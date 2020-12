LEAGUE OF LEGENDS DÜNYA ŞAMPİYONASI FİNALİ İZLEYİCİ REKORU KIRDI

Dünyada en çok oynanan PC oyunu olan League of Legends’ın 2020 Dünya Şampiyonası final karşılaşması, dakika başına ortalama 23.04 milyon farklı kişi tarafından izlenerek rekor kırdı. 114 maçtan oluşan Dünya Şampiyonası etkinliği ise toplamda 1 milyar saatten fazla izlenerek başka bir rekora imza attı.

Dünyanın en iyi League of Legends takımını belirlemek üzere her yıl düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası’nda, bu sene de uluslararası bölgelerin en iyi takımları, Sihirdar Kupası’nı kaldırmak için mücadele etti. Suning ve DAMWON Gaming arasında gerçekleşen 2020 Dünya Şampiyonası Finali ise League of Legends tarihinin en çok heyecan uyandıran maçı oldu.

Turnuvanın içerikleri 1 milyar saatten fazla izlendi

Dünya Şampiyonası, Şanghay Medya Teknoloji Merkezi’nde gerçekleşen ön eleme aşamasıyla başladı. Dijital bir deneyime dönüşen etkinlikte, karma gerçeklik sahnesiyle sanal olarak yolculuk yapıldı ve Şanghay şehri kapalı ortama getirildi. Ön eleme maçları, önceki yıllara göre hatırı sayılır ölçüde daha fazla izlendi. 38 ön eleme maçı boyunca taraftarlar 160,92 milyon saat yayın izledi. Bu rakam, 2019’daki aynı dönemdeki verilere kıyasla %61,76 daha fazla. Dakika başına ortalama izleyici sayısı ise geçen yıldan bu yıla %87,18’lik bir artış göstererek 3,6 milyona ulaştı.

Final maçı dakikada 23.04 milyon seyirciyle rekor kırdı

Şanghay Medya Teknoloji Merkezi’ndeki aşamaların ardından gözler finale çevrildi. Gösteriyi canlı izlemek izlemek için 3.205.750 taraftar kayıt yaptırdı.Yeni inşa edilen SAIC Motor Pudong Arena’da kısıtlamalardan ötürü yalnızca 6.312 taraftar içeri alındı. Final 16 dilde ve 21 platformda yayınlandı. Dünya Şampiyonası Finali’nin dakika başına ortalama izleyici sayısının 23,04 milyona ulaşarak yeni bir rekor daha kırıldı.Bir aydan fazla süren turnuvadaki hiçbir oyuncuda COVID-19 vakasıyla karşılaşılmadı.

LoL esporuna dev markalardan tam destek

League of Legends esporu, ülkemizde ve dünyanın her yerinde alanında lider markalarla yaptığı iş birliğiyle yoluna devam ediyor. Bu kapsamda, 114 maç içeren bu dev etkinlik dördü yeni, on iki küresel partnerle hayat buldu. Bu sene Bose, Cisco, Mercedes-Benz ve Spotify LoL dünyasına yeni katılan markalar olurken; Red Bull, Mastercard, OPPO, Alienware, Louis Vuitton, Axe, Secretlab ve State Farm’ın destekleri bu sene de devam etti.