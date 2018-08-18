Netflix Gizli Kategorileri ile Daha Fazla İçeriğe Ulaşın

Netflix içeriğini taradınız ve çoğu izledikleriniz çıktı veya yeni film ve dizileri çabukcak tükettiniz. Netflix içerik sunmak konusunda biraz beceriksiz. Vasat başlıklar altında sergilenen içerikler yerine kategorileri kullanmak işinize çok yarayacak.

Netflix olağan aksiyon, drama, gerilim ve bilim kurgu gibi bölümler yerine kullanabileceğiniz onlarca kategori bulunduruyor.

http://www.netflix.com/browse/genre/???

Sistem yukarıda belirttiğimiz url üzerinden çalışıyor. Örneğin romantik yetişkin filmler izlemek isterseniz 35800, fantastik dizi ve filmler için 11140, Kore tv dizileri için 67879 rakamlarını soru işaretli alana eklemeniz yeterli.

Örnek olarak aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.

http://www.netflix.com/browse/genre/11140

İşin ilginç yanı, bu kategoriler arama kullanarak ulaşılamadığı oluyor. Mashable'a konuşan bir Netflix sözcüsü, zengin kategorilendirme sistemini, kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için kullandıklarını belirtiyor.

Netflix Türkiye içeriğinde daha az içerik veya olmayan içerik karşınıza çıkabilir.

Netflix kategori kodları:

Aksiyon ve Macera: 1365

Aksiyon Komedileri: 43040

Aksiyon Bilim Kurgu ve Fantezi: 1568

Aksiyon Gerilim: 43048

Yetişkin Animasyonu: 11881

Maceralar: 7442

Afrika Filmleri: 3761

Yaratık Bilim Kurgu: 3327

Hayvan Masalları: 5507

Anime: 7424

Anime Aksiyonu: 2653

Anime Komediler: 9302

Anime Dramas: 452

Anime Fantazi: 11146

Anime Özellikleri: 3063

Anime Korku: 10695

Anime Bilimkurgu: 2729

Anime Serisi: 6721

Sanat Evi Filmleri: 29764

Asya Aksiyon Filmleri: 77232

Avustralya Filmleri: 5230

B-Korku Filmleri: 8195

Beyzbol Filmleri: 12339

Basketbol Filmleri: 12762

Belçika Filmleri: 262

Biyografik Belgeseller: 3652

Biyografik Dramalar: 3179

Boks Filmleri: 12443

İngiliz Filmleri: 10757

İngiliz TV Dizileri: 52117

Kampanya Filmler: 1252

Çocuklar ve Aile Filmleri: 783

Çince Filmler: 3960

Klasik Aksiyon ve Macera: 46576

Klasik Komediler: 31694

Klasik Dramalar: 29809

Klasik Yabancı Filmler: 32473

Klasik Filmler: 31574

Klasik Müzikaller: 32392

Klasik Romantik Filmler: 31273

Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik: 47147

Klasik Gerilim: 46588

Klasik TV Şovları: 46553

Klasik Savaş Filmleri: 48744

Klasik Batı Modelleri: 47465

Komediler: 6548

Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmler: 10118

Ülke ve Batı / Halk: 1105

Mahkeme Salonları: 2748

Yaratık Özellikleri: 6895

Suç Aksiyon ve Macera: 9584

Suç Belgeselleri: 9875

Suç Draması: 6889

Suç Gerilimerleri: 10499

Suç TV Dizileri: 26146

Kült Komediler: 9434

Kült Korku Filmleri: 10944

Kült Filmler: 7627

Kült Bilim Kurgu ve Fantezi: 4734

Kült TV Şovları: 74652

Kara Komediler: 869

Derin Deniz Korku Filmleri: 45028

Disney: 67673

Disney Müzikalleri: 59433

Belgeseller: 6839

Dramalar: 5763

Kitaplara Dayalı Dramalar: 4961

Gerçek hayata dayalı dramalar: 3653

Felemenkçe Filmler: 10606

Doğu Avrupa Filmleri: 5254

Çocuklar için Eğitim: 10659

Destanlar: 52858

Deneysel Filmler: 11079

İnanç ve Maneviyat: 26835

İnanç ve Maneviyat Filmler: 52804

Aile: 51056

Fantastik Filmler: 9744

Film Noir: 7687

Yemek ve Seyahat TV: 72436

Futbol Filmleri: 12803

Yabancı Aksiyon ve Macera: 11828

Yabancı Komediler: 4426

Yabancı Belgeseller: 5161

Yabancı Dramalar: 2150

Yabancı Korku Filmleri: 8654

Yabancı Filmler: 7462

Yabancı Bilim Kurgu ve Fantezi: 6485

Yabancı Gerilim: 10306

Fransız Filmleri: 58807

Gangster Filmleri: 31851

Alman Filmleri: 58886

Yunan Filmleri: 61115

Tarihi Belgeseller: 5349

Korku Komedi: 89585

Korku Filmleri: 8711

Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804

Bağımsız Komediler: 4195

Bağımsız Dramalar: 384

Bağımsız Filmler: 7077

Bağımsız Gerilim: 3269

Hint Filmleri: 10463

İrlanda Filmleri: 58750

İtalyan Filmleri: 8221

Japon Filmleri: 10398

Caz ve Kolay Dinleme: 10271

Çocuklar İnanç ve Maneviyat: 751423

Çocuk Müzik: 52843

Çocukların TV'si: 27346

Korece Filmler: 5685

Kore TV Programları: 67879

Geceleri Komedi: 1402

Latin Amerika Filmleri: 1613

Latin Müzik: 10741

Dövüş Sanatları Filmler: 8985

Dövüş Sanatları, Boks ve Güreş: 6695

Orta Doğu Filmleri: 5875

Askeri Aksiyon ve Macera: 2125

Askeri Belgeseller: 4006

Askeri Dramalar: 11

Askeri TV Şovları: 25804

Mini malzemeler: 4814

Sahte belgeseller: 26

Canavar Filmler: 947

Çocuk kitapları temel alan filmler: 10056

0 ila 2 yaş arası filmler: 6796

2 ila 4 yaş arası filmler: 6218

5 ila 7 yaş arası filmler: 5455

8 ile 10 yaş arası filmler: 561

11-12 yaş arası filmler: 6962

Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361

Müzik: 1701

Müzikaller: 13335

Gizemler: 9994

Yeni Zelanda Filmleri: 63782

Dönem Adet: 12123

Siyasi Komediler: 2700

Siyasi Belgeseller: 7018

Siyasi Dramalar: 6616

Siyasal Gerilim: 10504

Psikolojik Gerilim: 5505

İlginç Romance: 36103

Gerçeklik TV: 9833

Dini Belgeseller: 10005

Rock & Pop Konserleri: 3278

Romantik Komediler: 5475

Romantik Dramalar: 1255

Romantik Favorilerime: 502675

Romantik Yabancı Filmler: 7153

Romantik Bağımsız Filmler: 9916

Romantik Filmler: 8883

Rusça: 11567

Şeytan Hikayeleri: 6998

Hiciv: 4922

İskandinav Filmler: 9292

Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492

Bilim Kurgu Macera: 6926

Bilim Kurgu Dramaları: 3916

Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694

Bilim Kurgu Gerilim: 11014

Bilim ve Doğa Belgeseller: 2595

Bilim ve Doğa TV: 52780

Screwball Komedileri: 9702

Gösteri Dramas: 5012

Showbiz Müzikaller: 13573

Sessiz Filmler: 53310

Komediler: 10256

Seri Katil Filmler: 8646

Futbol Filmleri: 12549

Sosyal ve Kültürel Belgeseller: 3675

Sosyal Sorun Dramaları: 3947

Güneydoğu Asya Filmleri: 9196

İspanyol Filmleri: 58741

Ruhsal Belgeseller: 2760

Spor ve fitness: 9327

Spor Komedileri: 5286

Spor Belgeselleri: 180

Spor Dramaları: 7243

Spor Filmleri: 4370

Casus Aksiyon ve Macera: 10702

Casus Gerilim: 9147

Sahne Müzikaller: 55774

Stand-up Komedi: 11559

Buharlı Romantik Filmler: 35800

Buharlı Gerilim: 972

Doğaüstü Korku Filmleri: 42023

Doğaüstü Gerilim: 11140

Acıklı Hikayeler: 6384

Genç Komediler: 3519

Genç Drama: 9299

Genç Korku: 52147

Genç TV Şovları: 60951

Gerilim: 8933

Seyahat ve Macera Belgeseller: 1159

TV Aksiyon ve Macera: 10673

TV Filmleri: 11177

TV Komedileri: 10375

TV Belgeselleri: 10105

TV Dizileri: 11714

TV Korku: 83059

TV Gizemleri: 4366

TV Bilim Kurgu ve Fantastik: 1372

TV Şovları: 83

Kentsel ve Dans Konserleri: 9472

Vampir Korku Filmleri: 7

Otuz bin kategoriyi de görmek isterseniz whatsonnetflix sitesine gidebilirsiniz.

Hazır bayram tatili gelmişken bu liste ile umarım güzel bir tatil geçirebilirsiniz.