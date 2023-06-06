iPhone’lar için iOS 17 çıktı! Nasıl indirilir?

Apple, kendini geliştirerek yeni güncellemeler yayımlamaya devam ederken. İOS 17 Beta sürümünün çıktığını duyurdu.

En son 16.5 İOS sürümünü yayımlayan Apple, iPhone’lar için iOS 17’yi tanıttı. İOS 17 Beta’yı telefonunuza indirmeden önce mutlaka yedeklemelerinizi alın. Çünkü bu bir Beta sürümü olduğu için yedeklerinizi kaybedebilir veya kullandığınız uygulamalarda yavaşlık yaşayabilirsiniz.

iOS 17 developer beta’yı şimdiden kullanmak isterseniz adım adım neler yapmanız gerektiğini anlattık…

iOS 16.6 beta profili cihazınıza indirin. İndirme işlemini yaptıktan sonra yeni profili yükleyin. iPhone’u yeniden başlatın. iOS 17 beta güncellemesi görünecektir. Yeni güncelleme ortalama 3 GB büyüklüğünde.

iOS 17 ile gelen yeni özellikler ve değişiklikler arasında Mesajlar, FaceTime, Telefon güncellemeleri, her zaman açık olan yeni yatay ‘Beklemede’ özelliği gibi yenilikler eklendi.

Apple, iPhone yatay modda iken otomatik olarak görünen ‘Beklemede’ adlı yeni bir özellikle iPhone’da her zaman açık ekranın kullanışlılığını artırmayı hedefliyor.

iOS 17 developer beta profile yüklemeden iOS 17 betayı ücretsiz indirebileceğinizi unutmayın.

İOS 17 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

iOS 17 alacak telefonlar listesi ise şöyle;

iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus , iPhone 14 , iPhone 13 Pro Max , iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE 3, iPhone SE 2, iPhone Xs, iPhone Xs Max, iPhone XR.