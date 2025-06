Geleceğe Yolculuk Eden Aşk: Netflix’in “Bizim Zamanımızda” Filmi Zaman Yolculuğu Kurallarını Yıkıyor

Netflix’in bilim kurgu romantik filmi Bizim Zamanımızda (Our Times), klasik zaman yolculuğu anlatılarına yeni bir soluk getiriyor. Film, geçmişe dönmek yerine geleceğe giderek cinsiyet eşitliği, aşk ve bireysel dönüşüm üzerine güçlü bir hikâye anlatıyor.

Zaman Yolculuğuna Yeni Bir Bakış: “Bizim Zamanımızda” Klişeleri Aşıyor

Zaman yolculuğu temalı yapımlar, genellikle kahramanların geçmişe dönerek bir trajediyi engellemeye çalıştığı senaryolara odaklanır. The Flash, Avengers: Endgame ya da The Time Machine gibi filmlerde olduğu gibi… Ancak Netflix’in yeni bilim kurgu ve romantizm harmanı Bizim Zamanımızda (Our Times), bu kalıbı kırarak karakterlerini geçmişe değil, geleceğe gönderiyor. Böylece filmin merkezine pişmanlıkları değil, mevcut zamanı en iyi şekilde değerlendirme temasını koyuyor. Bu yenilikçi bakış açısı, özellikle cinsiyet eşitliği vurgusuyla dikkat çekiyor.

1966’dan 2025’e Uzanan Bir Aşk Hikâyesi

Latin Grammy Ödülleri’nin sevilen sunucusu ve çok satan sanatçısı Lucero, filmde fizik profesörü Nora Esquivel’e hayat veriyor. Nora, 1966 Meksikası’nda eşi Héctor (Benny Ibarra) ile birlikte bir zaman makinesi üzerinde çalışmaktadır. Ancak üniversite çevresindeki herkes Nora’yı sadece eşinin yardımcısı olarak görmekte, bilimsel katkıları görmezden gelinmektedir.

Bu durum, bilim tarihinde sıkça karşımıza çıkan bir adaletsizliğin yansıması. Rosalind Franklin’in DNA’nın keşfine katkısı, Chien-Shiung Wu’nun Manhattan Projesi’ndeki rolü ya da Mileva Marić’in Albert Einstein üzerindeki etkisi, kadınların bilim dünyasında sıklıkla gölgede bırakıldığını gösteren örneklerden sadece bazıları.

Geleceğin Aynasında Cinsiyet Rolleri

Zaman makinesinin bir arızayla çifti 2025 yılına taşımasıyla birlikte hikâye yön değiştiriyor. Nora’nın eski öğrencisi Julia (1966’da Carolina Villamil, 2025’te Ofelia Medina) artık üniversitenin dekanıdır ve Nora’nın yeteneklerine hak ettiği değeri vermeye hazırdır.

Lucero ve Ibarra, 2020’li yılların teknolojisi karşısında afallarken bir yandan da toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimi gözlemliyor. Barbie filmindeki Ken ve Barbie’nin aydınlanmasını andıran şekilde, bu kez Héctor geri planda kalan taraf oluyor. Ancak filmin Barbie kadar güçlü bir toplumsal eleştiri sunmadığı da bir gerçek.

Romantizmle Harmanlanan Zaman Teması

Filmdeki romantizm, zaman yolculuğu temasının ötesine geçerek, iki insanın değişen dünyada birbirlerine nasıl tutunduğunu — ya da tutunamadığını — sorguluyor. Nora ve Héctor’un ilişkisi zamanla sınanıyor; biri geçmişe dönmek isterken, diğeri bugünde kalmayı tercih ediyor. Bu çatışma, sadece aşkın değil, bireysel dönüşümün de bir göstergesi.

Nora’nın büyük yeğeni Alondra (Renata Vaca), genç bir fizik öğrencisi olarak hikâyeye dahil oluyor ve Nora’nın bakış açısını kökten sarsıyor. Onların seks mağazası ziyareti hem eğlenceli hem de karakter gelişimi açısından dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

Bilim Arka Planda, Duygular Ön Planda

Film, zaman yolculuğu teknolojisini detaylandırmak yerine, bunun insanlar üzerindeki etkilerine odaklanıyor. “Tachyon” ve “solucan deliği” gibi bilimsel terimler yalnızca hikâyeye geçici bir altyapı sağlıyor. Gerçek odak noktası ise geçmişi düzeltmek yerine bugünü şekillendirmenin gücü.

Héctor’un yaşadığı yetersizlik hissi ve bu değişime uyum sağlama çabası daha fazla derinlik kazanabilirdi. Özellikle erkek dayanışması, dostluk kaybı gibi güncel temalara birkaç yan karakterle değinilseydi, film daha dengeli bir portre çizebilirdi.

Geçmişi Değil, Geleceği Seçmek

Bizim Zamanımızda, klasik zaman yolculuğu hikâyelerinin aksine karakterlerini ileriye taşıyarak geçmişe takılı kalmak yerine bugünü ve geleceği inşa etmeye odaklanıyor. Bu yönüyle film, pişmanlıklarla başa çıkmanın yeni yollarını keşfetmeye davet ediyor. Nora’nın geçmişi ardında bırakma kararı ve geleceğe yönelmesi, sadece bir karakter dönüşümü değil, aynı zamanda kadınların kendi potansiyellerini gerçekleştirmesi adına güçlü bir mesaj niteliğinde.