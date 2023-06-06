iPhone telefonu temizlemenin yolları

Yapılan araştırmalar sonucunda, akıllı telefonlarımızın genellikle bir klozet kapağından daha kirli olduğunu ve on binlerce bakteri taşıdığını ortaya koydu. Bu nedenle iPhone’unuzu düzenli olarak temizlemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Uzmanlar özellikle telefon ile tuvalete girmenizi önermiyor. Ama telefonunuza zarar vermeden temizlik işlemini nasıl yapmanız gerekiyor?

Sizler için telefonunuzu temizlerken yapmanız gerekenler ve yapmamanız gerekenleri derledik.

İPHONE TEMİZLERKEN YAPILMAMASI GEREKENLER

İlk önce bilmeniz gereken kesinlikle temizlik spreyleri kullanmayın. Telefonunuzdaki ses giriş çıkış yerlerine, şarj yerine temizlik ürünleri kullanmayın. Basınçlı hava ile tozu dışarı atabileceğinizi düşünebilirsiniz yapmayın. Basınçlı hava tozun hepten içeri girmesine neden olacaktır.

İşte şimdi temizlik için yapmanız gerekenler;

Telefonunuzun ekran temizliği dışındaki şarj girişi, hoparlör gibi açık yerleri bizim temizlememiz mümkün olmuyor. Telefona zarar verebiliriz. Bu yüzden bağlantı noktalarının açık yerlerin temizliği için teknik servisten destek almakta fayda vardır. Mikrofiber bezleri temizlik için kullanabilirsiniz.

Apple, öncelikle telefonunuzu temizlemeye başlamadan önce mutlaka kapatmanızı ve şarj da olmaması gerektiğini belirtiyor. Mikrofiber bezinizi gerekirse az su ile nemlendirebilirsiniz. iPhone’u dezenfekte etmek için Clorox mendil kullanarak cihazınızı temizleyin. Cihazınızı zorlamayın. Bağlantı noktalarını açmaya çalışmayın. Lightning bağlantı noktasının kirli olduğunu düşünüyorsanız ışık yardımı ile bakın. Bir kürdan yardımıyla ama kesinlikle bastırmadan içerideki kiri çıkarabilirsiniz. Özellikle belirttiğimiz çıkmıyorsa zorlamayın bir servisten destek alın.