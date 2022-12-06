Minecraft’ta koordinatlar Nasıl Açılır

Minecraft’ta Koordinatlar ne işe yarar
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Koordinatları okumayı öğrenmek, haritada daha iyi hareket edebilmek için çok önemlidir. Çünkü evimizin konumu, bir mağara ve hatta bir kale gibi konumları koordinatları kullanarak yazabilir ve böylece nereye gideceğimizi bilebiliriz. Oraya daha hızlı ulaşmak için gitmeniz veya hangi yolu izlemeniz gerektiği ve aynı şekilde ne kadar yüksekte veya ne kadar alçakta olduğumuzu görebilmeniz için, bu mağaralarda malzeme ararken çok faydalı olacaktır.
Koordinatlar
Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi bilmek için koordinatları temsil eden her harfi bilmek önemlidir, bu görevi daha kolay hale getirmek için, koordinatlar bölümünde görünen her bir harfin ne anlama geldiğini kısaca açıklayacağız. Harfler şunlardır:
- X, oyuncunun çıkış noktasının (boylam) doğusundaki (pozitif) veya batısındaki (negatif) mesafesini gösterir.
- Y , oyuncunun haritada ne kadar yüksekte veya alçakta olduğunu gösterir (0 ila 255, 64 deniz seviyesidir)
- Z, oyuncunun çıkış noktasının (enlem) güneyine (pozitif) veya kuzeyine (negatif) olan mesafesini gösterir.
Üçünü de öğrenmeniz durumunda, Y koordinatının ne kadar yüksekte veya alçakta olduğunuzu gösterdiğini bilebilirsiniz ve haritada sizi daha iyi yönlendirmesini ve ayrıca mağaralarda elmas veya diğer mineralleri bulmak gibi yardımcı programlar için yeterli olacaktır.
Minecraft koordinat açma Java
Şimdi , ister Windows ister MAC olsun , genellikle bilgisayarlarda en çok kullanılan Java sürümünde Minecraft’ta koordinatları nasıl etkinleştirebileceğinizi çok özet bir şekilde açıklayacağız. Oyun içindeki koordinatları etkinleştirebileceksiniz, ancak bu şekilde etkinleştirmek istemiyorsanız, konumunu bilmek zorunda kalmadan her zaman bir harita modu kurabileceksiniz. Koordinatlarınızı öğrenmek için düğmelere basın.