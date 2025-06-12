LG Televizyonlarda Türksat 4A Uydu Kanal Kurulumu 

LG Smart TV’ler için Türksat 4A (42° E) kanal kurulumu, otomatik ve manuel yollarla mümkün. WebOS 1–5 arası tüm modeller (örneğin UB800/820/830, 55LB, OLED serileri) benzer adımlarla kuruluma olanak tanır. Aşağıda hem genel hem model özel rehberler yer almaktadır.
Genel Hazırlık
- Anten ve LNB kablosu: Çanak, 42° E Türksat yönünde doğru pozisyona ayarlanmalı; LNB kablosu sağlam bağlanmalıdır.
- TV Yazılımı: WebOS güncel değilse, Ayarlar > Genel > Tüm Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncelleme yoluyla güncellemenizi öneririz.
Türksat 4A Frekans Bilgileri (2025 Güncel)
Rehber
- Türkiye Batı için 12380 V 27500, Doğu için 12423 H 30000 sıklıkla öneriliyor
|Frekans (MHz)
|Polarizasyon
|Sembol Hızı (SR)
|FEC
|12380
|V (Dikey)
|27500
|–
|12423
|H (Yatay)
|30000
|–
|11844
|V
|2222
|3/4
|11747
|H
|27500
|5/6
Otomatik Kanal Arama (WebOS 3+ Seri ve UB Modelleri)
- Kumanda: Ayarlar (⚙️) → Tüm Ayarlar → Kanallar
- “Kanal Tarama/Kanal Ayarları” → “Otomatik Tarama”
- Kaynak/Mod: Uydu → Uydu seçimi: Türksat 42° E
- “Şifreli Programları Atla” ve “Ağ Arama” aktif
- Başlat → Tarama tamamlandığında “Bitti”/“Tamam” seçeneğini tıklayın
Manuel Kanal Ekleme (Transponder Düzeyi – UB800/820/830 Serileri)
- Ayarlar → Transponder Düzenle
- “EKLE” ile yeni frekans girin (örneğin 12380 V 27500)
- “Manuel Ayarlama” → Uydu: Türksat seçin → Eklediğiniz frekansı seçip “Tarama”
- Kanal bulunduğunda “Ekle”, tamamlama için “Kapat”/“Bitti”
Modeller Bazında Özet
🔹 UB800 / 820 / 830 Serisi
- Ayarlar → Transponder düzenle → frekans 12380/12423 ekleyin
- Manuel: Kaynak uydu, DiSEqC/A ile Türksat 42E seçin → Tara ekle.
🔹 WebOS 1–2–3 Modeller
- Ayarlar → Kanallar → Otomatik Tarama
- Kaynak: Uydu, Uydu operatörü: “Diğer Operatörler” → DiSEqC= A → frekans gir → Tara
🔹 WebOS 4–5 ve OLED Serileri
- Ayarlar → Tüm Ayarlar → Kanallar → Otomatik Taramayı seçin
- Uydu seçimi → Türksat 42E → Şifreli ve Ağ Ara seçili → başlat
Kanal yönetimi: sıralama, favoriler ve gruplar
- Ayarlar → Kanallar → Kanal Listesi veya Kanal Düzenle
- Kanal taşımak için ok tuşlarını kullanın; favori eklemek için “★/Favori” tuşuna basın.
- Bazı modeller gruplama imkanı da sağlar, kategori oluşturarak kanal ekleyebilirsiniz.
Sinya Kalitesi ve Sorun Giderme
- Sinyal gözü: Ayarlar → Kanal → Sinyal Bilgisi ile sinyal gücü/kalitesi ölçülür
- Zayıf sinyal: çanak pozisyonu küçük ayarlamalarla düzeltilebilir
- Fabrika sıfırlama: Ayarlar → Genel → Tüm Ayarlar > Sıfırla (PIN 0000) sonrası yeniden kurulum önerilir.
Ekstra İpuçları
- LNB Local Osilasyon frekansı: 9750/10600 önerilir.
- Frekansta güncelleme gerekebilir: TKGS destekli uydu sistemlerinde güncel frekanslar otomatik aktarılır.
- USB kanal listesi aktarımı: Desteklenen modellerde .scp uzantılı listeler yüklenebilir.
Sonuç ve Öneriler
- Frekans bilgileri tüm LG modeller için aynıdır: öncelikli 12380 V 27500, alternatif 12423 H 30000, 11844 V 2222, 11747 H 27500.
- Otomatik tarama önerilir, başarısızsa manuel transponder girişiyle devam edin.
- Kanal sıralama, favori ve grup özellikleri WebOS sürümüne göre değişir.
- Sinyal kalitesi takibi ve anten pozisyon ayarlaması izleme deneyimini artırır.