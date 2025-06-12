LG Televizyonlarda Türksat 4A Uydu Kanal Kurulumu 

LG Smart TV’ler için Türksat 4A (42° E) kanal kurulumu, otomatik ve manuel yollarla mümkün. WebOS 1–5 arası tüm modeller (örneğin UB800/820/830, 55LB, OLED serileri) benzer adımlarla kuruluma olanak tanır. Aşağıda hem genel hem model özel rehberler yer almaktadır.

Genel Hazırlık

Anten ve LNB kablosu : Çanak, 42° E Türksat yönünde doğru pozisyona ayarlanmalı; LNB kablosu sağlam bağlanmalıdır.

TV Yazılımı : WebOS güncel değilse, Ayarlar > Genel > Tüm Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncelleme yoluyla güncellemenizi öneririz.

Türksat 4A Frekans Bilgileri (2025 Güncel)

Türkiye Batı için 12380 V 27500, Doğu için 12423 H 30000 sıklıkla öneriliyor

Frekans (MHz) Polarizasyon Sembol Hızı (SR) FEC 12380 V (Dikey) 27500 – 12423 H (Yatay) 30000 – 11844 V 2222 3/4 11747 H 27500 5/6

Otomatik Kanal Arama (WebOS 3+ Seri ve UB Modelleri)

Kumanda: Ayarlar (⚙️) → Tüm Ayarlar → Kanallar “Kanal Tarama/Kanal Ayarları” → “Otomatik Tarama” Kaynak/Mod: Uydu → Uydu seçimi: Türksat 42° E “Şifreli Programları Atla” ve “Ağ Arama” aktif Başlat → Tarama tamamlandığında “Bitti”/“Tamam” seçeneğini tıklayın

Manuel Kanal Ekleme (Transponder Düzeyi – UB800/820/830 Serileri)

Ayarlar → Transponder Düzenle “EKLE” ile yeni frekans girin (örneğin 12380 V 27500) “Manuel Ayarlama” → Uydu: Türksat seçin → Eklediğiniz frekansı seçip “Tarama” Kanal bulunduğunda “Ekle”, tamamlama için “Kapat”/“Bitti”

Modeller Bazında Özet

🔹 UB800 / 820 / 830 Serisi

Ayarlar → Transponder düzenle → frekans 12380/12423 ekleyin

Manuel: Kaynak uydu, DiSEqC/A ile Türksat 42E seçin → Tara ekle.

🔹 WebOS 1–2–3 Modeller

Ayarlar → Kanallar → Otomatik Tarama

Kaynak: Uydu, Uydu operatörü: “Diğer Operatörler” → DiSEqC= A → frekans gir → Tara

🔹 WebOS 4–5 ve OLED Serileri

Ayarlar → Tüm Ayarlar → Kanallar → Otomatik Taramayı seçin

Uydu seçimi → Türksat 42E → Şifreli ve Ağ Ara seçili → başlat

Kanal yönetimi: sıralama, favoriler ve gruplar

Ayarlar → Kanallar → Kanal Listesi veya Kanal Düzenle

Kanal taşımak için ok tuşlarını kullanın; favori eklemek için “★/Favori” tuşuna basın.

Bazı modeller gruplama imkanı da sağlar, kategori oluşturarak kanal ekleyebilirsiniz.

Sinya Kalitesi ve Sorun Giderme

Sinyal gözü : Ayarlar → Kanal → Sinyal Bilgisi ile sinyal gücü/kalitesi ölçülür

Zayıf sinyal: çanak pozisyonu küçük ayarlamalarla düzeltilebilir

Fabrika sıfırlama: Ayarlar → Genel → Tüm Ayarlar > Sıfırla (PIN 0000) sonrası yeniden kurulum önerilir.

Ekstra İpuçları

LNB Local Osilasyon frekansı : 9750/10600 önerilir.

Frekansta güncelleme gerekebilir : TKGS destekli uydu sistemlerinde güncel frekanslar otomatik aktarılır.

USB kanal listesi aktarımı : Desteklenen modellerde .scp uzantılı listeler yüklenebilir.

Sonuç ve Öneriler