Marvel’s Spider Man 2’nin fiyatı ne kadar?

Dünya çapında 7’den 70’e herkes tarafından izlenen Marvel’s Spider-Man, oyunları nasıl olacağı çok merak ediliyordu. Sony’nin en çok sevilen 2018’de çıkışıyla oyun severleri mest eden, birçok ödül almayı başaran ve PC oyunları tarafından yoğun ilgi gören Marvel’s Spider-Man, yeni sürümü ile satışa çıkıyor.

Serinin devam oyunu olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales bazı eleştirilerin hedefine maruz kalsada oyun severler tarafından yine de sevilmişti.

PlayStation Showcase etkinliğinde serinin yeni oyunu Marvel’s Spider-Man 2’nin çıkış tarihinin ise 20 Ekim olduğu açıklanmıştı.

Merakla beklenen Marvel’s Spider-Man 2 ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu. PlayStation Store üzerinden ön sipariş verebileceğiniz Marvel’s Spider-Man 2’nin standart versiyonu 799 TL, deluxe versiyonu ise 899 TL olarak belirlendi.