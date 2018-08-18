Netflix Gizli Kategorileri ile Daha Fazla İçeriğe Ulaşın

Netflix içeriğini taradınız ve çoğu izledikleriniz çıktı veya yeni film ve dizileri çabukcak tükettiniz. Netflix içerik sunmak konusunda biraz beceriksiz. Vasat başlıklar altında sergilenen içerikler yerine kategorileri kullanmak işinize çok yarayacak.
Netflix olağan aksiyon, drama, gerilim ve bilim kurgu gibi bölümler yerine kullanabileceğiniz onlarca kategori bulunduruyor.
http://www.netflix.com/browse/genre/???
Sistem yukarıda belirttiğimiz url üzerinden çalışıyor. Örneğin romantik yetişkin filmler izlemek isterseniz 35800, fantastik dizi ve filmler için 11140, Kore tv dizileri için 67879 rakamlarını soru işaretli alana eklemeniz yeterli.
Örnek olarak aşağıdaki bağlantıya gidebilirsiniz.
http://www.netflix.com/browse/genre/11140
İşin ilginç yanı, bu kategoriler arama kullanarak ulaşılamadığı oluyor. Mashable'a konuşan bir Netflix sözcüsü, zengin kategorilendirme sistemini, kullanıcılara daha iyi hizmet sunmak için kullandıklarını belirtiyor.
Netflix Türkiye içeriğinde daha az içerik veya olmayan içerik karşınıza çıkabilir.
Netflix kategori kodları:
Aksiyon ve Macera: 1365
Aksiyon Komedileri: 43040
Aksiyon Bilim Kurgu ve Fantezi: 1568
Aksiyon Gerilim: 43048
Yetişkin Animasyonu: 11881
Maceralar: 7442
Afrika Filmleri: 3761
Yaratık Bilim Kurgu: 3327
Hayvan Masalları: 5507
Anime: 7424
Anime Aksiyonu: 2653
Anime Komediler: 9302
Anime Dramas: 452
Anime Fantazi: 11146
Anime Özellikleri: 3063
Anime Korku: 10695
Anime Bilimkurgu: 2729
Anime Serisi: 6721
Sanat Evi Filmleri: 29764
Asya Aksiyon Filmleri: 77232
Avustralya Filmleri: 5230
B-Korku Filmleri: 8195
Beyzbol Filmleri: 12339
Basketbol Filmleri: 12762
Belçika Filmleri: 262
Biyografik Belgeseller: 3652
Biyografik Dramalar: 3179
Boks Filmleri: 12443
İngiliz Filmleri: 10757
İngiliz TV Dizileri: 52117
Kampanya Filmler: 1252
Çocuklar ve Aile Filmleri: 783
Çince Filmler: 3960
Klasik Aksiyon ve Macera: 46576
Klasik Komediler: 31694
Klasik Dramalar: 29809
Klasik Yabancı Filmler: 32473
Klasik Filmler: 31574
Klasik Müzikaller: 32392
Klasik Romantik Filmler: 31273
Klasik Bilim Kurgu ve Fantastik: 47147
Klasik Gerilim: 46588
Klasik TV Şovları: 46553
Klasik Savaş Filmleri: 48744
Klasik Batı Modelleri: 47465
Komediler: 6548
Çizgi Roman ve Süper Kahraman Filmler: 10118
Ülke ve Batı / Halk: 1105
Mahkeme Salonları: 2748
Yaratık Özellikleri: 6895
Suç Aksiyon ve Macera: 9584
Suç Belgeselleri: 9875
Suç Draması: 6889
Suç Gerilimerleri: 10499
Suç TV Dizileri: 26146
Kült Komediler: 9434
Kült Korku Filmleri: 10944
Kült Filmler: 7627
Kült Bilim Kurgu ve Fantezi: 4734
Kült TV Şovları: 74652
Kara Komediler: 869
Derin Deniz Korku Filmleri: 45028
Disney: 67673
Disney Müzikalleri: 59433
Belgeseller: 6839
Dramalar: 5763
Kitaplara Dayalı Dramalar: 4961
Gerçek hayata dayalı dramalar: 3653
Felemenkçe Filmler: 10606
Doğu Avrupa Filmleri: 5254
Çocuklar için Eğitim: 10659
Destanlar: 52858
Deneysel Filmler: 11079
İnanç ve Maneviyat: 26835
İnanç ve Maneviyat Filmler: 52804
Aile: 51056
Fantastik Filmler: 9744
Film Noir: 7687
Yemek ve Seyahat TV: 72436
Futbol Filmleri: 12803
Yabancı Aksiyon ve Macera: 11828
Yabancı Komediler: 4426
Yabancı Belgeseller: 5161
Yabancı Dramalar: 2150
Yabancı Korku Filmleri: 8654
Yabancı Filmler: 7462
Yabancı Bilim Kurgu ve Fantezi: 6485
Yabancı Gerilim: 10306
Fransız Filmleri: 58807
Gangster Filmleri: 31851
Alman Filmleri: 58886
Yunan Filmleri: 61115
Tarihi Belgeseller: 5349
Korku Komedi: 89585
Korku Filmleri: 8711
Bağımsız Aksiyon ve Macera: 11804
Bağımsız Komediler: 4195
Bağımsız Dramalar: 384
Bağımsız Filmler: 7077
Bağımsız Gerilim: 3269
Hint Filmleri: 10463
İrlanda Filmleri: 58750
İtalyan Filmleri: 8221
Japon Filmleri: 10398
Caz ve Kolay Dinleme: 10271
Çocuklar İnanç ve Maneviyat: 751423
Çocuk Müzik: 52843
Çocukların TV'si: 27346
Korece Filmler: 5685
Kore TV Programları: 67879
Geceleri Komedi: 1402
Latin Amerika Filmleri: 1613
Latin Müzik: 10741
Dövüş Sanatları Filmler: 8985
Dövüş Sanatları, Boks ve Güreş: 6695
Orta Doğu Filmleri: 5875
Askeri Aksiyon ve Macera: 2125
Askeri Belgeseller: 4006
Askeri Dramalar: 11
Askeri TV Şovları: 25804
Mini malzemeler: 4814
Sahte belgeseller: 26
Canavar Filmler: 947
Çocuk kitapları temel alan filmler: 10056
0 ila 2 yaş arası filmler: 6796
2 ila 4 yaş arası filmler: 6218
5 ila 7 yaş arası filmler: 5455
8 ile 10 yaş arası filmler: 561
11-12 yaş arası filmler: 6962
Müzik ve Konser Belgeselleri: 90361
Müzik: 1701
Müzikaller: 13335
Gizemler: 9994
Yeni Zelanda Filmleri: 63782
Dönem Adet: 12123
Siyasi Komediler: 2700
Siyasi Belgeseller: 7018
Siyasi Dramalar: 6616
Siyasal Gerilim: 10504
Psikolojik Gerilim: 5505
İlginç Romance: 36103
Gerçeklik TV: 9833
Dini Belgeseller: 10005
Rock & Pop Konserleri: 3278
Romantik Komediler: 5475
Romantik Dramalar: 1255
Romantik Favorilerime: 502675
Romantik Yabancı Filmler: 7153
Romantik Bağımsız Filmler: 9916
Romantik Filmler: 8883
Rusça: 11567
Şeytan Hikayeleri: 6998
Hiciv: 4922
İskandinav Filmler: 9292
Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
Bilim Kurgu Macera: 6926
Bilim Kurgu Dramaları: 3916
Bilim Kurgu Korku Filmleri: 1694
Bilim Kurgu Gerilim: 11014
Bilim ve Doğa Belgeseller: 2595
Bilim ve Doğa TV: 52780
Screwball Komedileri: 9702
Gösteri Dramas: 5012
Showbiz Müzikaller: 13573
Sessiz Filmler: 53310
Komediler: 10256
Seri Katil Filmler: 8646
Futbol Filmleri: 12549
Sosyal ve Kültürel Belgeseller: 3675
Sosyal Sorun Dramaları: 3947
Güneydoğu Asya Filmleri: 9196
İspanyol Filmleri: 58741
Ruhsal Belgeseller: 2760
Spor ve fitness: 9327
Spor Komedileri: 5286
Spor Belgeselleri: 180
Spor Dramaları: 7243
Spor Filmleri: 4370
Casus Aksiyon ve Macera: 10702
Casus Gerilim: 9147
Sahne Müzikaller: 55774
Stand-up Komedi: 11559
Buharlı Romantik Filmler: 35800
Buharlı Gerilim: 972
Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
Doğaüstü Gerilim: 11140
Acıklı Hikayeler: 6384
Genç Komediler: 3519
Genç Drama: 9299
Genç Korku: 52147
Genç TV Şovları: 60951
Gerilim: 8933
Seyahat ve Macera Belgeseller: 1159
TV Aksiyon ve Macera: 10673
TV Filmleri: 11177
TV Komedileri: 10375
TV Belgeselleri: 10105
TV Dizileri: 11714
TV Korku: 83059
TV Gizemleri: 4366
TV Bilim Kurgu ve Fantastik: 1372
TV Şovları: 83
Kentsel ve Dans Konserleri: 9472
Vampir Korku Filmleri: 7
Otuz bin kategoriyi de görmek isterseniz whatsonnetflix sitesine gidebilirsiniz.
Hazır bayram tatili gelmişken bu liste ile umarım güzel bir tatil geçirebilirsiniz.