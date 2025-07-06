iPhone Ses Tanıma Özelliği Nasıl Açılır? – Duman Alarmı, Kapı Zili ve Daha Fazlası İçin Sessiz Uyarı Sistemi

iPhone’unuzun çevrenizdeki önemli sesleri algılayabildiğini biliyor muydunuz?

iPhone’unuzun yalnızca arama yapıp mesaj göndermekle sınırlı olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Apple’ın erişilebilirlik kapsamında sunduğu Ses Tanıma (Sound Recognition) özelliği sayesinde telefonunuz, çevredeki bazı kritik sesleri algılayarak sizi uyarabiliyor. Bu özellik özellikle işitme kaybı yaşayan bireyler için geliştirilmiş olsa da, herkes için faydalı bir güvenlik desteği sunuyor.

Kapı zili mi çaldı? Duman alarmı mı devreye girdi? Bebek mi ağlıyor? iPhone’unuz bu sesleri algılayarak anında sizi bilgilendiriyor. Üstelik cihaz sessiz modda olsa bile!

İşte iPhone’da Ses Tanıma özelliğini nasıl aktif hale getireceğiniz adım adım anlatımı:

iPhone’da Ses Tanıma Nasıl Etkinleştirilir?

1. Adım: Ana ekrandan Ayarlar uygulamasını açın.



2. Adım: Sayfayı aşağı kaydırın ve Erişilebilirlik seçeneğine dokunun.



3. Adım: Açılan menüden Ses Tanıma seçeneğini bulun.



4. Adım: Ses Tanıma özelliğini aktif hale getirmek için anahtar simgesine dokunun.

Aktif ettikten sonra hangi sesleri algılamasını istediğinizi seçebilirsiniz:

Duman ve karbonmonoksit alarmı

Kapı zili

Ağlayan bebek

Su sesi

Köpek havlaması gibi birçok seçenek mevcut.

iPhone’unuz Artık Ekstra Bir Güvenlik Asistanı

Ses Tanıma özelliği sadece işitme engelliler için değil, herkes için kritik anlarda hayat kurtarıcı olabilir. Yangın alarmı, zil sesi veya başka önemli sesleri kaçırmak istemiyorsanız, bu özellik tam size göre.

iPhone’unuzun arka planda sessizce çalışarak çevresel sesleri algılaması, özellikle evde yalnızken veya kulaklıkla çalışırken büyük bir avantaj sağlar. Her an tetikte olmak istiyorsanız, bu özelliği mutlaka etkinleştirin.