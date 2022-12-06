Minecraft’ta koordinatlar Nasıl Açılır

Minecraft’ta koordinatlara nasıl bakılır? , Minecraft oynadığımızda varsayılan olarak sahip olduğumuz en önemli işlevlerden biri koordinatlardır. Çünkü yüzeyde olmamıza gerek kalmadan bize Minecraft dünyasındaki tam konumumuzu verirler. Bu üç boyutlu bir konumdur, yani nerede olursak olalım koordinatlar doğru olmaya devam edecek. Nether veya End’de olsanız bile koordinatlar çalışacak bu bize normal dünyadaymışız gibi bir konum referansı veriyor.

Minecraft’ta Koordinatlar ne işe yarar

Koordinatları okumayı öğrenmek, haritada daha iyi hareket edebilmek için çok önemlidir. Çünkü evimizin konumu, bir mağara ve hatta bir kale gibi konumları koordinatları kullanarak yazabilir ve böylece nereye gideceğimizi bilebiliriz. Oraya daha hızlı ulaşmak için gitmeniz veya hangi yolu izlemeniz gerektiği ve aynı şekilde ne kadar yüksekte veya ne kadar alçakta olduğumuzu görebilmeniz için, bu mağaralarda malzeme ararken çok faydalı olacaktır.

Koordinatlar

Nereden geldiğinizi ve nereye gittiğinizi bilmek için koordinatları temsil eden her harfi bilmek önemlidir, bu görevi daha kolay hale getirmek için, koordinatlar bölümünde görünen her bir harfin ne anlama geldiğini kısaca açıklayacağız. Harfler şunlardır:

X, oyuncunun çıkış noktasının (boylam) doğusundaki (pozitif) veya batısındaki (negatif) mesafesini gösterir.

(boylam) (pozitif) veya (negatif) mesafesini gösterir. Y , oyuncunun haritada ne kadar yüksekte veya alçakta olduğunu gösterir (0 ila 255, 64 deniz seviyesidir)

olduğunu gösterir (0 ila 255, 64 deniz seviyesidir) Z, oyuncunun çıkış noktasının (enlem) güneyine (pozitif) veya kuzeyine (negatif) olan mesafesini gösterir.

Üçünü de öğrenmeniz durumunda, Y koordinatının ne kadar yüksekte veya alçakta olduğunuzu gösterdiğini bilebilirsiniz ve haritada sizi daha iyi yönlendirmesini ve ayrıca mağaralarda elmas veya diğer mineralleri bulmak gibi yardımcı programlar için yeterli olacaktır.

Minecraft koordinat açma Java

Şimdi , ister Windows ister MAC olsun , genellikle bilgisayarlarda en çok kullanılan Java sürümünde Minecraft’ta koordinatları nasıl etkinleştirebileceğinizi çok özet bir şekilde açıklayacağız. Oyun içindeki koordinatları etkinleştirebileceksiniz, ancak bu şekilde etkinleştirmek istemiyorsanız, konumunu bilmek zorunda kalmadan her zaman bir harita modu kurabileceksiniz. Koordinatlarınızı öğrenmek için düğmelere basın.

Koordinatları Minecraft’ın Java sürümünde görüntülemek için tek yapmanız gereken bilgisayarda F3‘e basmak . MAC kullanıyorsanız Fn + F3 veya Alt + Fn + F3‘ü deneyebilirsiniz. Bazı yeni dizüstü bilgisayarlarda ilk tuş grubu çalışmıyor. Bu, düğmeleri basılı tuttuğumuz sürece bize yalnızca koordinatları gösterecek , bu nedenle düğmeleri serbest bırakırsak koordinatlar ekrandan kaldırılacaktır.