu yeni Ultra serisinden bahsetti. İlginç bir şekilde Kasım ayına kadar “iPhone 16’nın donanımında gelecek yıl büyük bir ilerleme olmayacak” dedi.

iPhone 16 Ultra hakkında bildiklerimiz

Yukarıda bahsedilen haber bülteninde Gurman şunları söyledi: “Apple’ın Pro ve Pro Max arasında daha büyük bir ayrım yapma planı, şirketin yeni bir üst düzey marka olan Ultra’yı tercih edeceği yönündeki spekülasyonları teşvik etti. Ancak Pro Max’i “Ultra” olarak yeniden adlandırmak yerine Apple, her iki Pro modelinin üstüne daha da üst seviye bir iPhone ekleyebilir. Şirket kendi içinde tam da bunu yapmayı tartıştı.”

Önceki söylentiler bu Ultra markasının iPhone 15 modelleri için geleceğini söylese de Apple bunu 2024 yılına erteledi. Bununla birlikte, iPhone 15 Pro Max’in titanyum çerçeveye ve özel periskop lense sahip olması nedeniyle bu telefonun hangi özelliklere sahip olacağı belli değil.

iPhone 16 Ekran boyutu ve tasarımı

Ekran analisti Ross Young , 2024 iPhone serisi için Apple’ın tüm modellere (normal ve Profesyonel) hap şeklinde bir kesim sunacağına inanıyor. iPhone 15’in piyasaya sürülmesinin ardından tüm iPhone 16 modelleri Dynamic Island’ı da içerecek; ancak ProMotion ve Always-On Display teknolojileri üst seviye modellere özel kalacak.

İlginç bir şekilde Young, normal modellerin 6,1 ve 6,7 inç ekranlara sahip olacağını, Pro modellerinin ise 6,3 ve 6,9 ​​inç ekranlara geçiş yapacağını söylüyor. Bir Weibo sızıntısı da bu olasılığı doğruladı. Bu, pratik olarak çerçevelerin Pro modellerinden kaybolmasına neden olacaktır. 2025 yılında bu ekran boyutu artışını normal iPhone 17 modelleri takip edecek.

The Elec’e göre , Samsung ve LG’nin mikro lens dizilimi (MLA) OLED panellerini Apple’a tanıtması nedeniyle bir sonraki iPhone ekranı daha da parlak olabilir.

MLA lens katmanlarının OLED panelinin içine yerleştirilmesi, yansıyan ışığı kullanıcıya doğru çevirecektir. Bu, güç tüketimini artırmadan telefonun parlaklığını artıracaktır. OLED panelini düzenli seviyelerde kullanırken güç tüketimini azaltmak bir avantaj olacaktır. Sonuçta iPhone 14 Pro 2000 nit’e kadar parlaklığı destekliyor ancak biz bundan pek faydalanmıyoruz.

Ancak MLA katmanı görüş açılarını etkileyecektir. Üstelik MLA teknolojisine sahip OLED panellerin üretimi daha pahalı olacaktır.

Şu anda Apple, iPhone 15 için kullanılan kaplamaların aynısını koruyabilir: normal modeller için cam ve alüminyum, Pro sürümleri için ise titanyum ve cam.

Son olarak Haitong Securities’ten analist Jeff Pu, Apple’ın bu Pro modelleri için katı hal düğmeleri ekleme ihtimalinin “düşük” olduğunu söylüyor. Bu tasarım değişikliği iPhone 15 modelleri için bekleniyordu. Yukarıda bahsedilen Weibo sızıntısı, katı hal düğmelerinin hala masada olduğuna ve gelecek yılki sürümde görünebileceğine inanıyor.

Yeni bir düğme üzerinde çalışılıyor olabilir

Apple, Eylem Düğmesini tanıttıktan sonra iPhone 16 serisine yeni bir düğme eklemeyi planlıyor olabilir . Dahili olarak “Capacitive Button” veya “Project Nova” olarak bilinen bu Yakalama Düğmesi, bu neslin ana satış noktalarından biri olacak.

Yakalama düğmesi, mekanik bir düğme yerine kapasitif bir düğme olacaktır. Taptic Engine’den gelen titreşimler sayesinde size bir düğmeye bastığınız izlenimini verecektir. Düğme aynı zamanda basıncı ve dokunmayı da algılayabiliyor ve dolayısıyla çeşitli komut türlerini destekleyebiliyor.

Yakalama düğmesi, telefonun sağ tarafındaki iPhone’un güç/bekleme düğmesinin altında yer alacaktır. iPhone’a yeni bir düğmenin eklenmesi, iPhone’un piyasaya sürülmesinden bu yana bu tür ilk tasarım değişikliği olacak.

Bununla birlikte, bu düğmenin hangi eylemleri gerçekleştirebileceği belli değil.

İşlemciler: Temel ve Pro sürümleri olan A18 mi olacak

Hong Kong yatırım şirketi Haitong International Securities’de teknoloji analisti olan Jeff Pu , Apple’ın A18 çipinin en az iki çeşidini, bir temel modeli ve Pro telefonlar için Pro sürümünü geliştireceğini söylüyor.

Bu nesildeki teknik özelliklerin ne olacağı belli olmasa da Apple’ın N3E üretim sürecinden N3B’ye geçeceğini söylüyor. N3E, N3B’ye göre daha az EUV katmanına ve daha düşük transistör yoğunluğuna sahiptir; bu da verimlilik açısından ödün vermeye neden olur, ancak daha iyi performans sağlayabilir.

Son zamanlarda analistler, A17 Pro üretim sürecinin olması gerektiği kadar iyi olmadığını ve TSMC’nin daha yüksek saat hızları ve daha düşük güç tüketimi ile N3B’den N3E’ye geçmesiyle gerçek iyileştirmelerin 2024’te geleceğini söyledi.

Hatta A17 Pro’yu aşırı ısınma sorunları olan bir A16 Biyonik olarak adlandırıyor. Bununla birlikte, gelecekteki raporlar ve sızıntılar aracılığıyla bu konu hakkında hâlâ daha fazla şey öğrenmemiz gerekiyor. İlginç bir şekilde, artık Pro çip mevcut olduğundan, belki de şirket Mac’ler için kullandığı terminolojiyi kullanıyor ve bu çipleri “Pro”, “Max” ve sonunda “Ultra” olarak adlandırmaya başlıyor.

iPhone 16 kameraları nasıl olacak

iPhone 16’ya yönelik tüm kamera yükseltmeleri hakkında hâlâ çok fazla bilgimiz olmasa da, 2023’ün başında The Elec’in Kore versiyonu, Apple’ın her iki Pro modeline de periskop lens eklemeyi planladığını söyledi.

Şirket, iPhone 15 Pro Max’e özel, 5x’e kadar optik yakınlaştırmaya sahip periskop lensi 2024 yılında her iki Pro modeli için de kullanıma sunabilir. Analist Ross Young, bunun daha büyük ekran boyutu sayesinde mümkün olabileceğini ve bunun da yardımcı olabileceğini söylüyor.

Pro modellerinin ana lensi için Apple, Sony’nin daha fazla ışık yakalayabilen ve gürültüyü azaltabilen en yeni 2 katmanlı sistemini kullanacak. Sensör, düşük ışıkta fotoğrafçılığı iyileştirirken aynı zamanda dinamik aralığı da geliştirecek. Ayrıca firmanın ultra geniş lense 48MP çözünürlüklü sensörü de eklemesi bekleniyor.

Yeni nesil Wi-Fi desteği ve Gelişmiş 5G

Jeff Pu, kamera geliştirmelerinin yanı sıra iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin Wi-Fi 7’yi destekleyeceğini de aktarıyor. Apple’ın mevcut iPhone serisi, gelişmiş kablosuz performans, daha düşük gecikme süresi ve daha düşük güç tüketimi sunan Wi-Fi 6E’yi destekliyor. Bu arada Wi-Fi 7 de aynı şeylerden daha fazlasını getirecek. Basitçe söylemek gerekirse Wi-Fi 7, daha yüksek hızlara, daha düşük gecikme süresine ve “yüksek cihaz yoğunluğuna sahip alanlarda daha iyi bağlantı deneyimlerine” sahip olacak.

Jeff Pu ayrıca iPhone 16 Pro modellerinin 5G Gelişmiş desteği sunacağını da söylüyor. Ericsson’a göre , “5G Gelişmiş, RAN yönetimi, analitik ve AI/ML modeli yaşam döngüsü yönetimi dahil olmak üzere akıllı ağ otomasyonunu desteklemek için mimaride iyileştirmeler sağlıyor.”

Ağ enerji verimliliğini, yük dengelemeyi ve mobilite yönetimini geliştirmek için yapay zekayı kullanır ve bu da sonuçta daha iyi bağlantı ve aktarım hızlarına yol açar. Analist, Apple’ın bunu Qualcomm’un X75 modemini kullanarak başaracağını, standart versiyonların iPhone 15’in 5G modemi X70’i kullanmaya devam edeceğinden Pro modellerine özel olacağını söylüyor.

Pro modellerinde geliştirilmiş pil

Sızıntı yapan KosutamiSan, Apple’ın soğutmayı iyileştirmek için grafen termal sistemi ekleyerek yeni nesil iPhone’ların pil ömrünü artıracağına inanıyor. X’e şunu yazdılar:

“Apple, daha önce var olan ısınma sorununu çözmek için iPhone 16 Serisinin grafen termal sistemi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Pro serisinin hamuru da aynı sebepten dolayı metal bir kabuğa dönüşecekti.”

Bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa Pro telefonların pil ömrünü uzatabilirdik çünkü hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 15 Pro modelleri şarjı iPhone 13 Pro modelleri kadar iyi tutmuyor gibi görünüyor.

iOS 18 bu cihaza güç verecek

Doğal olarak iPhone 16’nın işletim sistemi de iOS 18 olacak. iOS 18 hakkında zaten bildiğimiz özelliklerden biri de Apple’ın 2024 sonlarında piyasaya sürülebilecek üretken yapay zeka üzerinde çalışıyor olması.

Jeff Pu’ya göre Apple, 2023’te birkaç yüz, hatta gelecek yıl daha da fazlasını yapay zeka sunucusu inşa edecek. Apple, bulut tabanlı yapay zeka ile cihaz içi veri işlemeyi birleştirerek üretken yapay zekasını nihayet 2024’ün sonlarına doğru iPhone ve iPad kullanıcılarına sunacak.

Bu not, Apple’ın gelecekteki GPT’sine ilişkin diğer birkaç raporun ardından geliyor . Geçen ay The Information , Cupertino’nun geniş dilli modellerini (kısaca LLM) eğitmek için günde milyonlarca dolar harcadığını paylaşmıştı.

Bu hikayenin ilginç yanı, Apple ekibindeki kişilerin, Bloomberg’in zaten bildirdiği en gelişmiş dil modeli olan Ajax GPT’nin OpenAI’nin GPT’sinden daha iyi olabileceğine inanmaları. 3.5. Diğer şirket halihazırda daha iyi çözümler üzerinde çalışıyor olsa da, Apple’ın konuşmaya dayalı yapay zeka alanında önemli ölçüde ilerleme kaydettiğini bilmek güzel.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda yayın, mütevazı iPhone 16 donanım güncellemeleri nedeniyle iOS 18’in “iddialı ve ilgi çekici” olacağını söylüyor. iOS 18 hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz .

Şu ana kadar iPhone 16 hakkında bildiğimiz her şey bunlar. Önümüzde hâlâ söylentiler ve raporlarla dolu uzun bir yıl var, o yüzden bizimle kalın.