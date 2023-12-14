K.Aksezgin’den Gelen Dolandırıcılık Mesajına Dikkat

Milyonlarca kişiye aynı anda mesaj gitti! Tıklamayın… Bütün paranızı anında alıyorlar

Dolandırıcılar yine iş başında. Kasım ayında indirimleri fırsat bilen dolandırıcılar kargo mesajı ile vatandaşları tedirgin ederken şimdi de yeni oyunla sahneye çıktı. Dolandırıcılar kripto para borsasını hedef aldı. Akşam saatlerinde milyonlarca kişinin telefonuna K.AKSEZGIN adından aynı mesaj gitti. Dolandırıcılar yeni oyunlarla hesaplarınızdaki parayı anında alıyorlar.

DOLANDIRICILARIN YENİ OYUNU

Kripto para işlem platformu ‘Paribu’nun adını kullanarak milyonlarca kişiye uyarı mesajı gitti. ‘Uyarı SN. PARİBU kullanıcısı 13/12/2023 tarihinde Varlık Takip Platformu MASAK Takibi sebebiyle lütfen hesabınızı doğrulayın’ mesajı alan vatandaşlar tedirgin oldu. Özellikle kripto para borsasında işlem yapanlar mesajdaki linki tıkladıklarında dolandırıcıların ağına düştü.

Bu link ile telefonlara gizli bir program gönderen dolandırıcılar, linki tıkladıktan sonra kurbanlarının PARİBU hesaplarına girmesini bekliyor. Ardından kullanıcı adı, şifre gibi güvenlik bilgilerini kopyalayıp anında hesapları boşaltıyorlar.

Bilişim uzmanları telefonlara gelen mesajlardaki linklerin tıklanmaması konusunda devamlı uyarıda bulunuyor. Özellikle telefonundan internet bankacılığı kullanan kişiler için çok tehlikeli olduğunun altını çiziyorlar.

Paribu oltalama yöntemi ile ilgili daha önce kullanıcılarını uyarmıştı. Paribu daha önce yapmış olduğu açıklamada “Paribu, kullanıcı verilerini ve varlıklarını güvenle korumak için tüm güvenlik önlemlerini daima güncel tutuyor. Ayrıca Bilgi Güvenliği Birimi tarafından istihbarat çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. Bu konuda kullanıcıların da parolaları başta olmak üzere, kişisel verilerini muhafaza etmesi ve “phishing” (oltalama) yöntemiyle yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerekiyor.” İfadelerine yer verdi.

Tüm Türkiye’ye aynı anda giden dolandırıcılık mesajı ile ilgili Paribu’dan henüz bir açıklama gelmedi.