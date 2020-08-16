iPhone ve iPad’den Eski Şifreler ve Hesaplar Nasıl Silinir

iCloud üzerinde web sitelerinin ve uygulamaların otomatik oturum açabilmek için şifre kayıtlarınız mı var? Bir sebeple bu şifre ve ilgileri kaldırmak isteyebilirsiniz. iPhone ve iPad cihazlarda depolanan bu şifreleri ve hesapları kaldırmak için neler yapmanız gerekir?

Farkında değilseniz, iOS ve iPadOS, hesap oturum açma ayrıntılarınızı ve kolay oturum açma için diğer bilgileri saklayan iCloud Anahtar Zinciri adlı bir parola yönetimi özelliğine sahiptir ve bu verileri Face ID, Parola veya Dokunma yardımıyla güvende tutar.

Keychain tarafından tanınan bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde oturum açma bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi ve daha fazlasını otomatik olarak doldurur ve bu, oturum açmak için herhangi bir bilgi girmeniz gerekmediği için kullanışlıdır.

Ancak, ayrıntıları güncel tutmak söz konusu olduğunda her zaman tutarlı değildir ve sonuç olarak, Anahtar Zincirinde depolanan hesaplarınızdan biri veya daha fazlası hala eski bir şifre kullanıyor olabilir. Ve elbette bazı giriş bilgileri, yeni e-postalar, şifreler veya tamamen hesaplarla tamamen değişir. Bu nedenle, iCloud Anahtar Zinciri için zaman zaman temizlemek ve eski hesapları, oturum açma bilgilerini ve şifreleri silmek gerekir.

Eski veya yanlış şifre nedeniyle bir hizmete veya web sitesine Anahtar Zinciri ile giriş yapmaya çalışırken sorun yaşıyorsanız, endişelenmeyin, çünkü bu makalede, eski şifreleri ve hesabı sizden tam olarak nasıl silebileceğinizi anlatacağız.

İPhone ve iPad’den Eski Parolalar ve Hesaplar Nasıl Silinir

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İPhone ve iPad’inizin ana ekranından “Ayarlar” ı açın.

Ayarlar menüsünde aşağı kaydırın ve “Parolalar ve Hesaplar” a dokunun.

Şimdi “Web Sitesi ve Uygulama Şifreleri” ne dokunun. Kullandığınız cihaza bağlı olarak Face ID veya Touch ID ile yetkilendirmeniz istenecektir.

Burada, iCloud Anahtar Zinciri’ne eklenmiş tüm çevrimiçi hesaplarınızın bir listesini göreceksiniz. İlgili şifrelerini görüntülemek ve güncel olup olmadıklarını kontrol etmek için bu hesaplardan herhangi birine dokunmanız yeterlidir. Eski veya yanlış şifre kullanan hesapları silmek için ekranın sağ üst köşesindeki “Düzenle” seçeneğine dokunun.

Şimdi, hemen yanındaki kutuları işaretleyerek silmek istediğiniz hesapları seçin ve ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “Sil” seçeneğine dokunun.

Eyleminizi onaylamanız istenecektir. Hesapların iCloud Anahtar Zinciri’nden kaldırılmasını onaylamak için “Sil” e dokunun.

İCloud Anahtar Zinciri’ndeki hesapları, oturum açma bilgilerini ve parolaları bu şekilde silersiniz; bunlar ister eski, ister yanlış olsun veya artık gerekmiyor olsun. Bu, hem iPhone hem de iPad’deki iCloud Anahtar Zinciri için aynı şekilde geçerlidir.