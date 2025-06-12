Masaüstünde Gmail Bildirimleri Nasıl Gösterilir?

Gmail, dünya genelinde en çok tercih edilen e-posta servislerinden biri olarak öne çıkıyor. Basit arayüzü, güvenilir yapısı ve yüksek depolama kapasitesi sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Üstelik bir Gmail hesabı açtığınızda, aynı kullanıcı adı ve şifre ile YouTube, Google Takvim, Google Dokümanlar gibi diğer Google hizmetlerine de kolayca erişebiliyorsunuz.

Gmail’in sunduğu en kullanışlı özelliklerden biri ise masaüstü bildirimleri. Bu özellik sayesinde yeni bir e-posta aldığınızda ekranınızda anlık bir bildirim penceresi beliriyor. Böylece tarayıcıda Gmail açık olmasa bile yeni bir ileti geldiğinden haberdar olabiliyorsunuz. Bu rehberde, Gmail masaüstü bildirimlerini nasıl aktif hale getirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.

Gmail Masaüstü Bildirimleri Nasıl Açılır?

Gmail masaüstü bildirimleri, gelen kutunuza yeni bir e-posta ya da sohbet mesajı ulaştığında küçük bir pop-up (bildirim penceresi) şeklinde görünür. Bu sayede Gmail sekresi açık olmasa bile biri sizinle iletişime geçmek istediğinde hemen fark edersiniz.

Ayarlar kısmından hangi tür bildirimleri almak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Sohbet mesajları için olan bildirimler varsayılan olarak kapalı gelir, ancak dilerseniz bu özelliği de kolayca aktif hale getirebilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

Gmail hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki dişli simgesine (ayarlar) tıklayın.

Açılan menüden Tüm ayarları gör seçeneğine tıklayın.

Sayfayı aşağı kaydırarak Masaüstü bildirimleri bölümünü bulun.

Bildirim almak istediğiniz türü seçin:

Tüm yeni e-postalar için bildirim al

Sadece önemli e-postalar için bildirim al

Ya da isterseniz bildirimleri tamamen kapatabilirsiniz.

Dilerseniz e-posta bildirimi geldiğinde çalacak sesi de buradan belirleyebilirsiniz.

Son olarak sayfanın altındaki Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklamayı unutmayın.

Bildirimler Görünmüyorsa Bunlara Dikkat Edin

Eğer masaüstü bildirimleri aktif ettiğiniz halde ekranınıza herhangi bir uyarı gelmiyorsa, aşağıdaki adımları kontrol edin: