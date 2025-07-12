iPhone 17 Pro’nun Yepyeni Tasarımı Ortaya Çıktı: Kamera Adası ve Daha Fazlası Sızdırıldı!

Apple, Eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 Pro ile son 10 yılın en büyük tasarım değişikliğine hazırlanıyor. Yeni modelin arka yüzünde dikkate değer bir kamera çıkıntısı (bazılarının “kamera rafı” olarak adlandırdığı) ve Apple logosunun konumunda yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Son haftalarda birçok sızıntı ortaya çıkmıştı ve şimdi bir yenisi daha geldi. Tanınmış sızıntı kaynağı Majin Bu, X (eski Twitter) hesabında iPhone 17 Pro’ya ait olduğu iddia edilen yeni görselleri paylaştı. Görsellerde cihazın hem arka hem yan yüzeyi net bir şekilde görülebiliyor.

Gerçek mi, Maket mi?

Görsellerdeki cihazın ekranının kapalı olması ve kişinin cihazı sadece iki parmağıyla kolayca tutabilmesi, bunun yüksek ihtimalle bir maket (dummy) cihaz olduğunu düşündürüyor. Bu tür maketler, cihazın boyutları ve tuş yerleşimi açısından birebir aynı olsa da, içlerinde herhangi bir elektronik donanım bulunmuyor.

Yeni Kamera Adası ve Estetik Değişiklikler

iPhone 17 Pro’nun en dikkat çekici özelliği, oldukça belirgin hale gelen yeni kamera çıkıntısı. İlginç bir şekilde, üçlü kamera diziliminin konumu iPhone 16 Pro ile birebir aynı kalmış. Ancak kamera çevresindeki tasarım dili tamamen yenilenmiş.

Apple logosunun konumu da bu yeni tasarımla birlikte değişiyor. Artık logo, kameranın hemen altındaki orta noktaya alınmış. Bu konumlandırma estetik olarak maket üzerinde hoş duruyor ancak MagSafe uyumlu kılıflar takıldığında logonun hizası biraz kayık görünebilir.

Önceki Sızıntılar ve Beklentiler

Majin Bu daha önce de siyah renkli bir iPhone 17 Pro maketini paylaşmıştı. Ancak donanım özellikleri hakkında henüz kesinleşmiş bilgiler bulunmuyor. Şu ana kadar gelen söylentiler arasında, Apple’ın Çinli üretici BOE ile iş birliği yaparak bazı modellerde onların ekranlarını kullanacağı yer alıyor. Bu ekranların yalnızca Çin pazarına özel olabileceği de belirtiliyor.

iPhone 17 Pro’dan Neler Bekleniyor?

Yeni tasarımın dışında, bazı teknik geliştirmeler de bekleniyor. İddialara göre:

Kenar çerçeveleri daha ince olacak,

Standart iPhone modellerinde nihayet 120 Hz ekran yenileme hızına geçilecek,

Yeni ve gelişmiş bir ön kamera sistemi bulunacak.

Peki Sizce Nasıl?

Siz yeni iPhone 17 Pro tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle bu yeni kamera adası ve Apple logosunun yer değiştirmesi sizce iyi bir fikir mi?