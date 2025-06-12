LG Televizyonlarda Türksat 4A Uydu Kanal Kurulumu 

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LG Smart TV’ler için Türksat 4A (42° E) kanal kurulumu, otomatik ve manuel yollarla mümkün. WebOS 1–5 arası tüm modeller (örneğin UB800/820/830, 55LB, OLED serileri) benzer adımlarla kuruluma olanak tanır. Aşağıda hem genel hem model özel rehberler yer almaktadır. 

      Genel Hazırlık

  • Anten ve LNB kablosu: Çanak, 42° E Türksat yönünde doğru pozisyona ayarlanmalı; LNB kablosu sağlam bağlanmalıdır. 
  • TV Yazılımı: WebOS güncel değilse, Ayarlar > Genel > Tüm Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncelleme yoluyla güncellemenizi öneririz. 

      Türksat 4A Frekans Bilgileri (2025 Güncel)

  • Türkiye Batı için 12380 V 27500, Doğu için 12423 H 30000 sıklıkla öneriliyor 
Frekans (MHz)  Polarizasyon  Sembol Hızı (SR)  FEC 
12380 V (Dikey) 27500
12423 H (Yatay) 30000
11844 V 2222 3/4
11747 H 27500 5/6

    Otomatik Kanal Arama (WebOS 3+ Seri ve UB Modelleri)

  1. Kumanda: Ayarlar (⚙️)Tüm AyarlarKanallar 
  2. “Kanal Tarama/Kanal Ayarları” → “Otomatik Tarama” 
  3. Kaynak/Mod: Uydu → Uydu seçimi: Türksat 42° E 
  4. “Şifreli Programları Atla” ve “Ağ Arama” aktif 
  5. Başlat → Tarama tamamlandığında “Bitti”/“Tamam” seçeneğini tıklayın 

      Manuel Kanal Ekleme (Transponder Düzeyi – UB800/820/830 Serileri)

  1. Ayarlar → Transponder Düzenle
  2. “EKLE” ile yeni frekans girin (örneğin 12380 V 27500) 
  3. “Manuel Ayarlama” → Uydu: Türksat seçin → Eklediğiniz frekansı seçip “Tarama” 
  4. Kanal bulunduğunda “Ekle”, tamamlama için “Kapat”/“Bitti” 

     Modeller Bazında Özet

🔹 UB800 / 820 / 830 Serisi 

  • Ayarlar → Transponder düzenle → frekans 12380/12423 ekleyin 
  • Manuel: Kaynak uydu, DiSEqC/A ile Türksat 42E seçin → Tara ekle. 

🔹 WebOS 1–2–3 Modeller 

  • Ayarlar → Kanallar → Otomatik Tarama 
  • Kaynak: Uydu, Uydu operatörü: “Diğer Operatörler” → DiSEqC= A → frekans gir → Tara  

🔹 WebOS 4–5 ve OLED Serileri 

  • Ayarlar → Tüm Ayarlar → Kanallar → Otomatik Taramayı seçin 
  • Uydu seçimi → Türksat 42E → Şifreli ve Ağ Ara seçili → başlat 

      Kanal yönetimi: sıralama, favoriler ve gruplar

  • Ayarlar → Kanallar → Kanal Listesi veya Kanal Düzenle 
  • Kanal taşımak için ok tuşlarını kullanın; favori eklemek için “★/Favori” tuşuna basın. 
  • Bazı modeller gruplama imkanı da sağlar, kategori oluşturarak kanal ekleyebilirsiniz. 

     Sinya Kalitesi ve Sorun Giderme

  • Sinyal gözü: Ayarlar → Kanal → Sinyal Bilgisi ile sinyal gücü/kalitesi ölçülür 
  • Zayıf sinyal: çanak pozisyonu küçük ayarlamalarla düzeltilebilir 
  • Fabrika sıfırlama: Ayarlar → Genel → Tüm Ayarlar > Sıfırla (PIN 0000) sonrası yeniden kurulum önerilir. 

     Ekstra İpuçları

  • LNB Local Osilasyon frekansı: 9750/10600 önerilir. 
  • Frekansta güncelleme gerekebilir: TKGS destekli uydu sistemlerinde güncel frekanslar otomatik aktarılır. 
  • USB kanal listesi aktarımı: Desteklenen modellerde .scp uzantılı listeler yüklenebilir. 

     Sonuç ve Öneriler 

  • Frekans bilgileri tüm LG modeller için aynıdır: öncelikli 12380 V 27500, alternatif 12423 H 30000, 11844 V 2222, 11747 H 27500. 
  • Otomatik tarama önerilir, başarısızsa manuel transponder girişiyle devam edin. 
  • Kanal sıralama, favori ve grup özellikleri WebOS sürümüne göre değişir. 
  • Sinyal kalitesi takibi ve anten pozisyon ayarlaması izleme deneyimini artırır. 
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